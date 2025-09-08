Mới nhất
Công an Hà Nội triệt phá đường dây rao bán vũ khí trên mạng

Thứ hai, 06:42 08/09/2025 | Pháp luật
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: 153 gậy ba khúc, 490 dao các loại, 14 dao dạng bút, 3 súng bắn điện kèm 9 viên đạn, 9 dùi cui điện...

Ngày 7/9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây chuyên rao bán công khai hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm trên mạng.

Hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một website đăng tải công khai hình ảnh, thông tin rao bán nhiều loại vũ khí và công cụ hỗ trợ như gậy ba khúc, súng bắn điện, dao găm, bình xịt hơi cay…

Những mặt hàng này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội nên ngay lập tức được đưa vào diện theo dõi, xác minh.

Các loại vũ khí nguy hiểm được rao bán công khai trên mạng. Ảnh: CACC

Đến ngày 26/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng bất ngờ kiểm tra hành chính một địa điểm nghi vấn.

Đối tượng trong đường dây và tang vật của vụ việc. Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: 153 gậy ba khúc, 490 dao các loại, 14 dao dạng bút, 3 súng bắn điện kèm 9 viên đạn, 9 dùi cui điện, 15 côn nhị khúc kim loại, 141 bình xịt hơi cay… Toàn bộ tang vật bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tiến Dũng
