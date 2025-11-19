Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà

Với dáng thế vững vàng, tán lá sum suê và quả lúc lỉu quanh năm, hồng mang ý nghĩa phong thủy về sự viên mãn, thu hút tài lộc, giữ yên bình cho ngôi nhà. Chính bởi vậy, nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn trồng hồng trong sân vườn - như một cách giữ cho không gian sống luôn hài hòa, sinh khí dồi dào.

Từ những khu vườn của ca sĩ Trọng Tấn, cây hồng dường như trở thành biểu tượng gắn bó với đời sống chậm, thư thái của nghệ sĩ. Trọng Tấn tận hưởng từng quả hồng cuối mùa vào buổi sáng.

Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ: "Trời lạnh rồi, thưởng nốt mẻ hồng cuối thu và đợi mùa hồng Tết". Nhiều người khoái chí khi thấy "ông hoàng nhạc đỏ" thưởng thức món hồng dầm sữa chua từ loại quả chín từ vườn nhà.

Cây hồng trong khu vườn của Trọng Tấn đậu quả tròn trịa, cành lá xanh mướt.

Góc chụp của người nghệ sĩ cũng rất đỗi lãng mạn.

Quả hồng căng mọng đón nắng sớm, trong khung cảnh nên thơ ngập đầy hơi thở thiên nhiên.

Sau khi thu hoạch, nam ca sĩ mang về bày biện và thưởng thức.

Những quả hồng chín được đặt bên ly cà phê, điểm xuyết hoa xinh từ vườn nhà đủ để chủ nhân cảm thấy an yên, thư thái.

Cây hồng – biểu tượng của sự no đủ và viên mãn

Từ lâu, cây hồng đã được coi là một loài cây mang nhiều điều tốt lành. Tán cây xòe rộng, lá xanh quanh năm, ngay cả trong mùa đông lạnh giá vẫn toát lên vẻ vững chãi, tràn đầy sức sống. Chính đặc điểm này khiến hồng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sân vườn của nhiều gia đình khá giả.

Khi bước sang mùa xuân, cây hồng nở hoa trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp vườn, đem đến cảm giác an yên, thư thái cho gia chủ. Đến mùa thu, cây lại trĩu trịt quả, sắc vàng đỏ của từng quả hồng treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng nhỏ, tạo nên khung cảnh ấm áp và đầy chất lễ hội.

Trong quan niệm phong thủy, những quả hồng đỏ rực tượng trưng cho tài lộc và sự sung túc. Cành quả sai trĩu nặng còn được xem như điềm báo mùa màng bội thu, gia đình no đủ, hạnh phúc viên mãn. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu trưng, hồng còn có giá trị thực tiễn: quả hồng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành hồng khô, bánh hồng… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Về phong thủy, trồng một cây hồng tại nhà mang ý nghĩa mùa màng bội thu và đem lại niềm vui sướng, hạnh phúc. Cây hồng giòn cũng đồng âm với màu hồng. Cây phong thủy này có quả màu cam hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn. Cây hồng giòn sai trĩu quả mang đến tài lộc, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, phong thủy và dinh dưỡng khiến hồng trở thành lựa chọn hàng đầu trong các khu vườn sang trọng.