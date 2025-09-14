Mới nhất
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Chủ nhật, 07:00 14/09/2025 | Câu chuyện văn hóa
Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".

Khi chương trình Gặp nhau cuối tuần ra đời năm 2000, đạo diễn Khải Hưng đã ghép Quang Tèo - Giang Còi thành đôi bạn diễn. NSND Khải Hưng từng tiết lộ cả hai quá hợp cạ, đến mức chỉ cần một cái nháy mắt, hắt hơi cũng hiểu ý nhau.

Có thể nói, Quang Tèo và Giang Còi là đôi bạn tri kỷ từ sân khấu đến ngoài đời. Chất mộc mạc, hóm hỉnh trong vai người nông dân khiến hai nghệ sĩ có nét riêng khi diễn với nhau.

Là một cặp bài trùng ăn ý nhưng cuộc đời của hai danh hài nổi tiếng này lại có quá nhiều khác biệt.

Quang Tèo được gọi là "đại gia làng hài"

Trong Gặp nhau cuối tuần , nét diễn duyên dáng, ăn ý của Quang Tèo và Giang Còi được khán giả yêu thích. Thành công của chương trình giúp cả hai trở thành cặp huyền thoại của làng hài Việt.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần' - Ảnh 1.

Quang Tèo và Giang Còi là cặp bài trùng của làng hài Việt.

Là một người có nhiều đóng góp trong nghệ thuật, Quang Tèo được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2012. Đến năm 2017, Quang Tèo nghỉ hưu sau thời gian công tác tại Nhà hát Kịch quân đội.

Về hưu, cuộc sống của anh còn bận rộn hơn trước. Nam nghệ sĩ từng tiết lộ có khi vắng nhà 25 ngày để đóng phim, chạy show.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần' - Ảnh 2.

Quang Tèo vẫn giữ được độ nổi tiếng sau nhiều năm.

Nhờ làm việc chăm chỉ, Quang Tèo có cuộc sống sung túc, giàu có. Anh sở hữu nhiều bất động sản, trong đó nổi bật nhất là biệt thự nhà vườn rộng 1000m2 tại Thạch Thất, Hà Nội. Ngoài nhà cửa, NSƯT Quang Tèo còn tậu nhiều xe hơi. Tuy vậy, nam nghệ sĩ luôn giữ cho mình lối sống giản dị, gần gũi.

Quang Tèo kết hôn sớm nhưng năm 41 tuổi mới được làm cha. Vợ chồng anh có hai con song sinh, gồm một trai, một gái. Nghệ sĩ cho biết các con đều có năng khiếu nghệ thuật, song chưa đủ đam mê. Anh cũng không hướng các con nối nghiệp mình bởi quá vất vả.

Từ khi lập gia đình, Quang Tèo xác định là người lo kinh tế chính, vợ quán xuyến việc nội trợ. Anh hạnh phúc khi có bà xã đảm đang, khéo léo, lo đối nội - đối ngoại, chăm sóc các con. Gần 40 năm làm nghệ thuật, vợ là hậu phương vững chắc để nghệ sĩ yên tâm "cày cuốc".

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần' - Ảnh 3.

Quang Tèo có cuộc sống sung túc.

Ở tuổi ngoài 60, Quang Tèo đi diễn vì say nghề, không chú trọng cát-xê. Sau mỗi buổi, nghệ sĩ đều nán lại chụp ảnh với từng khán giả. Đến đâu, anh cũng được chào đón nồng nhiệt.

Giang Còi làm "gà trống nuôi 4 con", chật vật đến ngày cuối đời

Cặp nghệ sĩ Giang Còi - Quang Tèo gắn liền với chương trình Gặp nhau cuối tuần với hình ảnh hai người bạn nông dân hài hước.

Tài năng diễn xuất, khiếu hài duyên dáng đã giúp Giang Còi chinh phục và nhận được rất nhiều sự mến mộ của khán giả ở các độ tuổi khác nhau.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần' - Ảnh 4.

Ngoại hình chân chất của Giang Còi được khán giả yêu mến.

Có sự nghiệp vẻ vang nhưng cuộc đời của nghệ sĩ sinh năm 1962 này lại khá trắc trở. Nam nghệ sĩ kết hôn 2 lần và có 4 người con. Suốt nhiều năm, Giang Còi sống cảnh "gà trống nuôi con", không đi thêm bước nữa nhưng vẫn luôn lạc quan và hạnh phúc.

Dù khá nổi tiếng và là một trong những tên tuổi lừng danh của làng hài nhưng chưa bao giờ nam nghệ sĩ nhận quảng cáo.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần' - Ảnh 5.

Nam nghệ sĩ làm "gà trống nuôi con" suốt nhiều năm.

Đầu năm 2021, anh phát hiện mắc bệnh ung thư. Lúc phát hiện, căn bệnh quái ác này đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể. Khoảng thời gian phải điều trị ung thư di căn giai đoạn 3, nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan đáng nể.

Ở thời điểm khó khăn tột cùng vì căn bệnh quái ác, anh thậm chí phải rao bán gấp chiếc xe hơi cá nhân để lấy tiền điều trị bệnh.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần' - Ảnh 6.

Giang Còi lạc quan điều trị bệnh những ngày cuối đời.

Tuy vậy đến tháng 8/2021, nam nghệ sĩ qua đời ở tuổi 59 sau thời gian dài điều trị. Sự ra đi của nghệ sĩ để lại bao tiếc thương cho những người yêu mến anh và yêu mến Gặp nhau cuối tuần.

