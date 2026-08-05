Biển Đông đón bão số 3, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

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Tin bão mới nhất

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là Kujira.

Hồi 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 3-5km/h.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 3 không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Dự báo tác động của bão

Do tác động của bão vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Như vậy, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Tin bão mới nhất: Bão số 2 giật cấp 10 hướng vào biển Đông, khu vực nào bị ảnh hưởng mạnh nhất? GĐXH - Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên gọi Noul. Ngày mai có thể vào Biển Đông gây thời tiết xấu cho khu vực này.