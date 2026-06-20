Cụ bà ở Hải Phòng suýt mất hàng trăm triệu khi nhờ luật sư 'rởm' tìm giúp số tiền bị lừa trên mạng
GĐXH - Mong muốn lấy lại số tiền bị lừa đảo trước đó, bà T lên mạng tìm kiếm thông tin và được 1 đối tượng tự xưng là luật sư liên hệ với lời hứa sẽ thu hồi được tài sản. May mắn sau đó, sự việc được nhân viên ngân hàng phát hiện kịp thời...
Thông tin từ Công an phường Thành Đông (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây đơn vị phối hợp Ngân hàng HDBank (số 199 Điện Biên Phủ, phường Thành Đông) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh luật sư.
Theo đó, vào khoảng 8h ngày 17/6/2026, Công an phường Thành Đông nhận được tin báo từ Ngân hàng HDBank về việc một cụ bà đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 250 triệu đồng, nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo. Ngay lập tức, Công an phường cử cán bộ đến chi nhánh Ngân hàng HDBank để xác minh sự việc.
Qua xác minh xác định, trước đó bà T từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Trong quá trình tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội với mong muốn lấy lại số tiền đã mất, nạn nhân được các đối tượng tự xưng là luật sư liên hệ, quảng cáo có thể hỗ trợ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc và hướng dẫn thực hiện nhiều thủ tục với lý do phục vụ công tác xác minh, hoàn thiện hồ sơ. Sau đó kẻ giả danh yêu cầu bà T nộp các khoản phí và thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ dẫn.
Tin tưởng, bà T đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển số tiền 250 triệu đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, nhận thấy biểu hiện bất thường của khách hàng, cán bộ ngân hàng đã cảnh giác báo tin cho Công an phường Thành Đông.
Sau khi cán bộ ngân hàng và Công an giải thích, bà T đã hiểu được phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng; qua đó kịp thời ngăn chặn giúp nạn nhân bảo toàn số tiền lớn.
Công an phường Thành Đông đề nghị nhân dân cần cảnh giác về các thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm việc với người dân, cơ quan Công an trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Uống rượu rồi hỗn chiến, 3 thanh niên ở Cao Bằng bị khởi tốPháp luật - 43 phút trước
GĐXH - Từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu, các đối tượng đã dùng gạch, ghế nhựa và dao lao vào tấn công nhau, khiến một người bị thương phải nhập viện. Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Giày Dép Thắng ĐạtPháp luật - 57 phút trước
Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Giày Dép Thắng Đạt và quản lý do có hành vi sản xuất, tiêu thụ 10.000 đôi dép giả thương hiệu
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm đánh úp ổ nhóm ma túy dựng lán giữa rừng sâu ở Lào CaiPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Phát hiện nhóm đối tượng dựng lán sâu trong rừng, bố trí người cảnh giới và hoạt động chủ yếu vào ban đêm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức cuộc đột kích quy mô lớn, bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật.
Bảng lương mới nhất của Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân Quốc phòng theo mức lương cơ sở mớiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu và bảng lương công nhân quốc phòng được thực hiện theo Thông tư 74/2026/TT-BQP.
Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 20/6, thời tiết cả nước nắng đến nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi, có nơi mưa to.
Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưuĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.
Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽnThời sự - 8 giờ trước
Trong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.
Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhườngĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có tháng sinh Âm lịch dưới đây không thích phô trương, biết đối nhân xử thế và càng về sau càng gặt hái nhiều thành công.
Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mớiXã hội - 10 giờ trước
GĐXH - Ngày 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Từ ngày 1/7, hành khách có hành vi gây rối, tung tin có bom, sử dụng giấy tờ giả… có thể bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn.
Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, cách tính tiền lương, phụ cấp và trợ cấp của các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được thực hiện theo Thông tư số 74/2026/TT-BQP.
Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưuĐời sống
GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.