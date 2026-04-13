Con trai của nữ diễn viên “Mưa đỏ” nghe lời mẹ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Ngoài vai diễn Hạnh của "Bến không chồng", Thúy Hà còn gây ấn tượng với vai nữ y tá Ngần trong bộ phim truyền hình "Nhật ký chiến trường" (dựa theo tiểu thuyết "Bê trọc" của nhà văn Phạm Việt Long).

Sau này, Thúy Hà đổi hình ảnh khi đảm nhận vai cá tính trong "Bí mật Eva" và "Mưa bóng mây". Vai diễn Bích trong phim "Mưa bóng mây" đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2018, tại Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc, Thúy Hà đã nhận được Huy chương Bạc trong vở kịch nói "Vùng Lạnh" do NSND Hoàng Dũng làm đạo diễn. Những năm gần đây chị trở lại với phim "Về nhà đi con" và "Sinh tử" và gần nhất là phim "Mưa đỏ"...