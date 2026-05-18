Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?
Hà Nội định hướng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), ưu tiên bố trí các dự án tại những khu vực kết nối thuận lợi với mạng lưới metro nhằm giảm chi phí đi lại và nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng đô thị cho người thu nhập thấp.
Theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời gắn với các tuyến đường sắt đô thị và khu công nghiệp trọng điểm.
Hà Nội đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030 nâng diện tích nhà ở bình quân lên tối thiểu 35m2 sàn/người, hướng tới 40m2; đến giai đoạn 2031 - 2035 đạt tối thiểu 45m2/người.
Thành phố cũng định hướng tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, thúc đẩy phát triển công trình xanh, bất động sản thông minh và kiểm soát tình trạng đầu cơ trên thị trường.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải tạo, tái thiết các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp trong phạm vi Vành đai 2 theo mô hình TOD.
Thành phố đồng thời khuyến khích người dân dịch chuyển từ khu vực lõi đô thị di sản ra các đô thị mới ngoài Vành đai 3, phát triển dọc theo các tuyến metro.
Theo quy hoạch, đến năm 2035, Hà Nội dự kiến vận hành 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 418km, tổng vốn đầu tư khoảng 37 tỷ USD và nghiên cứu bổ sung thêm 5 tuyến mới.
Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục tăng cao và nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.
Cùng thời điểm, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về phương án hướng tuyến, vị trí ga và depot tuyến metro 2A đoạn Hà Đông - Xuân Mai, gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc hành lang Quốc lộ 6.
Theo đề xuất, đoạn tuyến kéo dài có chiều dài khoảng 20km với 12 nhà ga, kết nối khu vực Hà Đông tới đô thị vệ tinh Xuân Mai. Khi hoàn thành, toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai sẽ đạt chiều dài khoảng 33km, gồm 24 ga, thời gian di chuyển toàn tuyến dự kiến khoảng 46 phút.
MRB cho biết đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến và kiến nghị lựa chọn phương án 2. Phương án này bám theo Quốc lộ 6 tại các đoạn đầu và cuối tuyến, đồng thời điều chỉnh đoạn giữa đi qua phía Nam Khu công nghiệp Phú Nghĩa nhằm mở rộng quỹ đất phát triển đô thị TOD quy mô lớn.
Theo đánh giá sơ bộ, phương án 2 có khoảng 450ha quỹ đất tiềm năng để phát triển TOD quanh 6 nhà ga. Trong đó, khu vực ga S5 và S6 được định hướng hình thành tổ hợp đô thị tích hợp gồm văn phòng, thương mại, khách sạn, căn hộ, công viên và các tiện ích dịch vụ đồng bộ.
Đáng chú ý, ga S6 sẽ kết nối trực tiếp với Khu công nghiệp Phú Nghĩa giai đoạn 2, tạo lợi thế về hạ tầng nhằm thu hút các ngành công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và sản xuất hiện đại.
