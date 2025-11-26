Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

Thứ tư, 15:01 26/11/2025
GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí căn nhà đã gắn bó nhiều năm ở TP HCM, chuẩn bị đón Giáng sinh cuối tại đây.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 1.

Từ cuối tháng 10 Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu 'thay áo mới' cho căn biệt thự triệu đô tại khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP HCM. 'Mỗi năm tôi lại trang trí Giáng sinh theo một màu sắc khác. Năm nay là màu pastel ngọt ngào, lôi cuốn', Đàm Vĩnh Hưng nói. Thông tin trên Ngôi sao.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 2.

Ca sĩ cho biết trên Ngôi sao: Đây sẽ là năm cuối anh đón Noel và năm mới trong ngôi nhà gắn bó nhiều năm. 'Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo vì muốn cùng gia đình và các fan có những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm khó quên ở đây'.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 3.

Giọng ca 7X tiết lộ anh đã hoàn tất việc bán nhà nhưng vẫn được người chủ mới cho thoải mái sử dụng biệt thự đến hết Tết Nguyên đán. Theo Đàm Vĩnh Hưng do con trai Polo học ở một địa điểm khá xa, mất 45 phút ngồi xe mới tới trường nên ca sĩ quyết định chuyển nhà để tiện đưa đón con đi học. 'Tôi phải bán biệt thự hiện tại mới đủ tiền hoàn thiện nhà mới theo ý muốn. Rời ngôi nhà thân thuộc với mình nhiều năm là điều khó khăn nhưng vì con trai, tôi có thể làm tất cả', ca sĩ nói.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 4.

Đàm Vĩnh Hưng thổ lộ từ bé anh đã mơ được sống trong không gian huyền ảo mỗi dịp Noel, nên khi lớn lên, có điều kiện, ca sĩ biến ước mơ của mình thành sự thật. Anh bỏ nhiều công sức, tiền bạc trang hoàng các tiểu cảnh, phụ kiện đặc sắc, chuẩn bị đón mùa lễ hội cuối năm. 'Mấy món đồ này tôi mua từ năm ngoái nhưng lúc đó đang kẹt ở Mỹ nên giờ mới lấy ra dùng', ca sĩ cho hay.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 5.

Loạt cây thông Noel rực rỡ sắc màu được đặt trong phòng khách biệt thự. Nhiều cây cao gần tới trần nhà khiến Đàm Vĩnh Hưng phải dùng thang để có thể treo quả châu, dây đèn nhấp nháy lên. Sau khoảng hai tuần ca sĩ hoàn thiện xong phần trang trí trong nhà, còn vườn và cổng anh dự kiến tiến hành trong tháng 11.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 6.

Năm nay Đàm Vĩnh Hưng thuê màn hình led cỡ lớn đặt trong phòng khách, tạo khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ lung linh như đang ở trời Âu. Ca sĩ dự kiến mở cửa biệt thự để các fan cùng tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm Giáng sinh với anh ở đây. 'Tôi tin không đâu có những món đồ lạ lùng, độc đáo với các gam màu đặc biệt thế này. Đây là những thứ tôi đã gom góp từ năm ngoái mà không được chơi Noel ở Việt Nam nên dồn lại năm nay làm cho ra ngô ra khoai', Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 7.

Theo ca sĩ, mỗi lần lưu diễn xa, anh ít đi chơi mà dành thời gian đến các cửa hàng 'lùng sục' đồ trang trí độc, lạ. Nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng 'chơi ngông' nhưng anh không quan tâm vì đây là sở thích cá nhân. Giọng ca 7X tự hào bản thân sống lành mạnh, chỉ mắc một 'căn bệnh' duy nhất là thích sắm sửa cho mình và người thân, không tiếc tiền đầu tư trang trí nhà cửa lộng lẫy mỗi dịp Giáng sinh.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 8.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết nhiều món phụ kiện được các đồng nghiệp thân thiết tặng. Có những món đắt tiền, anh phải nhờ người quen mua gửi từ nước ngoài về.

Còn nhớ chính tại căn biệt thự 60 tỷ này Đàm Vĩnh Hưng từng khiến 'dân tình' đổ xô check-in vào những dịp Noel các năm trước.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 9.

Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Hưng mê Giáng sinh lắm nên năm nào cũng mua đồ để trang trí, hình như chưa có năm nào không mua. Đã nói nhiều đồ rồi đừng mua nữa nhưng vẫn vác tiền đi mua vì ra toàn đồ chơi mới làm mình chịu không nổi". Noel năm trước, trong phòng khách, nam ca sĩ trang trí 5 cây thông với 5 màu sắc bắt mắt cùng nhiều món đồ trang trí đắt đỏ.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 10.

Đặc biệt, để có đủ không gian bên ngoài trang trí như mong muốn, nam ca sĩ đã tháo cả cổng biệt thự để thiết kế hang đá lớn với dàn cây trang trí hoành tráng quanh nhà.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 11.

"Không có năm nào giống năm nào, Hưng phải mua sơn tùng, thông chất dọc xung quanh tường rồi dùng cây cỏ, đá lấp lại, rất kì công. Hưng phải tháo dỡ 2 cánh cửa của nhà mình ra, dẹp vào trong nên ai mà đến là xông thẳng vào vườn luôn..." - Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 12.

Nam ca sĩ cho biết, năm nào cũng muốn trang trí nhà như 1 dịp để khán giả, người hâm mộ có thể đến chụp ảnh check-in, 1 điểm tham quan miễn phí cho mọi người. Khán giả, người hâm mộ đông kín trước nhà Đàm Vĩnh Hưng để đợi chụp ảnh.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 13.

Mỗi dịp Giáng sinh, Đàm Vĩnh Hưng lại trang hoàng căn biệt thự thật hoành tráng. Đông đảo khán giả đổ xô đến biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng để check-in.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 14.

Toàn bộ biệt thự của nam ca sĩ được phủ màu sắc rực rỡ đậm chất Giáng sinh. Nhiều người thân quen được vào trong chụp cùng nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 15.

Trong nhà có nhiều góc "sống ảo" cho mọi người tạo dáng, chụp ảnh.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 16.

Bên ngoài cổng biệt thự được dựng hình con thú lớn rất dễ thương. Góc 'sống ảo' yêu thích của nhiều người.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 17.

Mr Đàm cho biết năm nay làm 5 cây thông đủ các màu xanh, đỏ, trắng, vàng, xanh và cam.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 18.

Ngoài cây thông, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn dựng ông già Noel, tuần lộc cùng nhiều quả cầu tuyết rất bắt mắt.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 19.

Cửa sổ được tạo hiệu ứng tuyết rơi đẹp mắt.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 20.

Trong khu vườn, Đàm Vĩnh Hưng cho dựng cổng hang đá.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 21.

Khu vườn ngập tràn màu sắc dưới ánh đèn buổi tối, phục vụ cả các khán giả nhí.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 22.

Là một người có tình yêu đặc biệt với Noel, Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng không ngại chi. Còn nhớ Noel năm 2023 nam ca sĩ đã dùng cả tiền tỉ chỉ để chi trả cho việc làm sống động, ấm áp không giang giáng sinh trong nơi ở của mình.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 23.

Nam ca sĩ chú trọng nhiều đến màu sắc. Anh lựa chọn các vật dụng trang trí gam màu rực rỡ, trùng với tông của biệt thự.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 24.

Anh dành nhiều thời gian để mua các vật dụng ưng ý nhất và lên ý tưởng thiết kế, bài trí tổ ấm tràn ngập không khí Giáng sinh.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 25.

Những dịp này, biệt thự của nam ca sĩ cũng không thể thiếu được những vật dụng trang trí như: Cây thông, đèn, hoa, hang đá...

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 26.

Không gian phía trước phòng khách của biệt thự, được anh trang trí một cây thông cỡ lớn.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 27.

Nam ca sĩ lựa chọn kĩ lưỡng các vật trang trí.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 28.
Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 29.
Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 30.

Ở giữa được đặt để một chiếc đàn piano và ông già Noel nhồi bông.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 31.

Không gian cầu thang gắn đèn chùm và trang trí dãy hoa 2 bên cùng nhiều cây thông Noel.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 32.MC Thanh Vân Hugo lại gây bất ngờ với phần trang trí cây thông Noel sớm

GĐXH - Sau cây thông “tỏa mùi tiền” từng gây bão mạng xã hội năm ngoái, MC Vân Hugo tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi khoe phong cách trang trí Giáng sinh mới trong biệt thự 200m2.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh tại biệt thự triệu đô lần cuối - Ảnh 33.Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà

GĐXH - Không chỉ là trái cây biểu tượng mùa thu với vị ngọt thanh và màu cam rực rỡ, cây hồng còn được xem là loại cây “trấn trạch” trong văn hóa Á Đông.

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quảCác loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

GĐXH - Có nhiều lựa chọn phù hợp để bạn trồng quanh nhà, sân vườn hoặc trong chậu nhỏ đặt trong phòng. Những loại cây này vừa làm đẹp không gian, vừa là “lá chắn” tự nhiên bảo vệ gia đình khỏi chuột.

Phương Nghi (t/h)
Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quả

Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quả

GĐXH - Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn, nếu không vệ sinh kỹ càng sẽ gây ra mùi hôi khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông và cách khắc phục

Sai lầm dẫn đến hiểm họa khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm vào mùa đông và cách khắc phục

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe

Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe

Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khí

Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khí

