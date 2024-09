Công an vào cuộc vụ ngôi mộ bị trộm hài cốt

2 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/9, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Ngô Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thế (SN 1994, ở xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu).