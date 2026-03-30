Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam sau hơn 1 ngày tìm kiếm

Khoảng 18h40 ngày 30/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã phát hiện thi thể cháu N.N.M. (SN 2012) cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 15m. Ngay sau đó, thi thể nạn nhân được trục vớt, đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) nhận tin báo có trường hợp đuối nước tại khu vực Cảng Bến Thủy (sông Lam). Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, cháu N.N.M. trú tại khối 5, phường Bến Thủy (nay là phường Trường Vinh). Thời điểm xảy ra sự việc, cháu cùng 4 người bạn rủ nhau ra sông Lam tắm, không may gặp nạn.