Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan chức năng đang điều tra vụ án Giáp Thị Oanh, sinh ngày 06/9/1992, nơi cư trú tổ dân phố Lê Duẩn, thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra, xác định bị can đã bỏ trốn, hiện chưa rõ bị can ở đâu. Ngày 23/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), đã ra Quyết định truy nã "Đặc biệt nguy hiểm" đối với Giáp Thị Oanh về tội danh trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, kêu gọi Giáp Thị Oanh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Cơ quan điều tra đề nghị khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.
Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật. Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác, thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng, nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.
Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật
GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.