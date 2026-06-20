Cụ bà ở Hải Phòng suýt mất hàng trăm triệu khi nhờ luật sư 'rởm' tìm giúp số tiền bị lừa trên mạng

Thông tin từ Công an phường Thành Đông (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây đơn vị phối hợp Ngân hàng HDBank (số 199 Điện Biên Phủ, phường Thành Đông) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh luật sư.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 17/6/2026, Công an phường Thành Đông nhận được tin báo từ Ngân hàng HDBank về việc một cụ bà đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 250 triệu đồng, nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo. Ngay lập tức, Công an phường cử cán bộ đến chi nhánh Ngân hàng HDBank để xác minh sự việc.

Qua xác minh xác định, trước đó bà T từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Trong quá trình tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội với mong muốn lấy lại số tiền đã mất, nạn nhân được các đối tượng tự xưng là luật sư liên hệ, quảng cáo có thể hỗ trợ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Cụ bà nhận lại số tiền 250 triệu đồng do kẻ giả danh luật sư lừa đảo. Ảnh: Cơ quan Công an.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc và hướng dẫn thực hiện nhiều thủ tục với lý do phục vụ công tác xác minh, hoàn thiện hồ sơ. Sau đó kẻ giả danh yêu cầu bà T nộp các khoản phí và thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ dẫn.

Tin tưởng, bà T đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển số tiền 250 triệu đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, nhận thấy biểu hiện bất thường của khách hàng, cán bộ ngân hàng đã cảnh giác báo tin cho Công an phường Thành Đông.

Sau khi cán bộ ngân hàng và Công an giải thích, bà T đã hiểu được phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng; qua đó kịp thời ngăn chặn giúp nạn nhân bảo toàn số tiền lớn.

Công an phường Thành Đông đề nghị nhân dân cần cảnh giác về các thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm việc với người dân, cơ quan Công an trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an GĐXH - Làm theo lời kẻ giả danh cán bộ công an, một nữ sinh ở Hà Nội đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.



