Công an nhận định ban đầu nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà làm 4 người tử vong

Ngày 12/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã thông tin chính thức về vụ cháy nhà ở phường 4, TP Mỹ Tho làm 4 người tử vong.

Bốn người tử vong gồm bà Huỳnh Thị Thủy Tiên (49 tuổi), ông Nguyễn Minh Hiếu (50 tuổi, chồng bà Tiên), bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (47 tuổi, em gái bà Tiên) và Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan (18 tuổi, con bà Dung). Toàn bộ vật dụng, tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 1h38 ngày 10/4, Công an tỉnh nhận tin báo cháy nhà trong con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, (khu phố 7, phường 4, TP Mỹ Tho) do bà Tiên làm chủ hộ.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều nhiều xe chữa cháy, cùng 32 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh cùng hai Phó Giám đốc Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khi lực lượng chữa cháy phá cửa, tiến vào bên trong phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong trên gác.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trọng Tín

Đến 1h55 cùng ngày, vụ hoả hoạn được khống chế, ngăn chặn cháy lan sang các hộ xung quanh. Lực lượng chức năng đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân còn lại.

Công an cho biết, căn nhà xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 34,5m2 (ngang 2,3m x dài 15m), kết cấu bê tông, mái tôn, gồm: 1 trệt, 1 gác; mặt trước nhà có 2 cửa (cửa chính tại tầng trệt, cửa ra vào ban công tại tầng gác). Hai bên và phía sau căn nhà bị cháy giáp với nhà dân, phía trước cửa chính là hẻm rộng khoảng 1,2m.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An (bên trái) kiểm tra hiện trường vụ cháy ở Tiền Giang. Ảnh: A.S

Nhà bị cháy nằm trong tổ liên gia an toàn PCCC số 1. Chủ hộ có cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy gần nhất vào ngày 21/1; căn nhà có lối thoát nạn thứ hai là cửa ra vào ban công và cửa sổ mặt sau căn nhà phía trên gác.

“Sau khi phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh và tổ liên gia an toàn PCCC số 1 đã sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa và tìm mọi cách phá cửa cứu các nạn nhân nhưng không được do cửa khóa trái bên trong rất kiên cố”, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin.

Công an tỉnh cho biết, nhận định ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể là do sự cố chập điện gần vị trí cầu thang lên gác. Công an tỉnh đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình, nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND phường, Công an phường 4 báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vụ cháy nói trên.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An làm việc với Công an tỉnh. Ảnh: Trọng Tín

Đại diện lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, TP Mỹ Tho trực tiếp đến hiện trường vụ cháy thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 25 triệu đồng/nạn nhân; cũng như trích nguồn từ Quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ; xem xét hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà từ các nguồn theo quy định của pháp luật và các nguồn vận động, tài trợ hợp pháp khác.