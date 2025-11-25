Mới nhất
Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ sinh đánh bạn

Thứ ba, 14:34 25/11/2025 | Xã hội
GĐXH – Cơ quan công an xã Thường Xuân (Thanh Hóa) vào cuộc xác minh vụ việc nhóm nữ sinh đánh bạn rồi bắt quỳ gối gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 24/11, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một số nữ sinh (khoảng 12 - 13 tuổi) đang chất vất, tra hỏi 2 nữ sinh. Sau đó, nhóm nữ sinh này đánh, tát nhiều cái vào mặt 2 nữ sinh. Thậm chí, nhóm nữ sinh này yêu cầu 2 nữ sinh phải quỳ gối xin lỗi.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ sinh hành hung 2 em nhỏ, bắt quỳ gối - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 nữ sinh bị nhóm bạn nữ hành hung. (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm nữ sinh được xác định đang học lớp 6, 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ sinh hành hung 2 em nhỏ, bắt quỳ gối - Ảnh 2.

Nữ sinh bị bắt quỳ gối, khoanh tay. (Ảnh cắt từ clip).

Xác nhận sự việc trên, ngày 25/11, một lãnh đạo UBND xã Thường Xuân cho biết, qua xác minh ban đầu sự việc xảy ra ngoài phạm vi nhà trường, có 4 em học sinh tại 2 Trường THCS Xuân Cẩm và Trường THCS Thường Xuân. Hiện cơ quan công an đang xác minh vụ việc.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ sinh hành hung 2 em nhỏ, bắt quỳ gối - Ảnh 3.Đâu là nguyên nhân khiến bạo lực học đường ngày càng gia tăng?

Thời gian qua, tại các địa phương liên tục xảy ra các vụ bạo lực học đường. Đáng chú ý, các vụ bạo lực học đường có xu hướng gia tăng không chỉ xảy ra giữa học sinh với học sinh mà cả giữa thầy cô giáo với học sinh.

Gia Hân
Cùng chuyên mục

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Thời sự - 6 giờ trước

Những con người bình thường bỗng trở thành “anh hùng” khi lao mình vào dòng nước, cứu lấy cả trăm mạng người

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Thời sự - 8 giờ trước

Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: “Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống…"

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.

Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp

Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành sau 24 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 15. Khu vực Nam Trung Bộ khả năng có mưa rất to do ảnh hưởng của bão.

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Tại một khu đất xung quanh cỏ mọc um tùm trên đường Thị Cấm thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội, một nhà xưởng tạm được dựng lên làm sân pickleball, hoạt động đông người mỗi tối. Công trình lợp tôn, dựng khung sắt mỏng, điện câu kéo tạm… khiến người dân lo ngại nguy cơ cháy nổ và sập đổ khi mưa, gió lớn hoặc giông bão.

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một nam sinh ở phường Vinh Hưng (Nghệ An) bị các đối tượng giả danh công an đe dọa, dẫn dụ rời khỏi nhà và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Giáo dục - 15 giờ trước

Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để tránh rủi ro

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để tránh rủi ro

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo dõi tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để nhận biết rủi ro trong công việc, tài lộc và tình cảm. Hãy chủ động hành động để thu hút vận may.

