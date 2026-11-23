Mới đây, NSƯT Kim Oanh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh hội ngộ hiếm có của dàn diễn viên "Sóng ở đáy sông" tại sự kiện nghệ thuật gala "Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu". Trong bức ảnh được chia sẻ gồm: NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh, Minh Nguyệt, đạo diễn Lê Đức Tiến và NSƯT Quang Thắng. Đây là những gương mặt gắn bó với tác phẩm từng khiến hàng triệu khán giả truyền hình thương nhớ.

Sau 26 năm, mỗi nghệ sĩ đều đã có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống. Thế nhưng, khoảnh khắc những gương mặt từng làm nên ký ức của bao thế hệ vẫn gợi lại cảm giác thân thuộc như thể những nhân vật năm nào vừa bước ra khỏi màn ảnh. Đặc biệt, nơi tái ngộ còn là đất Cảng - nơi từng ghi hình tác phẩm kinh điển này.

Dàn sao "Sóng ở đáy sông" gồm: đạo diễn Lê Đức Tiến, NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Quang Thắng và diễn viên Minh Nguyệt hội ngộ tại Nhà hát Hoa Phượng trong đêm gala “Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu”.



Ê-kíp "Sóng ở đáy sông" mở đầu phần giao lưu của đêm gala. Trên sân khấu, Xuân Bắc cảm ơn đạo diễn Lê Đức Tiến đã trao cho anh cơ hội đảm nhận vai Núi khi còn trẻ. Hơn hai thập kỷ sau, nam nghệ sĩ cho biết anh vẫn bất ngờ trước tình cảm khán giả dành cho nhân vật. "Đó là may mắn lớn trong sự nghiệp của tôi", Xuân Bắc nói.

Đạo diễn Lê Đức Tiến cũng nhắc lại sự hỗ trợ của người dân Hải Phòng trong thời gian đoàn làm phim. Ngay tại chương trình, ông công bố kế hoạch thực hiện phần hai với sự trở lại của Xuân Bắc, Kim Oanh và Minh Nguyệt.

Phát sóng năm 2000, "Sóng ở đáy sông" gồm 10 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu. Tác phẩm mở đầu ở Hải Phòng những năm 1950, xoay quanh Núi, con của người vợ lẽ trong một gia đình tư sản cũ. Từ một học sinh giỏi, Núi phải bỏ học kiếm sống để nuôi các em sau khi mẹ mất. Những lần vào tù khiến con đường trở về của anh thêm chật vật. Đến cuối phim, tình thương dành cho con gái giúp Núi quyết tâm làm lại cuộc đời.

"Núi" Xuân Bắc và "Mây" Kim Oanh 26 năm trước và hiện tại.

Xuân Bắc mới 23 tuổi khi quay phim. Anh theo nhân vật từ thời học trò đến những năm tháng lầm lạc, trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua "Gặp nhau cuối tuần" và vai Nam Tào trong Táo quân. Với Kim Oanh, Mây là vai diễn đầu tay khi chị còn học năm thứ hai. Cô gái giang hồ có con với Núi rồi nhiều lần bỏ đi là một trong những nhân vật mở đầu cho loạt vai sắc sảo của nữ diễn viên trên truyền hình.

Minh Nguyệt vào vai Biển, cô em gái thương anh, về sau trở thành giáo viên và chăm sóc cha khi ông lâm bệnh. Tháng 8/2025, khi tình cờ gặp Xuân Bắc tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh, chị vẫn gọi đồng nghiệp bằng cái tên "anh Núi". Hơn một năm sau, họ lại đứng cùng ê-kíp tại thành phố gắn với bộ phim.

Dàn sao "Sóng ở đáy sông".

Gala nằm trong khuôn khổ Diễn đàn điện ảnh "Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh" (Hai Phong Film Port), do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức. Từ ngày 21 đến 23/11/2026, chương trình dành cho công chúng giới thiệu 11 tác phẩm Việt Nam qua 22 suất chiếu miễn phí tại rạp CGV AEON Mall Hải Phòng và rạp Thống Nhất. Khán giả còn có dịp giao lưu với các đoàn phim.

Các hoạt động chuyên môn của diễn đàn tập trung giới thiệu bối cảnh quay, trao đổi về điều kiện hỗ trợ sản xuất và kết nối địa phương với các nhà làm phim trong và ngoài nước. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.