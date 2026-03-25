Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Thứ tư, 07:08 25/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan chức năng đang điều tra vụ án Giáp Thị Oanh, sinh ngày 06/9/1992, nơi cư trú tổ dân phố Lê Duẩn, thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh - Ảnh 1.

Đối tượng Giáp Thị Oanh. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, xác định bị can đã bỏ trốn, hiện chưa rõ bị can ở đâu. Ngày 23/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), đã ra Quyết định truy nã "Đặc biệt nguy hiểm" đối với Giáp Thị Oanh về tội danh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, kêu gọi Giáp Thị Oanh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh - Ảnh 2.

Quyết định truy nã Giáp Thị Oanh.

Cơ quan điều tra đề nghị khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật. Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác, thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng, nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.

Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Lê Hà Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã

Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao Bằng

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵn

GĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

GĐXH - Vì mâu thuẫn cá nhân Phương dùng gậy đánh vào đầu nam sinh lớp 9 khiến nạn nhân tử vong.

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

GĐXH - Trộm cắp tài sản tại chùa Hương, đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1954; thường trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ.

Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.

Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

GĐXH - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã truy xét, làm rõ và xử lý 13 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

GĐXH - Liên quan vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.

Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đường

GĐXH - Tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí chặn người đi đường để hành hung, 6 thanh thiếu niên ở Ninh Bình đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

