Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ sinh đánh bạn
GĐXH – Cơ quan công an xã Thường Xuân (Thanh Hóa) vào cuộc xác minh vụ việc nhóm nữ sinh đánh bạn rồi bắt quỳ gối gây xôn xao mạng xã hội.
Ngày 24/11, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một số nữ sinh (khoảng 12 - 13 tuổi) đang chất vất, tra hỏi 2 nữ sinh. Sau đó, nhóm nữ sinh này đánh, tát nhiều cái vào mặt 2 nữ sinh. Thậm chí, nhóm nữ sinh này yêu cầu 2 nữ sinh phải quỳ gối xin lỗi.
Sự việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm nữ sinh được xác định đang học lớp 6, 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã.
Xác nhận sự việc trên, ngày 25/11, một lãnh đạo UBND xã Thường Xuân cho biết, qua xác minh ban đầu sự việc xảy ra ngoài phạm vi nhà trường, có 4 em học sinh tại 2 Trường THCS Xuân Cẩm và Trường THCS Thường Xuân. Hiện cơ quan công an đang xác minh vụ việc.
