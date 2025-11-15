Huyền Lizzie tiết lộ điều 'cực hình' để tham gia 'Cách em 1 milimet'
GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie đang có vai Ngân nhận "mưa" lời khen từ khán giả, nhưng ít ai biết được cô đã phải giảm cân khắc nghiệt để tham gia bộ phim "Cách em 1 milimet".
Xuất hiện từ tập 12 "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vào vai Ngân (khi lớn) - một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau khi xuất hiện, vai Ngân đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất quá tương thích với Ngân ngày nhỏ. Đồng thời hình ảnh thì đẹp từng centimet, rất có gu và nổi bật phong thái tự tin, thành công.
Vai Ngân do Huyền Lizzie đảm nhận nhận nhiều lời khen nhờ lối diễn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, lột tả hình ảnh người phụ nữ trẻ thành công nhưng giấu trong mình nhiều dằn vặt trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Bên cạnh đó, vai Ngân còn được thiết lập với gu thời trang thanh lịch, tinh tế.
Nữ diễn viên tiết lộ, cô nhận lời tham gia vì một lý do rất đặc biệt, đó là lần đầu tiên trên màn ảnh và được… làm mẹ. Cô mong muốn mang đến những trải nghiệm, kinh nghiệm làm mẹ ngoài đời vào vai diễn.
Tuy nhiên, ngoài việc thích hợp với vai diễn và muốn được làm mới bản thân qua vai Ngân. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, để lên phim với diện mạo hoàn hảo nhất và “cân” được mọi outfit, dù bản thân vốn có hình thể mảnh mai, cân đối, cô vẫn phải tiếp tục giảm thêm vài cân cho phù hợp với “tỷ lệ màn hình”.
Theo Thời báo VTV, Huyền Lizzie tiết lộ, trước khi nhận lời tham gia "Cách em 1 milimet", cô đã chủ động lên kế hoạch siết cân để giảm cân. Từ size S, Huyền Lizzie đã tập luyện để xuống size XS. Đặc biệt, vòng eo của cô thậm chí còn nhỏ hơn cả size XS, nên trang phục của nữ diễn viên thường phải được chỉnh sửa thêm để vừa vặn hơn.
Trước khi bấm máy một tháng, cô bắt đầu điều chỉnh chế độ sinh hoạt: Ngủ sớm hơn, ăn uống lành mạnh, hạn chế tinh bột. Đến sát ngày bấm máy, cô áp dụng chế độ cắt tinh bột hoàn toàn để gương mặt nhẹ nhàng hơn khi lên hình. Sau 1 – 2 ngày quay đầu tiên, cô lại xem lại hình ảnh của mình trên màn ảnh để điều chỉnh cân nặng cho phù hợp.
“Cắt tinh bột là cả một cực hình. Khi ăn quá ít tinh bột, đầu óc mình dễ đãng trí, trí nhớ giảm đi. Có hôm tôi đi ăn cùng bạn, bữa ăn rất ngon và có món xôi tôi đặc biệt yêu thích, nhưng không dám ăn. Nhìn đĩa xôi mà thèm đến nao lòng, tôi chỉ dám ăn vài hạt xôi để nhớ vị, đỡ cơn thèm"" - Huyền Lizzie dí dỏm kể.
Dù áp dụng chế độ giảm cân khắt khe, song nữ diễn viên nhận lại đó là hạnh phúc khi được khán giả khen ngợi rất nhiều về ngoại hình phù hợp với nhân vật Ngân. Huyền Lizzie cho biết cô luôn cố gắng hết sức cho vai diễn, từ nghiên cứu nội tâm nhân vật, tìm kiếm sự đồng cảm giữa mình và nhân vật, đến việc siết cân để đảm bảo hình ảnh tốt nhất khi lên phim.
