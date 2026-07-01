CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Sự kiện quy tụ hơn 10.000 khách tham quan thương mại đến từ hơn 70 quốc gia cùng hơn 400 doanh nghiệp trưng bày sẽ mang đến không gian kết nối toàn diện giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp, doanh nghiệp phân phối, đơn vị gia công, chuyên gia, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược trong chuỗi giá trị ngành dược.

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm ASEAN tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, nhu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hợp tác quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết. CPHI South East Asia 2026 được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận những xu hướng mới, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Triển lãm diễn ra từ ngày 8 đến 10/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok.

Triển lãm năm nay sẽ giới thiệu hệ sinh thái toàn diện dành cho ngành dược với nhiều lĩnh vực chuyên sâu như nguyên liệu dược phẩm (API và excipients), máy móc và thiết bị sản xuất, công nghệ đóng gói, logistics chuỗi lạnh, chiết xuất tự nhiên, công nghệ sinh học cùng nhiều giải pháp hỗ trợ khác. Thông qua danh mục trưng bày đa dạng, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến cũng như tìm kiếm đối tác phù hợp cho từng mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh khu vực triển lãm, chương trình hội nghị và hội thảo chuyên ngành tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý của CPHI South East Asia 2026 với hơn 60 phiên thảo luận chuyên sâu. Nội dung được xây dựng theo ba nhóm chủ đề chính: Một là nghiên cứu và phát triển dược phẩm, công nghệ sinh học, liệu pháp tiên tiến (ATMP) và xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành dược. Hai là trao đổi các nội dung về sản xuất, kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn GMP, phòng sạch và tối ưu vận hành nhà máy. Ba là cập nhật các quy định mới của ASEAN, xu hướng thị trường và chiến lược mở rộng kinh doanh trong khu vực.

Một trong những điểm hấp dẫn của sự kiện là sự kết nối doanh nghiệp, nơi các đơn vị có thể gặp gỡ trực tiếp đối tác, trao đổi nhu cầu hợp tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Cùng với đó là các gian hàng quốc gia, vùng lãnh thổ đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam, góp phần tăng cường giao thương và thúc đẩy liên kết trong chuỗi cung ứng dược phẩm khu vực.

Với quy mô ngày càng mở rộng cùng hệ thống hoạt động chuyên sâu, CPHI South East Asia 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện kết nối hàng đầu của ngành dược Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo động lực phát triển bền vững cho toàn ngành.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham quan được cập nhật trên website chính thức của sự kiện. Ban tổ chức cũng thường xuyên chia sẻ các thông tin mới nhất thông qua các nền tảng LinkedIn, Facebook và Instagram trước thời điểm triển lãm diễn ra.