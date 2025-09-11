'Cùng hành động vì bầu trời xanh': Khi Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay

Song song, Quỹ Vì Tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) cũng phát động chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh" trên toàn quốc, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giành lại quyền hít thở không khí sạch cho mọi người.

Cấp bách ứng phó với "kỳ ô nhiễm"

Phát biểu tại Tọa đàm "Chung tay bảo vệ Bầu trời xanh: Thách thức và giải pháp" do Quỹ Vì Tương lai xanh tổ chức sáng 10/9, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ NN&MT, cho biết những tháng cuối năm thường được coi là "kỳ ô nhiễm". Nguyên nhân đến từ tác động cộng hưởng của điều kiện khí hậu bất lợi, hoạt động sản xuất, giao thông và xây dựng tăng cao.

Các chuyên gia trong và ngoài nước cùng thảo luận về những giải pháp bảo vệ môi trường không khí.

Để ứng phó, Bộ NN&MT đã triển khai nhiều hành động cấp bách: tăng cường mạng lưới quan trắc không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, công khai dữ liệu chỉ số AQI trên các bản tin thời sự, đồng thời cải thiện khả năng dự báo chất lượng không khí lên tới ba ngày. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về xả thải công nghiệp, đốt chất thải và phụ phẩm nông nghiệp cũng được đẩy mạnh, nhằm giảm thiểu tối đa các nguồn phát thải gây hại.

Đáng chú ý, Bộ đã đưa vào sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để phát hiện và theo dõi hành vi đốt rơm rạ sẽ giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý những điểm nóng ô nhiễm, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong công tác quản lý môi trường.

"Đây không chỉ là giải pháp mang tính ứng phó trước mắt mà còn là hướng đi dài hạn, đưa công nghệ vào giám sát từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng không khí," bà Phương cho biết.

Sáng kiến bảo vệ "nền tảng của sự sống"

Bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thị Thiên Phương nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự đồng hành từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Trong đó nổi bật là những sáng kiến và chiến dịch quy mô lớn mà Tập đoàn Vingroup và Quỹ Vì Tương lai xanh đã triển khai liên tục và mạnh mẽ trong thời gian qua.

Đáng chú ý, ngay trong tháng 9 này, Quỹ Vì Tương lai xanh cùng các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup đã chính thức phát động chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh", nhân Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh (7/9) và Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozone (16/9). Chiến dịch được triển khai trên toàn quốc, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích hành động thiết thực vì môi trường.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì Tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup phát biểu tại tọa đàm.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì Tương lai xanh, khẳng định: "Chiến dịch 'Cùng hành động vì bầu trời xanh' không đơn thuần là tập hợp những hoạt động riêng lẻ, mà là một chiến lược tổng thể, hài hòa, bao trùm bốn khía cạnh trọng yếu của phát triển bền vững. Với sự đồng hành của toàn bộ hệ sinh thái Vingroup và sự hưởng ứng từ cộng đồng, chúng tôi tin rằng chiến dịch sẽ góp phần bảo vệ bầu khí quyển - nền tảng sự sống của nhân loại - và kiến tạo một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau."

Tại buổi toạ đàm, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thiên Phương cho biết sự phối hợp giữa nỗ lực quản lý của Bộ NN&MT với sáng kiến cộng đồng quy mô lớn từ Quỹ Vì Tương lai xanh và Tập đoàn Vingroup cho thấy một hướng đi toàn diện. Với quyết tâm chính trị, ứng dụng công nghệ hiện đại như drone, cùng sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng, mục tiêu trả lại bầu trời xanh cho Việt Nam không còn là viễn cảnh xa vời mà đang dần trở thành hiện thực.

"Mỗi sáng kiến, mỗi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên một tương lai xanh, nơi sự phát triển không chỉ dựa vào tốc độ mà còn gắn liền với sự bền vững và trách nhiệm", bà Phương chia sẻ tại diễn đàn.

Hưởng ứng chiến dịch Cùng hành động vì bầu trời xanh" Vinmec triển khai Tuần lễ "Môi trường và Bệnh lý dị ứng đường thở" với hoạt động test dị nguyên miễn phí cho khách mời ngay tại tạo đàm.

Ngày 10/9/2025, Quỹ Vì Tương lai xanh phối hợp cùng các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Vingroup đã chính thức phát động chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh". Với quy mô toàn quốc, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích hành động thiết thực và truyền cảm hứng về một lối sống hài hòa, trách nhiệm với môi trường. Tiếp nối các chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai xanh", "Vì Thủ đô trong xanh", "Thứ Tư ngày xanh", chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh" khẳng định vai trò tiên phong của Vingroup trong nỗ lực giải quyết vấn nạn ô nhiễm không khí, bảo vệ tầng ozone và lan tỏa lối sống xanh, bền vững vì một hành tinh trong lành cho thế hệ mai sau.

