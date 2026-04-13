Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con trai của nữ diễn viên “Mưa đỏ” nghe lời mẹ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Thứ hai, 09:32 13/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà từng gây sốt năm 2025 với vai người mẹ của chiến sĩ Cường trong phim “Mưa đỏ”. Ở ngoài đời, chị cũng có hai con trai đang tuổi trưởng thành nhưng chị không khuyến khích các con theo đuổi nghề diễn xuất của mình.

Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹ

GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà là gương mặt quen thuộc trong làng phim ảnh miền Bắc từ 2 thập kỷ trước. Sự nghiệp của chị gắn liền với vai Hạnh phim "Bến không chồng" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Chị kể thời điểm đó công nghệ làm phim còn hạn chế, kinh tế cũng khó khăn nên diễn viên cũng gặp nhiều vất vả trong nghề.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Đinh Thúy Hà vẫn bám trụ với nghề và trở thành gương mặt quen thuộc trong làng phim ảnh miền Bắc. Dù vậy, chị vẫn không muốn các con theo nghề của mình.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - Ảnh 4.

Trong một lần gặp gỡ báo chí để tuyên truyền về bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ", nghệ sĩ Đinh Thúy Hà đã tiết lộ điều này. Chị cho rằng nghề này rất vất vả, thu nhập bấp bênh nên chị không muốn các con theo đuổi.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - Ảnh 5.

Nữ nghệ sĩ nói: "Nghề diễn cực lắm, phải đi diễn triền miên, thường xuyên xa nhà, lại chịu nhiều định kiến. Ai cũng có thể ly hôn nhưng nếu nghệ sĩ ly hôn, người ta thường nghĩ nguyên nhân là do họ làm nghệ thuật. Cuộc hôn nhân của tôi cũng kết thúc không mấy tốt đẹp. Vì vậy, tôi không muốn các con rơi vào hoàn cảnh giống mình".

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - Ảnh 6.

Dù không muốn con theo nghề nhưng ban đầu, con trai cả của chị vẫn đam mê phim ảnh. Đinh Thúy Hà chọn cách tôn trọng con trai. Chị kể, chính chị đã xin đoàn làm phim (lúc chị quay) cho con trai tham gia phần hậu trường. Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà muốn con trai hiểu rõ về công việc diễn viên và quá trình làm phim của mình. Để từ đó con hiểu được tính chất nghề nghiệp và xem lại lựa chọn của mình.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà kể chỉ sau đó ít ngày con trai của chị đã "xin kiếu" và không đến hiện trường nữa. Cậu tâm sự với mẹ rằng không ngờ công việc làm phim lại vất vả đến như vậy.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - Ảnh 8.

Sau quá trình "thử việc" ngắn ngủi đó, con trai nghệ sĩ Đinh Thúy Hà đã chọn học ngành quản trị kinh doanh. Vì nhà có nền tảng kinh doanh, có công ty riêng nên sẽ thuận lợi hơn cho con trai nên chị ủng hộ.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - Ảnh 9.

Với nghệ sĩ Đinh Thúy Hà, việc định hướng nghề nghiệp của con phải dựa trên tinh thần tôn trọng, hỗ trợ. Khi làm bạn và hiểu con thì bậc làm cha, làm mẹ sẽ gần con hơn và giúp con tìm được một nghề nghiệp phù hợp với khả năng lẫn thực tế cuộc sống.

Ngoài vai diễn Hạnh của "Bến không chồng", Thúy Hà còn gây ấn tượng với vai nữ y tá Ngần trong bộ phim truyền hình "Nhật ký chiến trường" (dựa theo tiểu thuyết "Bê trọc" của nhà văn Phạm Việt Long).

Sau này, Thúy Hà đổi hình ảnh khi đảm nhận vai cá tính trong "Bí mật Eva" và "Mưa bóng mây". Vai diễn Bích trong phim "Mưa bóng mây" đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2018, tại Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc, Thúy Hà đã nhận được Huy chương Bạc trong vở kịch nói "Vùng Lạnh" do NSND Hoàng Dũng làm đạo diễn. Những năm gần đây chị trở lại với phim "Về nhà đi con" và "Sinh tử" và gần nhất là phim "Mưa đỏ"...

Ảnh FBNV

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn có một tổ ấm hạnh phúc cùng các con sau 30 năm kết hôn. Cặp đôi có một sự nghiệp rực rỡ nhưng các con đều không đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top