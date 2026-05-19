Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng hơn 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai

Theo UBND TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng giữ vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số vào năm 2026.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án (gồm 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Từ cuối năm 2025 đến nay, công tác GPMB trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm đã hoàn thành GPMB, góp phần tháo gỡ các "điểm nghẽn" hạ tầng quan trọng.

Công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Bảo Loan

Trong số này có các dự án 4 cầu vượt sông Hồng gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi; tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục; dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối đường 70; cùng dự án mở rộng đường Tam Trinh.

Hiện Hà Nội tiếp tục tập trung GPMB cho các tuyến vành đai 2,5; 3; 3,5 và nhiều công trình giao thông trọng điểm khác. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành GPMB trước ngày 30/6/2026 đối với 3 cầu vượt sông Hồng còn lại gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Thượng Cát, cùng các đoạn tuyến còn lại của Vành đai 2,5.

Song song với các dự án giao thông, Hà Nội cũng đang triển khai GPMB cho nhiều dự án lớn khác như Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai, Khu công viên công nghệ số tại phường Phú Diễn và Tây Tựu.

Một góc công trường Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Nguyễn Chí Thanh - Nguyên Hồng.

Ngoài ra, thành phố đang xúc tiến các dự án đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh, Mê Linh, Bình Minh, Tam Hưng; dự án cải tạo khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ theo hình thức PPP.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, việc đẩy nhanh GPMB sẽ góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.

Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, từ thực tiễn triển khai thời gian qua, thành phố đã rút ra nhiều kinh nghiệm và xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) trong thời gian tới.

Theo đó, thành phố yêu cầu bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền xã, phường và trách nhiệm của người đứng đầu.

Kết quả thực hiện công tác GPMB sẽ được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh điểm nóng.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thu hồi đất, GPMB. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để giải thích rõ quy định pháp luật.

Phường Láng thu hồi đất 51 hộ dân để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường Vành đai 1.

Hà Nội cũng sẽ phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động người dân đồng thuận với chủ trương GPMB; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để thông tin khách quan, kịp thời về quá trình triển khai.

Thành phố đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương và Hà Nội, nhất là các chính sách nâng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án lớn, trọng điểm; bảo đảm công khai, đúng đối tượng và gắn với ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

Về nguồn lực thực hiện, Hà Nội xác định công tác GPMB phải "đi trước một bước". Thành phố đang rà soát, đầu tư các khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư; chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, nghĩa trang di chuyển mộ và nguồn vốn bồi thường nhằm bảo đảm người dân có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép ảnh hưởng đến GPMB; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, số hóa hồ sơ và xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

