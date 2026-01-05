Ngủ thiếp đi ngay lập tức không phải là ngủ ngon: Báo động đỏ nếu cơ thể xuất hiện tình trạng này

Bạn có thường xuyên trằn trọc cả nửa tiếng vẫn không ngủ được? Bạn có cảm thấy ghen tị với những người "chưa kịp chạm gối đã vào giấc"?

Đừng vội ngưỡng mộ! Các bác sĩ cảnh báo: Việc "ngủ quá nhanh" đôi khi không phải là biểu hiện của một giấc ngủ chất lượng, mà có thể là tín hiệu "báo động đỏ" từ cơ thể.

Ảnh minh họa

Những ẩn họa đằng sau việc "ngủ giây lát"

Việc ngủ quá nhanh (thường dưới 5 phút) có thể che giấu hai nguy cơ sức khỏe lớn:

1. Cảnh báo lối sống: Cơ thể đang "cưỡng chế tắt máy"

Bác sĩ Hướng Tiểu Linh (Bệnh viện Y học cổ truyền Giang Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc) cho biết: Những người thường xuyên thức khuya đến sáng, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức cực độ.

Lúc này, não bộ sẽ kích hoạt chế độ "ngắt điện khẩn cấp": Đặt lưng là ngủ, thậm chí ngồi cũng có thể ngủ gật. Tuy nhiên, kiểu ngủ này chỉ là "chắp vá", thiếu hụt trầm trọng giấc ngủ sâu, khiến bạn càng ngủ càng mệt, suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch.

Ngủ gật là trạng thái ngủ "chắp vá", ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa

2. Tín hiệu bệnh lý: Cảnh giác các rối loạn giấc ngủ

Chứng ngủ rũ (Narcolepsy): Người bệnh đột ngột buồn ngủ không thể cưỡng lại vào ban ngày, ngay cả khi đang làm việc, ăn cơm hay đi bộ.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ: Do tình trạng thiếu oxy lặp đi lặp lại vào ban đêm, cấu trúc giấc ngủ bị phá vỡ hoàn toàn. Dù ngủ nhanh nhưng chất lượng rất kém, đại não và cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn đến buồn ngủ, mất tập trung vào hôm sau.

Thế nào mới được gọi là "Giấc ngủ ngon"?

Một giấc ngủ tốt thường có các chu kỳ hoàn chỉnh (khoảng 80-100 phút/chu kỳ), bao gồm 20% giấc ngủ REM (ngủ mơ) và 80% giấc ngủ NREM (ngủ không mơ).

Bạn có thể tự đánh giá qua 5 tiêu chí sau:

Thời gian vào giấc: Bình thường là từ 10 - 30 phút. Nếu dưới 5 phút là quá nhanh (có thể do quá mệt), nếu trên 60 phút là khó ngủ (có thể do lo âu). Tổng thời gian ngủ nên từ 6 - 9 tiếng/ngày.

Tình trạng mơ: Người khỏe mạnh vẫn mơ nhưng thường không phải ác mộng và sẽ quên sạch sau khi tỉnh. Nếu bạn cảm thấy mình mơ suốt đêm, thường xuyên gặp ác mộng hoặc bị tỉnh giấc giữa chừng do mơ, đó là dấu hiệu giấc ngủ kém.

Tình trạng thức dậy: Người ngủ ngon sẽ tỉnh táo và rời giường trong vòng vài phút với tinh thần sảng khoái. Ngược lại, nếu bạn luôn cảm thấy lờ đờ, muốn nằm lỳ trên giường dù đã tỉnh, đó là do ngủ chưa đủ giấc.

Hiệu suất làm việc: Giấc ngủ tốt giúp bạn tràn đầy năng lượng vào hôm sau. Nếu bạn luôn trong tình trạng "đầu óc mịt mù", hay quên, làm trước quên sau, hãy xem lại giấc ngủ của mình.

Tỉnh giấc giữa đêm: Một giấc ngủ chất lượng thường kéo dài một mạch đến sáng (nếu không uống quá nhiều nước trước khi ngủ). Nếu bạn dễ bị tỉnh giấc bởi những tiếng động nhỏ xung quanh, chứng tỏ bạn đang ngủ rất nông.

Một giấc ngủ ngon quan trọng cho sức khỏe của bạn. Ảnh minh họa

9 phương pháp giúp bạn có giấc ngủ vàng

Nếu cảm thấy giấc ngủ chưa tốt, hãy thử áp dụng 9 phương pháp sau:

1. Rời xa công việc: Ngưng làm việc và suy nghĩ trước khi ngủ 1 giờ. Tắt điện thoại, TV, máy tính vì ánh sáng xanh làm não khó vào giấc.

2. Tránh chất kích thích: Không uống cà phê, hút thuốc, uống rượu hay ăn đồ chiên rán trước khi ngủ. Hãy thay bằng nước lọc ấm hoặc sữa.

3. Tắm nước ấm: Tắm trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn và hạ nhiệt độ lõi, hỗ trợ đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

4. Điều chỉnh nhiệt độ phòng: Mức lý tưởng là từ 23 - 26 độ C.

5. Kiểm soát thời gian: Đảm bảo ngủ đủ ít nhất 6 tiếng và không quá 9 tiếng mỗi ngày.

6. Nghe nhạc nhẹ: Các giai điệu không lời giúp làm dịu hệ thần kinh.

7. Luyện tập hít thở sâu: Hít vào chậm, nín thở một lát rồi thở ra từ từ. Lặp lại 5-6 lần để thả lỏng cơ thể.

8. Đừng quá cưỡng ép: Nếu nằm 1 tiếng vẫn không ngủ được, đừng cố nằm ép mình vì sẽ gây căng thẳng. Hãy đứng dậy đi lại nhẹ nhàng, co giãn cơ rồi mới nằm lại.

9. Tham vấn y khoa: Nếu tình trạng nghiêm trọng, hãy sử dụng Melatonin hoặc liệu pháp ánh sáng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Giấc ngủ là nguồn gốc của sức khỏe. Đừng coi thường việc ngủ quá nhanh hay quá chậm, hãy học cách "lắng nghe" nhịp sinh học của chính mình để có một cơ thể dẻo dai và tinh thần minh mẫn nhất!

Theo Abolouwang