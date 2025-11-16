Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17

Trần Tú lúc 6 tuổi, khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế. Trần Lực, 62 tuổi, sinh tại Hải Phòng, cha mẹ là nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đầu ngành của nghệ thuật hát chèo và văn học. Anh từng học đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tu nghiệp ở Bulgaria. Vẻ lãng tử, thư sinh giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Thập niên 1990, anh ghi dấu ấn với các phim Anh chỉ có mình em, Hoa ban đỏ, Mẹ chồng tôi. Năm 2022, anh gây chú ý khi đóng phim Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) - vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trung niên. Năm 2023, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nghệ sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân, có bốn người con, ba trai và một gái.