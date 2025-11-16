Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17
Trần Tú, con trai đạo diễn Trần Lực, được khen cao ráo và điển trai, bước vào lĩnh vực phim ảnh khi 17 tuổi.
Nguyên Thảo
Bi Rain cởi áo khoe cơ bụng khiến khán giả bùng nổXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Bi Rain trong lễ hội "Waterbomb Ho Chi Minh City 2025" đã khiến khán giả bùng nổ khi khoe "cởi đồ" khoe cơ bụng rắn chắc khi biểu diễn.
Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯTThế giới showbiz - 4 giờ trước
Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.
Bạn bè nghệ sĩ chia buồn cùng nỗi đau của Tuấn HưngGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Nhiều nghệ sĩ như Lệ Quyên, Hồng Đăng… đã gửi lời chia buồn cùng gia đình ca sĩ Tuấn Hưng.
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tậtThế giới showbiz - 11 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi
Bố mẹ Hoa hậu quê Đà Nẵng tạo bất ngờ cho con gái trước ngày khép lại nhiệm kỳ Miss InternationalGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Ba mẹ của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã bí mật từ Đà Nẵng vào TP. HCM để tiễn con gái lên đường sang Nhật, chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ trên cương vị Miss International 2024.
Nhạc sĩ Quốc Trung nhắc về hôn nhân cũ, diva Thanh Lam bật cười khúc khíchXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
Tại sự kiện "Living Heritage – Di sản cho tương lai", tương tác thú vị giữa nhạc sĩ Quốc Trung và diva, NSND Thanh Lam khiến các khách mời hào hứng.
'Tử chiến trên không' rời rạp, doanh thu kém xa kỷ lục của 'Mưa đỏ'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Bộ phim hành động "Tử chiến trên không" đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng và chính thức rời rạp từ ngày 16/11.
NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' Giải thưởng Human Act Prize 2025Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là 2 trong 11 giám khảo uy tín của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.
Huyền Lizzie tiết lộ điều 'cực hình' để tham gia 'Cách em 1 milimet'Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie đang có vai Ngân nhận "mưa" lời khen từ khán giả, nhưng ít ai biết được cô đã phải giảm cân khắc nghiệt để tham gia bộ phim "Cách em 1 milimet".
'Đại bản doanh' hội ngộ gần đầy đủ, hé lộ quá khứ đau khổ của BiênXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 22 "Cách em 1 milimet", hé lộ lý do Biên trốn tránh không muốn gặp các bạn và sống bí hiểm là do trước đây sống với ông bố nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập con.
NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'Xem - nghe - đọc
GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.