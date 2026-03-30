Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam sau hơn 1 ngày tìm kiếm
GĐXH - Sau hơn một ngày huy động lực lượng tìm kiếm xuyên suốt, thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam đã được phát hiện gần khu vực gặp nạn.
Khoảng 18h40 ngày 30/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã phát hiện thi thể cháu N.N.M. (SN 2012) cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 15m. Ngay sau đó, thi thể nạn nhân được trục vớt, đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) nhận tin báo có trường hợp đuối nước tại khu vực Cảng Bến Thủy (sông Lam). Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm.
Theo thông tin ban đầu, cháu N.N.M. trú tại khối 5, phường Bến Thủy (nay là phường Trường Vinh). Thời điểm xảy ra sự việc, cháu cùng 4 người bạn rủ nhau ra sông Lam tắm, không may gặp nạn.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh BìnhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.
Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry GlobalPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thuThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền BắcThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: “Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.
Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm HóaThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.
Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò ĐúcĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay tại khu vực phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 nạn nhân ngã mạnh xuống nền gạch, chấn thương vùng đầu.
Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứuThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.
Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông HồngThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.
Tai nạn thương tâm, chú rể tử vong trước ngày cướiXã hội - 11 giờ trước
GĐXH - Tai nạn giao thông xảy ra chiều tối 29/3 tại xã Bạch Hà (Nghệ An) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, khi chỉ còn chưa đầy một ngày nữa sẽ tổ chức lễ cưới.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyếtGiáo dục
Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…