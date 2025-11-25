MC Thanh Vân Hugo lại gây bất ngờ với phần trang trí cây thông Noel sớm

MC Vân Hugo hiện đang sống thảnh thơi, hạnh phúc cùng chồng và các con trong biệt thự gần 200m2 ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Trong căn biệt thự có hồ cá Koi, vườn hoa rực rỡ với nhiều cây xanh thoáng mát.

Là một người thích chăm chút cho tổ ấm của mình nên vào những dịp lễ, nữ MC đều trang trí cho cơ ngơi của mình. Vào dịp Giáng sinh năm nay, Vân Hugo cũng sớm đưa không khí ngày lễ vào nhà mình bằng một cây thông.

Lần này, không còn chạy theo giá trị xa xỉ, nữ MC chọn phong cách nhẹ nhàng và nghệ thuật hơn. Hai phiên bản cây thông với hai kiểu trang trí khác nhau - một dùng bướm đầy sắc màu, một phủ kín thú nhồi bông ngộ nghĩnh đã khiến căn nhà trở thành “thiên đường Giáng sinh” đúng nghĩa.

Nữ MC "dẫn" mọi người xem cây thông Noel bằng đoạn video từ cổng vào trong nhà. Cổng nhà được thiết kế hiện đại, có camera chuông cửa tích hợp. Một chậu cây treo xanh mướt ngay trên cổng tạo điểm nhấn mềm mại. Lối dẫn vào nhà ngập tràn cây xanh và tiểu cảnh bố trí sát tường, giúp không gian thêm mát mắt và dễ chịu.

Trong nhà, cây thông đã được trang trí, chỉ cần thêm đèn nữa là lung linh.

Cây thông phủ tuyết trắng trang trí bằng hàng loạt chú bướm cánh mỏng đủ sắc màu.

Sự phối hợp giữa các màu pastel, ánh kim và neon tạo nên tổng thể độc đáo, nhẹ nhàng mà nổi bật. Phong cách này mang hơi hướng cổ tích, bay bổng, thể hiện nét nữ tính và thẩm mỹ riêng biệt của gia chủ.

Nhiều bạn bè đã thích thú bình luận trước cây thông của Vân Hugo: "Nhìn yêu xỉu chị ơi", "Năm nay toàn bướm bay thế này", "Toàn bướm độc lạ thế này", "Chiếc cây full bướm luôn. Lên đèn nữa là lấp lánh luôn", "Bướm xanh bướm hồng cưng quá"...

Vân Hugo tươi tắn bên món đồ trang trí hình tuần lộc làm từ cành thông - chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ niềm yêu thích đặc biệt của cô với dịp lễ Giáng sinh. Có thể cảm nhận được sự háo hức và tâm huyết của nữ MC khi chuẩn bị cho mùa lễ hội.

Còn nhớ năm ngoái, Vân Hugo gây bão mạng xã hội khi khoe phong cách trang trí Giáng sinh bằng loạt búp bê Labubu - nhân vật siêu hot trong giới sưu tầm thời điểm đó. Mỗi nhánh cây đều được sắp đặt kỹ lưỡng với Labubu trong nhiều tạo hình đáng yêu, mang lại cảm giác vừa thời thượng vừa ấm áp.

Rất nhiều gấu bông Labubu - một loại gấu bông quái thú gây sốt toàn châu Á thời điểm đó.

Bên cạnh đó còn có nhiều loại gấu bông khác, khiến nhiều người phải thốt lên: "Xu hướng cây thông năm nay. Đỉnh nóc kịch trần". Được biết, ý tưởng trang trí cây thông Noel này là Vân Hugo được một người bạn gợi ý cho.

Về ngôi nhà của mình, Thanh Vân Hugo đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh. Cô hạnh phúc gọi đó là "ngôi nhà hoa hồng".

Có thể thấy, bao quanh hàng rào nhà Thanh Vân Hugo là các giống hoa hồng với đủ màu sắc khác nhau từ hồng nhung, hồng vàng, hồng đỏ, hồng phai... Tất cả đều được chăm sóc cẩn thận, lúc nào cũng xanh mướt, tươi tốt. Để có được thành quả như vậy quả thực người đẹp đã dành rất nhiều tâm huyết, bởi hoa hồng là loại hoa kén người chăm, nếu không cẩn thận sẽ dễ héo, vàng lá, sâu rệp.

Căn nhà xanh mát nhờ cây cối và hoa.

Biệt thự của MC Thanh Vân Hugo được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, tinh tế với tông màu trắng chủ đạo. Phòng khách được thiết kế rộng rãi, bài trí thêm bộ sofa trắng ngà điểm xuyến chiếc đèn trần lộng lẫy có ánh vàng làm tăng vẻ sang trọng và cũng không kém ấm áp. Trong căn biệt thự, cô ưu tiên những khung cửa sổ lớn giúp căn nhà lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng vào ban ngày.

Nội thất bên trong căn biệt thự được thiết kế chủ yếu với hai gam màu trắng đen.

Khu vực bếp, bàn ăn và phòng khách thông nhau tạo một không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Bên trong một căn phòng khác trong biệt thự được trang trí bằng chiếc đèn chùm bắt mắt.

Bức tranh con công được treo cạnh tủ lạnh, giữa khu vực bếp và cầu thang lên tầng.

Cầu thang lên tầng cũng được thiết kế gam màu đen trắng hợp với tổng thể căn nhà.

Phòng khách được trang trí bằng những đồ vật sống động và sang trọng.

Bên ngoài bao phủ bởi vẻ tươi đẹp của thiên nhiên với hồ cá Koi và khu sân vườn nhiều cây xanh.

Góc thư giãn tuyệt vời bên hồ nhỏ cạnh nhà.

Cây xanh luôn hiện hữu.

Để chăm chút giàn hoa hồng này, Thanh Vân Hugo từng chia sẻ chính ông xã đã tự tay trồng hoa khi biết vợ yêu thích. Cô khoe: "Anh nông dân cặm cụi cả buổi sáng giữa trời nắng trồng hoa ở ban công tặng vợ. Yêu quá là yêu...". Ông xã còn trổ tài chụp ảnh cho Vân Hugo bên những khóm hoa hồng xinh đẹp mình trồng.



Chồng doanh nhân của Thanh Vân Hugo hóa nông dân, trồng hoa cho vợ ngắm.

Tác phẩm của anh với một dàn hoa phi yến quanh ban công, điểm thêm chút hoa hồng.

Nơi đây, Vân Hugo thường xuyên tạo dáng, ông xã cô cũng làm nhiếp ảnh gia cho vợ.