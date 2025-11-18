Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

Ngoài căn hộ cao cấp tại Hà Nội và biệt thự nghỉ dưỡng ở Hòa Bình, vợ chồng Mạnh Trường còn tậu một cơ ngơi bề thế khác. Tháng 5/2024, cặp đôi khoe mua một căn biệt thự 3 mặt tiền nguy nga. Tháng 9 vừa qua, vợ anh - Phương Phạm – đăng ảnh tại công trình mới và chia sẻ: “Chọn ngày, giờ đẹp để thay áo mới cho em!”

Mới đây, cô tiếp tục cập nhật hình ảnh cả hai vợ chồng cùng rải đá thạch anh khắp nền sàn đang thi công và hóm hỉnh: “Em đi rải đá thạch anh để mang lại may mắn, mà chồng em bảo như đi rắc thóc cho gà”. Mạnh Trường thì hài hước bình luận: "Rải đá này xong phong thủy có đổi vận cho vợ sợ chồng được không?" Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa về mặt phong thủy trong xây dựng nhà ở.

Khoảnh khắc vợ Mạnh Trường đang rải đá thạch anh trên sàn nhà đang thi công, phần sàn vẫn lộ thép và vải bạt bảo vệ cho thấy bước thi công nền phía dưới chưa hoàn thiện lát cuối cùng.

Đôi vợ chồng rất chú ý đến phong thủy. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình lựa chọn rải đá thạch anh dưới nền trước khi hoàn thiện sàn nhà.

Gia chủ Mạnh Trường tươi cười tham gia cùng vợ, thể hiện ý thức và tâm huyết với việc xây dựng không gian sống, chứ không chỉ ủy quyền cho đội thợ.

Vật liệu đá thạch anh vụn được cầm trên tay là loại đá nhỏ màu sắc nhạt hồng/ tím, đây là loại thường dùng trong thi công nền phong thủy.

Việc rải đá thạch anh dưới nền hoặc sàn nhà như vợ chồng Mạnh Trường đang thực hiện có thể xem như một biện pháp rất được ưa chuộng trong phong thủy hiện đại.

Rải đá thạch anh xuống nền nhà có tác dụng gì?

Rải đá thạch anh xuống nền nhà sẽ giúp ngôi nhà trở nên vững vàng, ổn định hơn.

Rải đá thạch anh xuống nền nhà là một trong những ứng dụng phong thủy phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt trong xây dựng nhà mới hoặc cải tạo nền móng. Theo quan niệm phong thủy học, nền nhà là nơi tích tụ khí, tức dòng năng lượng chính ảnh hưởng trực tiếp đến vận may, sức khỏe và sự hưng thịnh của gia chủ.

Khi rải một lớp đá thạch anh vụn tự nhiên dưới nền, năng lượng từ đá sẽ hỗ trợ ổn định trường khí, hóa giải các luồng khí xấu, giúp ngôi nhà trở nên vững vàng cả về vật lý lẫn phong thủy. Đây cũng là cách “kích hoạt long mạch”, thu hút vượng khí và giữ cho gia đạo luôn an yên.

Đá thạch anh rải nền nhà có tốt không?

Lợi ích phong thủy khi rải đá thạch anh dưới nền móng

Trấn trạch, hóa giải khí xấu

Lớp đá thạch anh được rải đều dưới nền có khả năng hấp thu, trung hòa và chuyển hóa các dòng khí xung đột trong đất. Đặc biệt hiệu quả khi nhà xây trên nền đất yếu, gần mồ mả, ao tù hoặc hướng xấu.

Tăng sinh khí, thu hút tài lộc

Thạch anh là loại đá tích tụ năng lượng dương mạnh mẽ. Khi rải xuống nền, năng lượng này sẽ lan tỏa khắp không gian sống, giúp thu hút tài lộc, may mắn và sự hưng vượng cho gia chủ.

Ổn định trường năng lượng

Một nền nhà có trường khí ổn định sẽ giúp giảm xung đột, căng thẳng và mệt mỏi cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, làm việc và nghỉ ngơi.

Đá thạch anh vụn 5 màu dùng để rải nền.

Khi nào nên rải đá thạch anh xuống nền nhà?

Rải đá thạch anh xuống nền nhà là một trong những cách ứng dụng phong thủy phổ biến giúp ổn định năng lượng đất và cải thiện khí trường sống. Việc này thường được thực hiện khi xây nhà mới. Rải đá trước khi đổ bê tông móng sẽ tạo lớp nền năng lượng vững chắc ngay từ đầu, góp phần hỗ trợ gia chủ về sức khỏe, tài vận và sự ổn định lâu dài. Ngoài ra, khi cải tạo hoặc nâng nền nhà, bạn cũng có thể rải đá trực tiếp trước khi lát gạch hoặc đổ lớp nền mới để tái tạo lại dòng khí trong nhà, đặc biệt với những không gian từng bị bỏ hoang, lạnh lẽo.

Trường hợp nền đất có dấu hiệu phong thủy xấu như âm khí nặng, nhà thường xuyên gặp xung đột, bệnh tật hoặc công việc trì trệ, rải đá thạch anh cũng được xem là giải pháp hóa giải sát khí và thanh lọc năng lượng hiệu quả.

