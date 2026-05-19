Tin sáng 19/5: Quán cơm lấn chiếm ngõ ở Cầu Giấy bị phạt 35 triệu đồng; trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Quán cơm lấn chiếm ngõ đi ở phường Cầu Giấy bị phạt 35 triệu đồng

Báo Lao động đưa tin, ngày 18/5, UBND phường Cầu Giấy cho biết lực lượng chức năng vừa kiểm tra toàn diện cơ sở kinh doanh này sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân và thông tin lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng lấn chiếm ngõ đi chung để kinh doanh.

Quán cơm ngon Bắc Ninh bị phạt vì lấn chiếm vỉa hè, thiếu giấy phép. Ảnh phường Cầu Giấy

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh quán cơm sử dụng không gian chung tại ngõ 79 Cốm Vòng làm nơi nấu nướng, bày bàn ghế phục vụ khách gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc chiếm dụng lối đi không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo phản ánh, khi người dân nhắc nhở, đề nghị thu dọn đồ đạc để đảm bảo lối đi cho người qua lại, chủ quán không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm, thách thức.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, sáng 18/5, các lực lượng chức năng phường Cầu Giấy đã có mặt kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại cơ sở. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 3 hành vi vi phạm với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Cụ thể, Công an phường xử phạt 2,5 triệu đồng đối với hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Phòng Văn hóa - Xã hội phường xử phạt 7,5 triệu đồng do không đăng ký kinh doanh và 25 triệu đồng vì không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đại diện UBND phường Cầu Giấy cho biết việc xử lý nghiêm nhằm tăng tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Kịp thời giải cứu 2 nữ du khách mắc kẹt tại bãi đá ở biển Sầm Sơn

Ngày 18/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu thành công 2 nữ du khách bị mắc kẹt tại bãi đá ở biển Sầm Sơn.

Lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận, giải cứu 2 du khách bị mắc kẹt ở bãi đá. Ảnh: Cao Hường

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, Tổ cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 2 nữ du khách bị mắc kẹt tại khu vực mỏm đá phía sau chân đền Độc Cước, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hai du khách được xác định là chị N.T.T. (SN 1994) và chị T.T.H. (SN 1984), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, hai người đến biển Sầm Sơn tham quan, chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ.

Trong lúc chụp ảnh, do không để ý nước thủy triều lên nhanh, cả 2 bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận vị trí các nạn nhân và đưa vào bờ an toàn.

Mưa lớn dồn dập Bắc Bộ đến Trung Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng

Theo dự báo, từ khoảng đêm 19/5 đến ngày 21/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ảnh minh họa.

Đáng lưu ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, dễ gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị và làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Trong ngày 18/5, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Cao Bồ (Tuyên Quang) 72,4mm; Khe Mỏ Rang (thành phố Huế) 79,6mm; Ban quản lý rừng Savin (Khánh Hòa) 90,2mm; Krông Nô (Đắk Lắk) 227mm.

Từ chiều tối 18/5 đến ngày 19/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20–40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cần rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao, chủ động phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất đều ở cấp 1.

Tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ

Chiều 18/5, PLO đưa tin, một nhóm học sinh lớp 7 và lớp 8 trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, ra khu vực sông Lô tắm tại đoạn gần đình Yên Lập (xã Tứ Yên cũ) thì không may xảy ra đuối nước.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể cả 5 học sinh đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc. Khu vực trục vớt các nạn nhân được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa. Theo người dân địa phương, đoạn sông nơi các em gặp nạn có mực nước sâu và dòng chảy phức tạp.

Người dân và lãnh đạo địa phương cho biết đây là vụ đuối nước nghiêm trọng nhất từng xảy ra trên địa bàn.

Ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Sông Lô, cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục theo quy định, xác minh danh tính cụ thể các nạn nhân.

Vác máy in từ Khánh Hòa ra Đà Nẵng, dừng ở đâu in tiền giả tới đó

Theo PLO, chiều 18/5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, làm tiền giả đối với Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Lâm bị bắt giữ cùng tang vật là nhiều tờ tiền giả, máy in, máy tính phục vụ in tiền giả.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17/5, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Sa Huỳnh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp Công an địa phương phát hiện Lâm điều khiển xe điện lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo một túi xách màu đen và vali có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hành lý có 424 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng với tổng trị giá khoảng 2,7 triệu đồng. Ngoài số tiền đã được cắt thành từng tờ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều bản in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng trên giấy A4 chưa cắt rời.

Đáng chú ý, Lâm còn mang theo một máy in màu, máy tính xách tay cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc in tiền giả.

Theo lời khai ban đầu, ngày 4-5, Lâm điều khiển xe máy điện mang theo các thiết bị, dụng cụ in tiền giả di chuyển ra Đà Nẵng. Trên hành trình, Lâm liên tục thuê nhà nghỉ dọc đường để in thêm tiền giả, sau đó dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân hoặc đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, tiệm tạp hóa ven đường.

Khi đến địa bàn phường Sa Huỳnh, sau khi sử dụng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một quán tạp hóa, Lâm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 11//2026/TT-BYT về quy định danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Thông tư, có 137 bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị theo quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 6 Luật Dân số.

Trong danh mục trên có một số bệnh như: Bệnh liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể; một số bệnh liên quan đến dị tật bẩm sinh, bệnh thiếu máu liên quan đến di truyền, bệnh liên quan đến suy giảm miễn dịch, bệnh liên quan đến rối loạn phát triển giới tính…

Theo Bộ Y tế, các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị được đưa vào danh mục phải bảo đảm các nguyên tắc như: Có cơ chế liên quan trực tiếp đến giới tính và có ý nghĩa lâm sàng đối với chẩn đoán, tiên lượng hoặc quyết định xử trí trước sinh, sơ sinh, bao gồm: Bệnh liên quan đến giới tính, bệnh di truyền liên kết giới tính, bất thường số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính, rối loạn phát triển giới tính.

Với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị theo Danh mục quy định tại Thông tư, thực hiện tư vấn trước và sau khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho đối tượng về phạm vi, ý nghĩa, giới hạn của dịch vụ kỹ thuật và khả năng không phát hiện được một số bệnh trong quá trình xét nghiệm.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra việc thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi không vì mục đích chẩn đoán, điều trị hoặc ngoài phạm vi quy định này.

Trường hợp không phát hiện được bệnh, tật, hội chứng di truyền liên quan đến giới tính vì giới hạn của kỹ thuật, phương pháp sàng lọc, không có yếu tố nguy cơ, biến thể mới phát sinh dẫn đến việc không xác định được bệnh, không cung cấp thông tin về giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh thì không vi phạm quy định về chuyên môn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.



