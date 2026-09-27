Tin sáng 27/9: Những trường hợp tài khoản VNeID tự động khóa; Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ

Người dân cần lưu ý gì để tránh bị khóa tài khoản VNeID?

Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin và ra cơ quan công an nơi cư trú để cập nhật nếu số điện thoại liên kết với tài khoản VNeID không chính chủ. Ảnh: Trần Cường

Từ ngày 28/9 tới, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực. Khoản 1 điều 8 của nghị định này quy định về việc khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID).

Theo đó, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản VNeID của công dân khi số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Khoản 1 điều 8 của nghị định cũng quy định hệ thống sẽ tự động khóa, mở khóa tài khoản VNeID của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa.

Như vậy, công dân cần lưu ý 2 trường hợp, tài khoản VNeID có thể bị khóa khi căn cước bị khóa và khi số điện thoại đăng ký tài khoản VNeID không chính chủ.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng VNeID, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính khuyến cáo người dân cần kiểm tra số điện thoại liên kết với VNeID đảm bảo chính chủ, phù hợp với thông tin người sử dụng.

Trong trường hợp số điện thoại đã thay đổi hoặc không còn chính chủ, người dân cần ra công an cấp xã nơi cư trú để cập nhật số điện thoại, điều chỉnh thông tin theo quy định.

Có 5 trường hợp tài khoản định danh bị khóa do căn cước điện tử bị khóa, gồm: người được cấp yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị thu hồi hoặc bị giữ thẻ căn cước; người được cấp đã mất hoặc yêu cầu từ cơ quan tố tụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp này, tài khoản định danh sẽ được mở khóa khi các căn cứ khóa căn cước điện tử đã hết. Ví dụ, người được cấp yêu cầu mở khóa; đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; được trả lại thẻ căn cước; cơ quan tố tụng hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu mở khóa.

Vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ: Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ

Phụ huynh kiểm tra, giám sát thực phẩm đầu vào tại Trường tiểu học Quảng Bị 1.

Ngày 26/9, UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) có văn bản yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long, theo Tiền Phong.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra bếp ăn các trường học trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty cung cấp thực phẩm, nấu ăn đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9 nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc.

Việc thiếu sót này dẫn đến không thể thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu chuỗi cung ứng: từ đơn hàng, lô hàng, nhà cung cấp thực phẩm sử dụng thực tế tại trường học.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho học sinh, UBND xã Quảng Bị yêu cầu các trường tiểu học dừng hợp đồng với doanh nghiệp thực phẩm, đồng thời khẳng định xã đang khẩn trương triển khai phương án thay thế trong thời gian sớm nhất để việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh không bị gián đoạn.

Mất tích khi qua cầu phao, gần 2 ngày sau được tìm thấy bên kia biên giới

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Ảnh: CACC

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện N.T.H. (SN 2003) tại khu vực sông thuộc huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào, thông tin trên VTC News.

Trước đó, chiều 24/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo về việc anh N.T.H. lái xe máy biển kiểm soát 26D1-308.20 từ bản Tiên Sơn về bản Là, xã Chiềng Khương. Khi qua cầu phao bắc qua sông Mã, người này không may rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Sông Mã - Sốp Cộp) khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Lực lượng làm nhiệm vụ gồm 2 chỉ huy đội, 28 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy và CNCH. Đơn vị phối hợp với người dân bản Là, bản Tiên Sơn, Công an xã Chiềng Khương, Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến ngày 26/9, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La trực tiếp tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Khương, Công an xã Chiềng Khương và Công an huyện Mường Ét hoàn tất các thủ tục, bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn làm 3 người chết ở Hải Phòng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Hải Phòng

Nội dung trên được nêu tại Công điện 67 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, TP Hải Phòng, theo VTC News.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 1h25 ngày 26/9 giữa xe máy và ô tô tải khiến 3 người tử vong tại chỗ. Đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cần chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý (nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác); khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý lực lượng Công an kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư...; hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động; chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào ban đêm.

Đình chỉ nhân viên xe buýt tuyến 152 xô đẩy hành khách

Hình ảnh ghi nhận xô đẩy giữa nhân viên xe buýt với hành khách qua camera hành trình.

Ngày 26/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thông tin kết quả kiểm tra ban đầu đối với phản ánh của hành khách về sự việc xảy ra trên tuyến xe buýt số 152 vào sáng 24/9, thông tin trên Tiền Phong.

Theo Trung tâm, phản ánh được đăng trên trang các trang mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã đối chiếu thông tin với dữ liệu trên hệ thống eBMS và các dữ liệu liên quan đến chuyến xe.

Sự việc được ghi nhận vào khoảng 8 giờ 02 phút ngày 24/9 trên xe buýt biển số 50E-766.62, thuộc tuyến 152 Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất, do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FutaBusLines khai thác.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong quá trình phục vụ đã xảy ra tranh cãi, có lời lẽ và cách ứng xử chưa phù hợp. Đáng chú ý, nhân viên phục vụ đã xô đẩy và yêu cầu hành khách xuống xe.

Trung tâm đánh giá hành vi này không đúng chuẩn mực phục vụ hành khách, không phù hợp yêu cầu về thái độ và văn hóa giao tiếp trong vận tải hành khách công cộng. Sau bước xác minh ban đầu, Trung tâm yêu cầu đơn vị vận tải đình chỉ ngay công tác đối với nhân viên liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định; đồng thời lập biên bản ghi nhận hành vi.

Công ty vận tải cũng được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên. Trung tâm cho biết sẽ căn cứ kết quả xác minh để xử lý theo quy định, bảo vệ quyền lợi hành khách và ngăn sự việc tương tự tái diễn.