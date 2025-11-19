Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà

Thứ tư, 15:03 19/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ là trái cây biểu tượng mùa thu với vị ngọt thanh và màu cam rực rỡ, cây hồng còn được xem là loại cây “trấn trạch” trong văn hóa Á Đông.

Với dáng thế vững vàng, tán lá sum suê và quả lúc lỉu quanh năm, hồng mang ý nghĩa phong thủy về sự viên mãn, thu hút tài lộc, giữ yên bình cho ngôi nhà. Chính bởi vậy, nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn trồng hồng trong sân vườn - như một cách giữ cho không gian sống luôn hài hòa, sinh khí dồi dào.

Loại cây trấn trạch hút lộc lại còn ra quả ngon ngọt được nhiều sao Việt trồng từ Việt Nam qua Mỹ - Ảnh 1.

Từ những khu vườn của ca sĩ Trọng Tấn, cây hồng dường như trở thành biểu tượng gắn bó với đời sống chậm, thư thái của nghệ sĩ. Trọng Tấn tận hưởng từng quả hồng cuối mùa vào buổi sáng.

Loại cây trấn trạch hút lộc lại còn ra quả ngon ngọt được nhiều sao Việt trồng từ Việt Nam qua Mỹ - Ảnh 2.

Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ: "Trời lạnh rồi, thưởng nốt mẻ hồng cuối thu và đợi mùa hồng Tết". Nhiều người khoái chí khi thấy "ông hoàng nhạc đỏ" thưởng thức món hồng dầm sữa chua từ loại quả chín từ vườn nhà.

Loại cây trấn trạch hút lộc lại còn ra quả ngon ngọt được nhiều sao Việt trồng từ Việt Nam qua Mỹ - Ảnh 3.

Cây hồng trong khu vườn của Trọng Tấn đậu quả tròn trịa, cành lá xanh mướt.

Loại cây trấn trạch hút lộc lại còn ra quả ngon ngọt được nhiều sao Việt trồng từ Việt Nam qua Mỹ - Ảnh 4.

Góc chụp của người nghệ sĩ cũng rất đỗi lãng mạn.

Loại cây trấn trạch hút lộc lại còn ra quả ngon ngọt được nhiều sao Việt trồng từ Việt Nam qua Mỹ - Ảnh 5.

Quả hồng căng mọng đón nắng sớm, trong khung cảnh nên thơ ngập đầy hơi thở thiên nhiên.

Loại cây trấn trạch hút lộc lại còn ra quả ngon ngọt được nhiều sao Việt trồng từ Việt Nam qua Mỹ - Ảnh 6.

Sau khi thu hoạch, nam ca sĩ mang về bày biện và thưởng thức.

Loại cây trấn trạch hút lộc lại còn ra quả ngon ngọt được nhiều sao Việt trồng từ Việt Nam qua Mỹ - Ảnh 7.

Những quả hồng chín được đặt bên ly cà phê, điểm xuyết hoa xinh từ vườn nhà đủ để chủ nhân cảm thấy an yên, thư thái.

Cây hồng – biểu tượng của sự no đủ và viên mãn

Từ lâu, cây hồng đã được coi là một loài cây mang nhiều điều tốt lành. Tán cây xòe rộng, lá xanh quanh năm, ngay cả trong mùa đông lạnh giá vẫn toát lên vẻ vững chãi, tràn đầy sức sống. Chính đặc điểm này khiến hồng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sân vườn của nhiều gia đình khá giả.

photo-1757056170393

Khi bước sang mùa xuân, cây hồng nở hoa trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp vườn, đem đến cảm giác an yên, thư thái cho gia chủ. Đến mùa thu, cây lại trĩu trịt quả, sắc vàng đỏ của từng quả hồng treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng nhỏ, tạo nên khung cảnh ấm áp và đầy chất lễ hội.

Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà - Ảnh 9.

Trong quan niệm phong thủy, những quả hồng đỏ rực tượng trưng cho tài lộc và sự sung túc. Cành quả sai trĩu nặng còn được xem như điềm báo mùa màng bội thu, gia đình no đủ, hạnh phúc viên mãn. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu trưng, hồng còn có giá trị thực tiễn: quả hồng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành hồng khô, bánh hồng… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Về phong thủy, trồng một cây hồng tại nhà mang ý nghĩa mùa màng bội thu và đem lại niềm vui sướng, hạnh phúc. Cây hồng giòn cũng đồng âm với màu hồng. Cây phong thủy này có quả màu cam hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn. Cây hồng giòn sai trĩu quả mang đến tài lộc, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, phong thủy và dinh dưỡng khiến hồng trở thành lựa chọn hàng đầu trong các khu vườn sang trọng.

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tìnhVợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình - nhất là các gia chủ chú trọng phong thủy lựa chọn làm việc này.

NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ướcNSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước

GĐXH - NSND Hồng Vân từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, sau đó tìm được hạnh phúc bên ông xã là diễn viên Lê Tuấn Anh. Chồng chị rất khéo léo trong việc chăm sóc con cái, không phân biệt con chung hay con riêng.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Gia đình Đoan Trang chuyển về Việt Nam, sau bốn năm ở Singapore, trong căn hộ thông tầng đẳng cấp

Gia đình Đoan Trang chuyển về Việt Nam, sau bốn năm ở Singapore, trong căn hộ thông tầng đẳng cấp

Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, nữ ca sĩ được mệnh danh 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?

Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, nữ ca sĩ được mệnh danh 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?

Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

Được khen mặc 'đơn giản mà sang' khi dự cưới Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Được khen mặc 'đơn giản mà sang' khi dự cưới Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?

Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?

Cùng chuyên mục

Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe

Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe

- 1 giờ trước

GĐXH - Khi xây nhà, hướng cửa sổ không chỉ tạo sự thông thoáng mà còn ảnh hưởng phong thủy. Một vị trí hợp lý mang lại sinh khí, ánh sáng tự nhiên và sự thoải mái. Ngược lại, chọn sai hướng cửa sổ có thể khiến gia chủ gặp khó khăn.

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

- 3 giờ trước

GĐXH - Phòng khách được coi là “trái tim” của căn nhà. Để thu hút được nhiều vượng khí, may mắn và tài lộc, đặc biệt không phạm phải phong thủy thì bạn không nên đặt những món đồ vật sau trong phòng khách.

Thời điểm tốt nhất trồng chậu gừng phong thủy xanh tươi để trưng Tết và đón tài lộc năm mới 2026

Thời điểm tốt nhất trồng chậu gừng phong thủy xanh tươi để trưng Tết và đón tài lộc năm mới 2026

- 6 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết có lẽ ai cũng thích có chậu/ cốc gừng phong thủy xanh tươi, đầy sinh khí, ấm áp vừa trưng Tết, vừa kích tài lộc năm mới. Thời điểm nào là tốt nhất để trồng, sao cho Tết có cốc gừng phong thủy đẹp mắt, hướng tới cả mùa xuân cây phát triển mạnh – tượng trưng khởi tài vận năm mới?

Muốn rước tài lộc, tránh phiền não và giữ hòa khí thì đặt vật phẩm phong thủy này trong phòng ngủ

Muốn rước tài lộc, tránh phiền não và giữ hòa khí thì đặt vật phẩm phong thủy này trong phòng ngủ

- 9 giờ trước

GĐXH - Việc lựa chọn và bài trí vật phẩm phong thủy cho phòng ngủ mang lại vẻ đẹp và sự hài hòa. Góp phần thu hút tài lộc và vận may cho không gian sống của bạn.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai

- 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người thường hay thấy các cây được tạo hình vô cùng đẹp và đầy tính nghệ thuật, đó được gọi là cây bonsai. Vậy ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây bonsai như thế nào? Hãy đọc bài viết sau.

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

- 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình - nhất là các gia chủ chú trọng phong thủy lựa chọn làm việc này.

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo tín ngưỡng dân gian, bát hương là nơi ngự trị của bậc gia tiên tiền tổ cùng thần linh. Bát hương kiêng kị việc di chuyển, vậy nên mỗi sự thay đổi hay xê dịch trên bàn thờ gia chủ đều cần cẩn trọng và tuân theo các nguyên tắc.

Loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp ấm nhà vào mùa lạnh

Loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp ấm nhà vào mùa lạnh

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp thời tiết giao mùa, hãy lựa chọn loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp căn nhà ấm hơn vào mùa lạnh.

Cách hóa giải phong thủy nhà 2 mặt tiền để đón cát khí, tránh hao tài

Cách hóa giải phong thủy nhà 2 mặt tiền để đón cát khí, tránh hao tài

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhà 2 mặt tiền là nhà có cửa hoặc mặt tiền tiếp giáp với hai con đường song song hoặc vuông góc, một đường ở trước và một đường ở sau.

Lau dọn bàn thờ gia tiên vào ngày nào là tốt nhất?

Lau dọn bàn thờ gia tiên vào ngày nào là tốt nhất?

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc lau dọn bàn thờ gia tiên cần được thực hiện vào những ngày đẹp, tránh những ngày xấu để đảm bảo sự thuận lợi và tránh những điều không may mắn.

Xem nhiều

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

GĐXH - Chén bát là vật dụng luôn phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Cần chú ý những điều kiêng kỵ với chén bát để không làm ảnh hưởng đến tới sức khỏe, cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước

NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước

Vỡ chén là 'điềm' gì trong phong thủy?

Vỡ chén là 'điềm' gì trong phong thủy?

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

Xanh tốt quanh năm, loại cây phong thủy này mang tới sự sang trọng, hút tài lộc, được giới nhà giàu thích trồng trước cửa nhà

Xanh tốt quanh năm, loại cây phong thủy này mang tới sự sang trọng, hút tài lộc, được giới nhà giàu thích trồng trước cửa nhà

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top