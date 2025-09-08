Cuộc sống của Phan Thị Mơ sau 7 năm đăng quang cuộc thi quốc tế
Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật.
Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2011. Năm 2018, người đẹp vượt qua những thí sinh quốc tế khác để đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới tại Thái Lan .
Sau khi đoạt danh hiệu, Phan Thị Mơ trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Nàng hậu xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên...
Người đẹp từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và 2 lần đoạt giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Năm 2024, cô trở thành quán quân chương trình Cười xuyên Việt.
7 năm sau khi trở thành hoa hậu, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật.
Phan Thị Mơ chia sẻ, cô có xuất phát điểm trong gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ luôn nỗ lực để các con được đến trường. May mắn nhận được sự yêu thương đó, cô đã không ngừng nỗ lực trong học tập, làm việc để có được thành quả như hiện tại.
Vừa qua, người đẹp có dịp trở về quê nhà Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) để tham dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trương Văn Sanh (phường Cai Lậy). Tại đây, cô vui mừng khi được gặp các thầy cô, đồng thời dành tặng 100 phần quà và tiền mặt hỗ trợ những hoàn cảnh vượt khó trong học tập.
Phan Thị Mơ nói, nhìn các em nhỏ với áo trắng, khăn quàng đỏ, cô bồi hồi nhớ về thời thơ ấu của mình. Người đẹp kể, thời điểm đó, gia đình cô đối diện với không ít khó khăn về mặt tài chính. Là người con, cô hiểu được những vất vả của đấng sinh thành và tự nhủ bản thân không chỉ học tập tốt mà còn giúp ba mẹ trong công việc nhà.
Cô chia sẻ: “Quãng thời gian khó khăn đó đã tôi luyện nên một Phan Thị Mơ mạnh mẽ, vững vàng trước những cám dỗ trong cuộc sống. Tôi luôn hiểu được những vất vả và biết rằng ba mẹ đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều nên mỗi chặng đường, tôi đều luôn cân nhắc kỹ để không bị vấp ngã.
Niềm hạnh phúc hiện tại của tôi là xây được một tổ ấm nhỏ, để ba mẹ an tâm hơn về cô con gái nhỏ. Hơn nữa, tôi tin rằng việc mình san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn cũng là cách khiến ba mẹ tự hào về mình”.
Trước đó vào dịp lễ 2/9, Phan Thị Mơ cũng dành thời gian về thăm gia đình, chuẩn bị các phần quà là nhu yếu phẩm để dành tặng người dân tại quê nhà. Với cô, những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với danh hiệu, với khán giả mà còn là cách cô lan toả những giá trị tốt đẹp với mọi người xung quanh.
Ở tuổi 35, Phan Thị Mơ chọn tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu có. Cuối năm 2023, cô gây chú ý khi xây nhà cho bố mẹ ở quê nhà Tiền Giang, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, người đẹp lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.
Người đẹp tiết lộ, bố mẹ cũng khá lo lắng cho cô, mong cô sớm lập gia đình, có con cái để nương tựa khi về già. Tuy nhiên, cô cảm thấy bản thân lại không giỏi chuyện kiếm chồng.
Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dịCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Nghệ sĩ Thanh Hiền tự hào vì "đắt show", miệt mài đi quay khắp nơi. Bà tận hưởng cuộc sống bình dị tuổi xế chiều bên gia đình gồm chồng, con trai và cháu nội.
Thói quen khi cô đơn và tài sản khó tin của ca sĩ Noo Phước Thịnh tuổi U40Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Đằng sau ánh hào quang, ca sĩ Noo Phước Thịnh có thế giới nội tâm nhạy cảm và sâu sắc. Sau cuộc tình độc hại, anh vẫn "hứa với lòng sẽ dành một đoạn đường đời để yêu".
MC Thanh Bạch U70: Sống khép mình sau tai nạn, độc thân nhưng không cô đơnCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Sau vụ tai nạn, MC Thanh Bạch nói mình như trở thành con người khác. Anh hạnh phúc vì được bận rộn mỗi ngày, gặp gỡ nhiều bạn trẻ.
Tranh luận dữ dội về Mỹ Tâm và Hòa MinzyCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nhiều video trên TikTok so sánh Hòa Minzy với Mỹ Tâm gây tranh cãi dữ dội, buộc nữ ca sĩ phải lên tiếng khẳng định đàn chị là “huyền thoại” không thể đặt lên bàn cân.
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, Quảng Ninh tổng thu từ du lịch ước đạt 209 tỉ đồngCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh ước đạt 76.000 lượt, bằng 68% so với cùng kỳ năm 2024 và tổng thu ước đạt 209 tỉ đồng...
Sau 4 thập kỷ, dàn diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng mười' giờ thế nào?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau 41 năm ngày phim "Bao giờ cho đến tháng mười" vang danh toàn châu Á, dàn diễn viên của phim đều có những thay đổi trong sự nghiệp.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.
Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ácCâu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Trúc Mai nói chính chồng là người gợi ý cho cô về Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Anh hơn cô 1 tuổi, từng là bạn học và hiện là công an chính quy.
Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Thời điểm đóng “Nhật ký Vàng Anh”, nữ diễn viên này được yêu mến đến mức nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thậm chí chất đầy cả một bao tải.
Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.