Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan

Chủ nhật, 10:16 12/04/2026 | Mẹo nấu nướng
GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người bị men gan cao bạn có thể tham khảo cho thực đơn ăn hàng ngày.

Nem lụi ức gà

Nguyên liệu: 400 g ức gà, 10 cây sả đập dập, 15 g bột năng, 15 ml dầu oliu, 10 g hạt điều đỏ, 3 g bột nở, 5 ml dầu hào chay, 5 g mè trắng, 1/2 cây sả, 1 củ tỏi, 1 củ hành tím, hạt tiêu.

Cách chế biến: 400 g ức gà đem nhào với bột năng, bỏ vào tủ lạnh 1.5 – 2 tiếng. Sau khi thịt đông, cho vào máy xay nhuyễn như giò sống;

Thắng dầu điều từ hạt điều đỏ và dầu oliu; Giã nát tỏi, hành tím và sả; Cho phần dầu điều, tỏi, hành tím, sả đã sơ chế trong bước 2 và 3 vào trộn cùng phần thịt gà xay nhuyễn. Sau đó, thêm dầu hào, hạt tiêu, mè trắng vào bát và tiếp tục trộn;

Nem lụi từ ức gà không chỉ là món ăn dễ làm mà còn mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

Nem lụi từ ức gà không chỉ là món ăn dễ làm mà còn mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

Bỏ hỗn hợp đã trộn vào tủ mát tầm 3 – 4 tiếng. Sau đó, lấy ra, ép (cuộn) hỗn hợp gà xay vào cây sả để tạo hình que nem;

Bắc chảo lên bếp và đun nóng dầu. Sau đó, áp chảo phần chả ức gà trong vòng 15 – 20 phút. Nem lụi ức gà có thể ăn kèm bún, cà rốt, dứa gai, dưa chuột và rau thơm.

Súp gà ngô nấm

Nguyên liệu: 1/2 con gà, 1 bắp ngô ngọt, 10 – 15 quả trứng cút, 2 lòng trắng trứng gà, 3 – 4 cái nấm rơm, 1 củ cà rốt, ½ chén bột năng, 1/2 chén bột bắp, 1 củ hành tím, mắm, muối, hạt nêm, hạt tiêu, ớt.

Cách chế biến: Làm sạch gà để ráo nước. Sau đó, luộc gà cùng với vài củ hành tím, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê hạt nêm. Khi nước sôi, hớt bỏ bọt và đun lửa nhỏ trong khoảng 10 – 15 phút;Vớt gà ra xé sợi. Phần xương gà đem ninh cho ngọt nước để nấu súp;

Ngô ngọt rửa sạch và tách hạt ngô ngọt; Cà rốt bào bỏ vỏ và cắt hạt lựu; Trứng cút luộc chín; Nấm rửa sạch và xé sợi nhỏ; Hành lá hái nhỏ.

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan - Ảnh 2.

Súp gà ngô nấm màu sắc bắt mắt, thơm lừng. Vị súp đậm đà ngọt tự nhiên từ bắp, cà rốt và nấm đùi gà. Thịt gà dai ngon ăn không ngán.

Cho ngô ngọt, cà rốt vào nước luộc gà đun sôi cho chín mềm. Sau đó, cho gà xé sợi, nấm hương, trứng cút vào và nêm nếm gia vị cho vừa miệng;

Trộn chung bột năng, bột bắp, thêm chút nước lọc rồi khuấy đều hỗn hợp cho tan. Sau đó, đổ hỗn hợp bột từ từ vào nồi súp gà, vừa đổ vừa khuấy đều theo chiều kim đồng hồ để không bị vón cục;

Khi súp gà sóng sánh, trắng trong, hạ lửa nhỏ đun thêm vài phút. Đánh lòng trắng trứng gà rồi vừa cho vào nồi súp vừa khuấy theo chiều kim đồng hồ. Thêm rau mùi, hành lá khuấy đều và tắt bếp.

Bún gạo xào chay

Nguyên liệu: 200 g bún khô, 5 miếng đậu phụ, 1 củ cà rốt, 1 củ hành tây, 1 chén giá đỗ, 1/4 cây bắp cải, 1 nắm hành lá, 1 quả ớt chuông, 4 củ hành khô băm nhuyễn, 5 ml nước hàng (tương đương 1 muỗng cà phê),

Cách chế biến: Chiên đậu phụ và cắt miếng dài. Cắt sợi ớt chuông, cà rốt và cắt lát dài hành tây; Pha nước sốt xào với 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước hàng, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng cà phê giấm và 1/2 chén nước;

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan - Ảnh 3.

Món ăn này bạn có thể ăn vào những ngày ngán thịt cá hoặc ăn hằng ngày để đổi vị cho bệnh người men gan cao.

Bún gạo trụng sơ cho nở mềm, trộn cùng dầu ăn để sôi bún không bị dính vào nhau; Phi thơm 1/2 lượng hành khô băm. Hạ lửa nhỏ, cho 1/2 lượng nước sốt đã chuẩn bị bên trên vào chảo đảo đều và thêm khoảng 1/3 bát nước lạnh vào. Sau đó, cho bún gạo vào, đảo đều cho gia vị quyện đều vào sợi bún gạo. Sau khi xào 2 – 3 phút, vớt bún ra để riêng;

Phi thơm 1/2 lượng hành khô còn lại, cho cà rốt, bắp cải, ớt chuông và hành tây vào cùng 1/2 lượng nước sốt còn lại. Xào trên lửa lớn cho chín tới, sau đó, thêm đậu phụ chiên vào đảo cho thấm vị; Trút phần bún gạo đã xào vào trộn đều, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng.

Trứng chiên nấm

Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, 100 g nấm rơm, 30 g hành hoa, 30 ml dầu ăn, nước mắm, muối, hạt tiêu, rau mùi, cà chua, dưa chuột.

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan - Ảnh 4.

Trứng chiên là món chiên vô cùng quen thuộc với mọi người kết hợp với nấm giòn ngon sẽ vô cùng hấp dẫn.

Cách chế biến: Thái mỏng nấm và ngâm nước muối loãng. Vớt ra để ráo nước. Cắt khúc hành hoa. Rửa sạch cà chua, dưa chuột, rau mùi;

Đánh nhuyễn trứng, thêm tiêu, muối, nước mắm, hành hoa; Đun dầu nóng, cho trứng vào rán xếp nấm lên trên. Rán vàng đều hai mặt. Sau đó, trình bày lên đĩa với rau củ.

