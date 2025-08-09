Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm
Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như tín dụng đen, dùng công nghệ cao để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, mua bán người...
Sáng 9.8, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, chủ trì triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Sự kiện cũng hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP.Hà Nội.
Trong đợt ra quân diễn ra đến hết 31.10, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan "tín dụng đen"; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo…); tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, người nước ngoài; tệ nạn xã hội...
Các đơn vị Công an Hà Nội cũng quyết liệt đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; các hành vi vi phạm liên quan đến "bóng cười".
Đồng thời, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm…
Công an các phường, xã thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật…
Cũng trong đợt ra quân, lực lượng CSGT sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm đảm bảo chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; huy động, bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.
Lực lượng công an cũng tham mưu Ban Chỉ đạo 197 của thành phố, chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức sắp xếp, duy trì trật tự đô thị, trật tự lòng đường, hè phố, giải tỏa triệt để các điểm, tụ điểm chợ cóc, chợ tạm, buôn bán trái phép lấn chiếm lòng đường, hè phố gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, cản trở giao thông.
Tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại các tuyến, địa bàn, khu vực phức tạp, trọng điểm, địa bàn công cộng tập trung đông người, địa bàn giáp ranh thường xuyên vi phạm về trật tự đô thị.
Cạnh đó, Công an Hà Nội cũng kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa xã hội…
