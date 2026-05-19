Phát hiện quả bom 'khủng' trong vườn nhà người dân ở xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trước đó, vngày 17/5, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (ở thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân) trong lúc cải tạo vườn để làm nhà phát hiện một quả bom .

Quả bom được phát hiện tại vườn bà Nguyễn Thị Hiến. Ảnh: Văn Khoa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tổ chức canh gác, bảo vệ hiện trường. Sáng 19/5, lực lượng chức năng di chuyển quả bom về thao trường bắn ở xã Toàn Lưu, đồng thời tiêu hủy, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo cơ quan chuyên môn, đây là loại bom MK 81-250LBS, có chiều dài 1,1m, đường kính 19,5cm, đang còn nguyên đầu nổ.