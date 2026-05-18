Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Theo Thông báo số 751/TB-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, phạm vi thi công nằm trên địa bàn các phường Láng và Giảng Võ. Các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Nguyên Hồng sẽ di chuyển theo hệ thống biển chỉ dẫn vào tuyến đường tạm được bố trí sát khu vực rào chắn.

Tuyến đường tạm này có mặt cắt rộng khoảng 7m, được thi công bằng bê-tông nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong thời gian triển khai dự án.

Trong khi đó, các phương tiện lưu thông trên đường La Thành theo hướng Hoàng Cầu - Nguyễn Chí Thanh sẽ đi theo đường tạm sát phạm vi rào chắn, với bề rộng mặt đường trung bình từ 12,3 - 15,2m.

Từ hôm nay (18/5), TP Hà Nội bắt đầu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Đức Nguyễn (Tiền Phong).

Ghi nhận trong sáng đầu tiên thực hiện phân luồng, nhiều người điều khiển xe máy và phương tiện thô sơ còn bỡ ngỡ khi đi vào khu vực đang thi công đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Không ít trường hợp phải quay đầu để di chuyển theo hướng phố Nguyên Hồng.

Đáng chú ý, các phương tiện đi từ phía Hoàng Cầu qua đường La Thành đến nút giao Nguyễn Chí Thanh sẽ phải rẽ phải, không được đi thẳng như trước đây.

Trong ngày đầu triển khai phương án tổ chức giao thông mới, lưu lượng phương tiện qua khu vực khá đông khiến việc di chuyển trên đường La Thành theo cả hai chiều gặp nhiều khó khăn.

Hiện, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, với mục tiêu hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

