Công khai ly hôn 'streamer giàu nhất Việt Nam', dời biệt thự bạc tỷ Xoài Non hiện sống ra sao?

Xemesis từng cho biết, biệt thự của vợ chồng anh gần với nhà của bố mẹ. Xemesis từng chia sẻ, anh và Xoài Non đã sửa sang, làm lại mọi thứ vì biệt thự khi nhận vẫn là nhà thô. Thời điểm đó, dân tình từng trầm trồ trước tình cảm của nam streamer dành cho vợ khi anh đưa tiêu chí chọn nhà là phải đủ diện tích để thiết kế tủ quần áo siêu to cho Xoài Non. Trước đó, khi ở căn chung cư cao cấp, thấy bà xã không đủ diện tích chứa quần áo, phụ kiện nên Xemesis quyết định chuyển sang ở biệt thự.