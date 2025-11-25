MC Thanh Vân Hugo lại gây bất ngờ với phần trang trí cây thông Noel sớm
GĐXH - Sau cây thông “tỏa mùi tiền” từng gây bão mạng xã hội năm ngoái, MC Vân Hugo tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi khoe phong cách trang trí Giáng sinh mới trong biệt thự 200m2.
MC Vân Hugo hiện đang sống thảnh thơi, hạnh phúc cùng chồng và các con trong biệt thự gần 200m2 ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Trong căn biệt thự có hồ cá Koi, vườn hoa rực rỡ với nhiều cây xanh thoáng mát.
Là một người thích chăm chút cho tổ ấm của mình nên vào những dịp lễ, nữ MC đều trang trí cho cơ ngơi của mình. Vào dịp Giáng sinh năm nay, Vân Hugo cũng sớm đưa không khí ngày lễ vào nhà mình bằng một cây thông.
Lần này, không còn chạy theo giá trị xa xỉ, nữ MC chọn phong cách nhẹ nhàng và nghệ thuật hơn. Hai phiên bản cây thông với hai kiểu trang trí khác nhau - một dùng bướm đầy sắc màu, một phủ kín thú nhồi bông ngộ nghĩnh đã khiến căn nhà trở thành “thiên đường Giáng sinh” đúng nghĩa.
Còn nhớ năm ngoái, Vân Hugo gây bão mạng xã hội khi khoe phong cách trang trí Giáng sinh bằng loạt búp bê Labubu - nhân vật siêu hot trong giới sưu tầm thời điểm đó. Mỗi nhánh cây đều được sắp đặt kỹ lưỡng với Labubu trong nhiều tạo hình đáng yêu, mang lại cảm giác vừa thời thượng vừa ấm áp.
Rất nhiều gấu bông Labubu - một loại gấu bông quái thú gây sốt toàn châu Á thời điểm đó.
Bên cạnh đó còn có nhiều loại gấu bông khác, khiến nhiều người phải thốt lên: "Xu hướng cây thông năm nay. Đỉnh nóc kịch trần". Được biết, ý tưởng trang trí cây thông Noel này là Vân Hugo được một người bạn gợi ý cho.
Về ngôi nhà của mình, Thanh Vân Hugo đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh. Cô hạnh phúc gọi đó là "ngôi nhà hoa hồng".
Có thể thấy, bao quanh hàng rào nhà Thanh Vân Hugo là các giống hoa hồng với đủ màu sắc khác nhau từ hồng nhung, hồng vàng, hồng đỏ, hồng phai... Tất cả đều được chăm sóc cẩn thận, lúc nào cũng xanh mướt, tươi tốt. Để có được thành quả như vậy quả thực người đẹp đã dành rất nhiều tâm huyết, bởi hoa hồng là loại hoa kén người chăm, nếu không cẩn thận sẽ dễ héo, vàng lá, sâu rệp.
Biệt thự của MC Thanh Vân Hugo được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, tinh tế với tông màu trắng chủ đạo. Phòng khách được thiết kế rộng rãi, bài trí thêm bộ sofa trắng ngà điểm xuyến chiếc đèn trần lộng lẫy có ánh vàng làm tăng vẻ sang trọng và cũng không kém ấm áp. Trong căn biệt thự, cô ưu tiên những khung cửa sổ lớn giúp căn nhà lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng vào ban ngày.
Nội thất bên trong căn biệt thự được thiết kế chủ yếu với hai gam màu trắng đen.
Khu vực bếp, bàn ăn và phòng khách thông nhau tạo một không gian rộng rãi, thoáng đãng.
Bên trong một căn phòng khác trong biệt thự được trang trí bằng chiếc đèn chùm bắt mắt.
Bức tranh con công được treo cạnh tủ lạnh, giữa khu vực bếp và cầu thang lên tầng.
Cầu thang lên tầng cũng được thiết kế gam màu đen trắng hợp với tổng thể căn nhà.
Bên ngoài bao phủ bởi vẻ tươi đẹp của thiên nhiên với hồ cá Koi và khu sân vườn nhiều cây xanh.
Góc thư giãn tuyệt vời bên hồ nhỏ cạnh nhà.
Cây xanh luôn hiện hữu.
Để chăm chút giàn hoa hồng này, Thanh Vân Hugo từng chia sẻ chính ông xã đã tự tay trồng hoa khi biết vợ yêu thích. Cô khoe: "Anh nông dân cặm cụi cả buổi sáng giữa trời nắng trồng hoa ở ban công tặng vợ. Yêu quá là yêu...". Ông xã còn trổ tài chụp ảnh cho Vân Hugo bên những khóm hoa hồng xinh đẹp mình trồng.
Dọn vệ sinh đúng cách: Hạn chế vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe gia đìnhỞ - 10 giờ trước
Vi khuẩn có thể ẩn nấp khắp nơi ngay chính trong ngôi nhà của mỗi gia đình, nhất là trong nhà vệ sinh. Việc vệ sinh đúng cách sẽ giúp các gia đình duy trì không gian sống sạch sẽ và bảo vệ sức khỏe của mỗi người.
Trang trí thảm trải sàn trong nhà đón năm mới 2026, đừng bỏ qua lưu ý phong thủy quan trọng nàyỞ - 11 giờ trước
GĐXH – Thảm trải sàn ngày càng được nhiều nhà lựa chọn, vừa đảm bảo công năng và tính thẩm mỹ cho căn nhà. Tuy nhiên, theo phong thủy, nếu bài trí không đúng cách, thảm trải sàn có thể ảnh hưởng tới vận khí của ngôi nhà, nhất là nữ chủ nhân.
Kiêng kỵ mái cổng phong thủy thường gặp gây thất thoát tài lộc, may mắnỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Việc thiết kế mái cổng đúng phong thủy không chỉ giúp bảo vệ bình an, chiêu tài tụ lộc, mà còn tăng cường sinh khí, mang đến may mắn và hưng thịnh dài lâu cho gia đạo.
Đây mới là vị trí đặt tủ lạnh rước lộc vào nhàỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Chọn hướng phù hợp sẽ giúp gia chủ tối đa hóa lợi ích phong thủy, tạo ra sự thăng tiến và phú quý cho gia đình. Trong bài viết này chia sẻ vị trí đặt tủ lạnh trong bếp hợp phong thủy với gia chủ và sử dụng thuận tiện.
Kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh ở vị trí này gây hao điện, tốn của, ảnh hưởng đến tài vậnỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Khi đặt tủ lạnh trong nhà, có một số kiêng kỵ và lưu ý cần cân nhắc để đảm bảo phong thủy và hiệu quả sử dụng. Dưới đây là những lý do kiêng kỵ.
Lý do kiêng kỵ kê giường hướng chân ra cửa sổỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngủ hướng nào sẽ tốt cho sức khỏe cũng như tài vận luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm đến nhiều nhất. Hãy đọc bài viết sau.
Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có nhiều lựa chọn phù hợp để bạn trồng quanh nhà, sân vườn hoặc trong chậu nhỏ đặt trong phòng. Những loại cây này vừa làm đẹp không gian, vừa là “lá chắn” tự nhiên bảo vệ gia đình khỏi chuột.
Lỗi phong thủy trong căn hộ chung cư gây mất lộc, ảnh hưởng sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Chung cư ngày càng phổ biến, nhưng nhiều căn hộ lại mắc những lỗi phong thủy nghiêm trọng do thiết kế đồng bộ – quan niệm phong thủy cho rằng ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và sức khỏe gia chủ.
Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thựỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trồng cây bóng mát ở biệt thự là điều cần thiết để ngăn cản bớt ánh sáng tự nhiên tác động đến việc thư giãn, đồng thời tạo mật độ thấp - cao cho hệ sinh thái thêm cân bằng.
Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy luôn là yếu tố quan trọng cần phải xem xét khi thiết kế không gian sống. Đặc biệt phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng nên gia chủ phải lưu ý khi bố trí, sắp xếp cho hợp lý.
Cách khử mùi hôi trong nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quảỞ
GĐXH - Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn, nếu không vệ sinh kỹ càng sẽ gây ra mùi hôi khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.