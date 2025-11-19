Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà
GĐXH - Không chỉ là trái cây biểu tượng mùa thu với vị ngọt thanh và màu cam rực rỡ, cây hồng còn được xem là loại cây “trấn trạch” trong văn hóa Á Đông.
Với dáng thế vững vàng, tán lá sum suê và quả lúc lỉu quanh năm, hồng mang ý nghĩa phong thủy về sự viên mãn, thu hút tài lộc, giữ yên bình cho ngôi nhà. Chính bởi vậy, nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn trồng hồng trong sân vườn - như một cách giữ cho không gian sống luôn hài hòa, sinh khí dồi dào.
Cây hồng – biểu tượng của sự no đủ và viên mãn
Từ lâu, cây hồng đã được coi là một loài cây mang nhiều điều tốt lành. Tán cây xòe rộng, lá xanh quanh năm, ngay cả trong mùa đông lạnh giá vẫn toát lên vẻ vững chãi, tràn đầy sức sống. Chính đặc điểm này khiến hồng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sân vườn của nhiều gia đình khá giả.
Khi bước sang mùa xuân, cây hồng nở hoa trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp vườn, đem đến cảm giác an yên, thư thái cho gia chủ. Đến mùa thu, cây lại trĩu trịt quả, sắc vàng đỏ của từng quả hồng treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng nhỏ, tạo nên khung cảnh ấm áp và đầy chất lễ hội.
Về phong thủy, trồng một cây hồng tại nhà mang ý nghĩa mùa màng bội thu và đem lại niềm vui sướng, hạnh phúc. Cây hồng giòn cũng đồng âm với màu hồng. Cây phong thủy này có quả màu cam hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn. Cây hồng giòn sai trĩu quả mang đến tài lộc, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình.
Chính sự kết hợp hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, phong thủy và dinh dưỡng khiến hồng trở thành lựa chọn hàng đầu trong các khu vườn sang trọng.
