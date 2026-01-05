Ngủ thiếp đi ngay lập tức không phải là ngủ ngon: Báo động đỏ nếu cơ thể xuất hiện tình trạng này
GĐXH - Nhiều người ngưỡng mộ khả năng "ngủ quên trời đất" ngay khi chạm gối hoặc ngồi đâu cũng ngủ được, nhưng y khoa cảnh báo: "ngủ giây lát" có thể là dấu hiệu cơ thể đang kiệt sức hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn.
Bạn có thường xuyên trằn trọc cả nửa tiếng vẫn không ngủ được? Bạn có cảm thấy ghen tị với những người "chưa kịp chạm gối đã vào giấc"?
Đừng vội ngưỡng mộ! Các bác sĩ cảnh báo: Việc "ngủ quá nhanh" đôi khi không phải là biểu hiện của một giấc ngủ chất lượng, mà có thể là tín hiệu "báo động đỏ" từ cơ thể.
Những ẩn họa đằng sau việc "ngủ giây lát"
Việc ngủ quá nhanh (thường dưới 5 phút) có thể che giấu hai nguy cơ sức khỏe lớn:
1. Cảnh báo lối sống: Cơ thể đang "cưỡng chế tắt máy"
Bác sĩ Hướng Tiểu Linh (Bệnh viện Y học cổ truyền Giang Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc) cho biết: Những người thường xuyên thức khuya đến sáng, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức cực độ.
Lúc này, não bộ sẽ kích hoạt chế độ "ngắt điện khẩn cấp": Đặt lưng là ngủ, thậm chí ngồi cũng có thể ngủ gật. Tuy nhiên, kiểu ngủ này chỉ là "chắp vá", thiếu hụt trầm trọng giấc ngủ sâu, khiến bạn càng ngủ càng mệt, suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch.
2. Tín hiệu bệnh lý: Cảnh giác các rối loạn giấc ngủ
Chứng ngủ rũ (Narcolepsy): Người bệnh đột ngột buồn ngủ không thể cưỡng lại vào ban ngày, ngay cả khi đang làm việc, ăn cơm hay đi bộ.
Hội chứng ngưng thở khi ngủ: Do tình trạng thiếu oxy lặp đi lặp lại vào ban đêm, cấu trúc giấc ngủ bị phá vỡ hoàn toàn. Dù ngủ nhanh nhưng chất lượng rất kém, đại não và cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn đến buồn ngủ, mất tập trung vào hôm sau.
Thế nào mới được gọi là "Giấc ngủ ngon"?
Một giấc ngủ tốt thường có các chu kỳ hoàn chỉnh (khoảng 80-100 phút/chu kỳ), bao gồm 20% giấc ngủ REM (ngủ mơ) và 80% giấc ngủ NREM (ngủ không mơ).
Bạn có thể tự đánh giá qua 5 tiêu chí sau:
Thời gian vào giấc: Bình thường là từ 10 - 30 phút. Nếu dưới 5 phút là quá nhanh (có thể do quá mệt), nếu trên 60 phút là khó ngủ (có thể do lo âu). Tổng thời gian ngủ nên từ 6 - 9 tiếng/ngày.
Tình trạng mơ: Người khỏe mạnh vẫn mơ nhưng thường không phải ác mộng và sẽ quên sạch sau khi tỉnh. Nếu bạn cảm thấy mình mơ suốt đêm, thường xuyên gặp ác mộng hoặc bị tỉnh giấc giữa chừng do mơ, đó là dấu hiệu giấc ngủ kém.
Tình trạng thức dậy: Người ngủ ngon sẽ tỉnh táo và rời giường trong vòng vài phút với tinh thần sảng khoái. Ngược lại, nếu bạn luôn cảm thấy lờ đờ, muốn nằm lỳ trên giường dù đã tỉnh, đó là do ngủ chưa đủ giấc.
Hiệu suất làm việc: Giấc ngủ tốt giúp bạn tràn đầy năng lượng vào hôm sau. Nếu bạn luôn trong tình trạng "đầu óc mịt mù", hay quên, làm trước quên sau, hãy xem lại giấc ngủ của mình.
Tỉnh giấc giữa đêm: Một giấc ngủ chất lượng thường kéo dài một mạch đến sáng (nếu không uống quá nhiều nước trước khi ngủ). Nếu bạn dễ bị tỉnh giấc bởi những tiếng động nhỏ xung quanh, chứng tỏ bạn đang ngủ rất nông.
9 phương pháp giúp bạn có giấc ngủ vàng
Nếu cảm thấy giấc ngủ chưa tốt, hãy thử áp dụng 9 phương pháp sau:
1. Rời xa công việc: Ngưng làm việc và suy nghĩ trước khi ngủ 1 giờ. Tắt điện thoại, TV, máy tính vì ánh sáng xanh làm não khó vào giấc.
2. Tránh chất kích thích: Không uống cà phê, hút thuốc, uống rượu hay ăn đồ chiên rán trước khi ngủ. Hãy thay bằng nước lọc ấm hoặc sữa.
3. Tắm nước ấm: Tắm trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn và hạ nhiệt độ lõi, hỗ trợ đi vào giấc ngủ nhanh hơn.
4. Điều chỉnh nhiệt độ phòng: Mức lý tưởng là từ 23 - 26 độ C.
5. Kiểm soát thời gian: Đảm bảo ngủ đủ ít nhất 6 tiếng và không quá 9 tiếng mỗi ngày.
6. Nghe nhạc nhẹ: Các giai điệu không lời giúp làm dịu hệ thần kinh.
7. Luyện tập hít thở sâu: Hít vào chậm, nín thở một lát rồi thở ra từ từ. Lặp lại 5-6 lần để thả lỏng cơ thể.
8. Đừng quá cưỡng ép: Nếu nằm 1 tiếng vẫn không ngủ được, đừng cố nằm ép mình vì sẽ gây căng thẳng. Hãy đứng dậy đi lại nhẹ nhàng, co giãn cơ rồi mới nằm lại.
9. Tham vấn y khoa: Nếu tình trạng nghiêm trọng, hãy sử dụng Melatonin hoặc liệu pháp ánh sáng theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Giấc ngủ là nguồn gốc của sức khỏe. Đừng coi thường việc ngủ quá nhanh hay quá chậm, hãy học cách "lắng nghe" nhịp sinh học của chính mình để có một cơ thể dẻo dai và tinh thần minh mẫn nhất!
Theo Abolouwang
Ăn cá rất tốt nhưng 4 loại cá người Việt nên hạn chế để ngăn ngừa tế bào ung thưSống khỏe - 51 phút trước
GĐXH - Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng cần tránh lạm dụng các loại cá giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư và duy trì sức khỏe lâu dài.
3 cách giảm cân 'thần tốc' bằng củ cải trắng mà không lo thiếu chấtSống khỏe - 4 giờ trước
Củ cải trắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ cơ chế chuyển hóa mỡ thừa thông minh. Tìm hiểu cách sử dụng 'nhân sâm trắng' để cải thiện vóc dáng khoa học mà vẫn đảm bảo nguồn năng lượng cho cơ thể.
Người phụ nữ bị suy thận cấp vì nguyên nhân nhiều người Việt gặp phải, lặp lại mỗi ngày mà không biếtSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Nóng và tê khắp người, bàn chân sưng, người phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng tiêu cơ vân và suy thận cấp.
Người đàn ông 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng vì lý do chủ quan nàyY tế - 21 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện E vừa vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người bệnh nam (71 tuổi, ở Ninh Bình) bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng trong tình trạng sốc mất máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Tế bào ung thư khởi phát từ đâu? Người Việt cần chủ động hơn để phòng bệnhSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Dưới kính hiển vi, có thể nhận diện tế bào ung thư nhờ nhiều đặc điểm mô học bất thường như nhân tế bào to, hình dạng không đều, cấu trúc nhiễm sắc thể biến đổi và nhân con phì đại.
Người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng đột quỵ vì liên tục uống 1 loại nước vạn người mêSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông rất tự hào về sức khỏe tốt và cường tráng của mình, nhưng không hề có dấu hiệu báo trước, đột ngột bị đột quỵ.
‘Sát thủ thầm lặng’ gây yếu sinh lý ở phái mạnhSống khỏe - 1 ngày trước
Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài là tác nhân hàng đầu gây rối loạn nội tiết, làm sụt giảm nghiêm trọng nồng độ testosterone tự nhiên. Thói quen này không chỉ bào mòn sức khỏe tổng thể mà còn trực tiếp khiến bản lĩnh phái mạnh suy giảm.
Hai việc tuyệt đối tránh sau 22h trong những ngày rét đậmSống khỏe - 1 ngày trước
Thời tiết rét đậm kéo dài, bác sĩ cảnh báo 2 thói quen sau 22h nhiều người vẫn làm có thể âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh tật nếu không điều chỉnh.
Người đàn ông 65 tuổi nhập viện vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây tổn thương thận không hồi phục, dẫn đến suy thận, bệnh có thể để lại hậu quả nặng nề và tốn kém.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ 7–9 tiếng mỗi ngày?Sống khỏe - 1 ngày trước
Ngủ ít hơn khuyến nghị không chỉ khiến bạn mệt mỏi vào sáng hôm sau. Theo các chuyên gia tim mạch, thiếu ngủ kéo dài có thể âm thầm bào mòn trái tim, làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp và thậm chí là đột quỵ.
Ung thư tuyến giáp sợ gì nhất? Bác sĩ tiết lộ: Trước hết là nó cực "thích" 5 kiểu ngườiSống khỏe
Liệu bạn có nằm trong nhóm người mà ung thư tuyến giáp chỉ chờ "sơ hở là tấn công" không nhỉ?