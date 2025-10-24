Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, ông Thắng sang nhà tìm Cường "gà" nhưng chỉ gặp vợ bạn. Khi ông tự giới thiệu "bạn thân, trên bến dưới thuyền" thì vợ Cường liền mỉa mai: "Dạ, em biết rồi, đôi bạn cùng phá chứ gì ạ?". Ông Thắng chống chế, cho rằng đó chỉ là tin đồn, vì Cường giờ đã "ngoan hơn".
Đúng lúc đó, Cường đi giao hàng về. Ông Thắng rủ bạn đi cá độ gà, song Cường dứt khoát từ chối, cho thấy anh thật sự đã tu chí làm ăn.
Trong khi đó, Thiếu tá Huy khuyên chị gái Vân phải khai báo toàn bộ tài sản Bằng để lại, vì nếu đó là tài sản chiếm đoạt sẽ bị thu hồi. Vân vừa lo việc khắc phục hậu quả vừa thấp thỏm cho sức khỏe chồng trong trại tạm giam. Ông Thắng đến nhà bà Phúc để động viên, nhưng lại lỡ lời: "Anh này lừa mấy người giàu thôi chứ có lấy gì của dân đâu".
Thiếu tá Huy liền nghiêm giọng nhắc bác: "Phạm tội là phạm tội, không có ngoại lệ". Bị phản đối, ông Thắng bối rối đổi chủ đề sang chuyện nhờ mẹ gửi tiền.
Sau đó, ông Thắng than thở với Cường về việc vợ sắp về, định sang tá túc nhờ nhà bạn. Cường bèn trêu: "Hay bác ra trạm xá nằm thử xem bác gái có động lòng không?". Ông Thắng nghe theo thật, khiến bà Phúc ngạc nhiên.
Ông Thắng nghe lời Cường tới trạm xá "tá túc" để thử lòng vợ. Ảnh VTV
Ở diễn biến khác trong tập phim, Cường về nhà và cảm thấy hoảng loạn khi không thấy con trai đâu, nhận tin có người thấy bé Thiện ôm bim bim trèo lên ô tô lạ, Cường chạy đến công an xã báo án. Sau khi xác minh, hóa ra Thiện đi cùng mẹ, Cường thở phào, vừa mừng vừa ngượng.
Rắc rối lại ập đến với ông Thắng khi công an xã triệu tập vì nghi ông tham gia đường dây đá gà trong xã. Ông chối, nói chỉ "mang gà cho mượn", nhưng Trung - người cầm đầu đã bị bắt. Công an khuyên ông nên khai thật. Thiếu tá Huy tình cờ gặp bác ở trụ sở, lạnh lùng nhắc: "Vi phạm thì cháu cũng không bỏ qua, dù bác là người nhà".
Bà Phúc biết chuyện liền vội vàng sang nhà tìm ông Thắng, khi gặp anh chồng ở quán nước đầu làng, bà khuyên ông sống tử tế, lo làm ăn. Trong khi đó Cường "gà" nhận được điện thoại của con trai báo hai mẹ con đã về, đang đợi cơm. Anh mừng rỡ nhưng vẫn sĩ diện: "Tao đang đi ship hàng, tí tao về".
Tập 51 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 24/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
