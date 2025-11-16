Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17

Chủ nhật, 10:18 16/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trần Tú, con trai đạo diễn Trần Lực, được khen cao ráo và điển trai, bước vào lĩnh vực phim ảnh khi 17 tuổi.

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17 - Ảnh 1.

Trần Tú gần đây được chú ý khi tham gia vai điện ảnh đầu tay trong phim Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Trong phim, anh vào vai Tiến, một chàng trai mồ côi, gia cảnh nghèo khó, sống nương tựa vào bà nội. Sự xuất hiện của Trần Tú khiến khán giả bất ngờ, khen anh chững chạc, đẹp trai hơn so với lúc tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế năm 2014.

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17 - Ảnh 2.

Theo đạo diễn Trần Lực, Trần Tú thừa hưởng nét nam tính và rắn rỏi giống bố. Trong ảnh là hình ảnh của Tú trên poster phim Bà đừng buồn con, dự kiến ra rạp cuối năm.

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17 - Ảnh 3.

Trần Lực nói không chỉ ngoại hình giống bố, Trần Tú 'sao chép' cả tính hay tranh luận, nhưng học giỏi hơn và thường dẫn đầu bảng xếp hạng thi đua của lớp.

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17 - Ảnh 4.

Trần Lực kể ở tuổi 17, sau khi tốt nghiệp THPT, anh nhập ngũ vào đoàn văn công. Còn con trai Trần Tú đang học lớp 11, bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật.

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17 - Ảnh 5.

Trần Lực hiểu con trai ở tuổi mới lớn nên thường trò chuyện, định hướng thay vì tạo áp lực. Khi thấy con bộc lộ năng khiếu và đam mê diễn xuất, đạo diễn quyết định ủng hộ.

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17 - Ảnh 6.

Anh cũng tư vấn con cách xây dựng hình ảnh, chọn trang phục và kiểu tóc phù hợp ngoài đời lẫn vai diễn.

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17 - Ảnh 7.

'Nhiều người nói họ không ngờ cậu bé lém lỉnh, gây cười trong Bố ơi mình đi đâu thế năm nào đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn và điển trai như vậy', Trần Lực nói.

Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17 - Ảnh 8.

Trần Tú lúc 6 tuổi, khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế. Trần Lực, 62 tuổi, sinh tại Hải Phòng, cha mẹ là nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đầu ngành của nghệ thuật hát chèo và văn học. Anh từng học đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tu nghiệp ở Bulgaria. Vẻ lãng tử, thư sinh giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Thập niên 1990, anh ghi dấu ấn với các phim Anh chỉ có mình em, Hoa ban đỏ, Mẹ chồng tôi. Năm 2022, anh gây chú ý khi đóng phim Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) - vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trung niên. Năm 2023, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nghệ sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân, có bốn người con, ba trai và một gái.

Nguyên Thảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bi Rain cởi áo khoe cơ bụng khiến khán giả bùng nổ

Bi Rain cởi áo khoe cơ bụng khiến khán giả bùng nổ

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Bi Rain trong lễ hội "Waterbomb Ho Chi Minh City 2025" đã khiến khán giả bùng nổ khi khoe "cởi đồ" khoe cơ bụng rắn chắc khi biểu diễn.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.

Bạn bè nghệ sĩ chia buồn cùng nỗi đau của Tuấn Hưng

Bạn bè nghệ sĩ chia buồn cùng nỗi đau của Tuấn Hưng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều nghệ sĩ như Lệ Quyên, Hồng Đăng… đã gửi lời chia buồn cùng gia đình ca sĩ Tuấn Hưng.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi

Bố mẹ Hoa hậu quê Đà Nẵng tạo bất ngờ cho con gái trước ngày khép lại nhiệm kỳ Miss International

Bố mẹ Hoa hậu quê Đà Nẵng tạo bất ngờ cho con gái trước ngày khép lại nhiệm kỳ Miss International

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Ba mẹ của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã bí mật từ Đà Nẵng vào TP. HCM để tiễn con gái lên đường sang Nhật, chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ trên cương vị Miss International 2024.

Nhạc sĩ Quốc Trung nhắc về hôn nhân cũ, diva Thanh Lam bật cười khúc khích

Nhạc sĩ Quốc Trung nhắc về hôn nhân cũ, diva Thanh Lam bật cười khúc khích

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

Tại sự kiện "Living Heritage – Di sản cho tương lai", tương tác thú vị giữa nhạc sĩ Quốc Trung và diva, NSND Thanh Lam khiến các khách mời hào hứng.

'Tử chiến trên không' rời rạp, doanh thu kém xa kỷ lục của 'Mưa đỏ'

'Tử chiến trên không' rời rạp, doanh thu kém xa kỷ lục của 'Mưa đỏ'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Bộ phim hành động "Tử chiến trên không" đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng và chính thức rời rạp từ ngày 16/11.

NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' Giải thưởng Human Act Prize 2025

NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' Giải thưởng Human Act Prize 2025

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là 2 trong 11 giám khảo uy tín của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.

Huyền Lizzie tiết lộ điều 'cực hình' để tham gia 'Cách em 1 milimet'

Huyền Lizzie tiết lộ điều 'cực hình' để tham gia 'Cách em 1 milimet'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie đang có vai Ngân nhận "mưa" lời khen từ khán giả, nhưng ít ai biết được cô đã phải giảm cân khắc nghiệt để tham gia bộ phim "Cách em 1 milimet".

'Đại bản doanh' hội ngộ gần đầy đủ, hé lộ quá khứ đau khổ của Biên

'Đại bản doanh' hội ngộ gần đầy đủ, hé lộ quá khứ đau khổ của Biên

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 "Cách em 1 milimet", hé lộ lý do Biên trốn tránh không muốn gặp các bạn và sống bí hiểm là do trước đây sống với ông bố nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập con.

Xem nhiều

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.

Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành

Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành

Câu chuyện văn hóa
Bố mẹ Hoa hậu quê Đà Nẵng tạo bất ngờ cho con gái trước ngày khép lại nhiệm kỳ Miss International

Bố mẹ Hoa hậu quê Đà Nẵng tạo bất ngờ cho con gái trước ngày khép lại nhiệm kỳ Miss International

Giải trí
Nhạc sĩ Quốc Trung nhắc về hôn nhân cũ, diva Thanh Lam bật cười khúc khích

Nhạc sĩ Quốc Trung nhắc về hôn nhân cũ, diva Thanh Lam bật cười khúc khích

Xem - nghe - đọc
Nam NSƯT quen mặt trên phim giờ vàng, sinh sống tại Đà Nẵng, tiết lộ chuyện lên chức ông ở tuổi 57

Nam NSƯT quen mặt trên phim giờ vàng, sinh sống tại Đà Nẵng, tiết lộ chuyện lên chức ông ở tuổi 57

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top