Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

Giọng ca 7X tiết lộ anh đã hoàn tất việc bán nhà nhưng vẫn được người chủ mới cho thoải mái sử dụng biệt thự đến hết Tết Nguyên đán. Theo Đàm Vĩnh Hưng do con trai Polo học ở một địa điểm khá xa, mất 45 phút ngồi xe mới tới trường nên ca sĩ quyết định chuyển nhà để tiện đưa đón con đi học. 'Tôi phải bán biệt thự hiện tại mới đủ tiền hoàn thiện nhà mới theo ý muốn. Rời ngôi nhà thân thuộc với mình nhiều năm là điều khó khăn nhưng vì con trai, tôi có thể làm tất cả', ca sĩ nói.