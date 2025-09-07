Nam sinh Thanh Hóa bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Tại cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý IV "Đường lên đỉnh Olympia" đã được phát sóng, bốn nhà leo núi bao gồm: La Thanh Phúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang), Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Quý Ngọc Huy Hoàng (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Đoàn Thế Nghĩa (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên).

Ở phần thi Khởi động cá nhân, cả Thanh Phúc và Hoàng Quang đều khởi đầu ấn tượng với 50 điểm. Huy Hoàng đạt 30 điểm, trong khi Thế Nghĩa có 20 điểm.

Bước sang phần thi Khởi động chung, Huy Hoàng liên tục bấm chuông và giành quyền trả lời chính xác các câu hỏi, nâng tổng điểm lên 80 và tạm vươn lên dẫn đầu. Thanh Phúc có phần thể hiện khá tốt, kết thúc với 60 điểm. Hoàng Quang bị trừ điểm ở một câu trả lời sai, còn 45 điểm. Thế Nghĩa nâng điểm số lên 30.

Kết thúc phần thi Khởi động cá nhân và Khởi động chung, Huy Hoàng dẫn đầu với 80 điểm. Ảnh VTV

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, là người lựa chọn hàng ngang đầu tiên, Thanh Phúc mở ra một ô hình ảnh đầu tiên trong chướng ngại vật. Ngay sau đó, cả ba thí sinh lần lượt bấm chuông đưa ra dự đoán. Đáp án chính xác là "điện gió", giúp Hoàng Quang giành trọn điểm và vươn lên dẫn đầu với 115 điểm. Cùng đạt 90 điểm, Huy Hoàng và Thanh Phúc chia nhau vị trí thứ hai, Thế Nghĩa vẫn ở mức 30 điểm.

Hoàng Quang vươn lên tạm dẫn đầu sau vòng thi Vượt chướng ngại vật. Ảnh VTV

Trong phần thi Tăng tốc, Thanh Phúc là người duy nhất giành trọn 40 điểm ở câu hỏi thứ 2, vươn lên vị trí sát nút với nhóm dẫn đầu (140 điểm). Hoàng Quang tiếp tục duy trì phong độ, ghi điểm ở câu hỏi đầu tiên và nâng tổng điểm lên 175. Huy Hoàng trả lời nhanh câu hỏi thứ 3 nâng điểm số lên 140. Thế Nghĩa ghi điểm ở câu hỏi thứ 3 đạt 90 điểm.

Bước vào phần thi quyết định Về đích, Hoàng Quang là người đầu tiên bước lên với gói câu hỏi 20 - 20 - 20. Dù trả lời sai câu thứ hai, nhưng nam sinh đến từ Thanh Hóa xứ Thanh vẫn kịp trả lời đúng hai câu còn lại, kết thúc phần thi với 215 điểm.

Hoàng Quang còn tận dụng tốt cơ hội trả lời, giành thêm 20 điểm từ câu hỏi đầu tiên của Thanh Phúc, nâng tổng điểm lên 235. Huy Hoàng chọn gói 20 - 30 - 20, nhưng đều trả lời sai, Hoàng Quang giành tiếp cơ hội trả lời có được thêm 20 điểm và vươn lên 255. Đến lượt Thế Nghĩa, dù chọn gói 3 câu 20 điểm nhưng không có câu nào trả lời đúng. Hoàng Quang tham gia giành quyền trả lời nhưng đáp án không chính xác bị trừ điểm, kết thúc với tổng điểm 245.

Hoàng Quang xuất sắc giành vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" với 245 điểm. Ảnh VTV

Kết quả chung cuộc, Hoàng Quang dù không dẫn đầu ở những vòng đầu nhưng đã thể hiện bản lĩnh, sự kiên định và khả năng bứt phá đúng lúc, giành vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" với 245 điểm. Chiến thắng mở ra cơ hội giúp Hoàng Quang tiếp tục góp mặt ở cuộc thi tháng 2, quý IV.

Nam diễn viên và vai diễn để đời trong 'Chạy án', sự nghiệp thăng hoa nhưng hôn nhân lại nhiều trắc trở GĐXH - NSƯT Việt Anh thành công với nhiều vai diễn khác nhau, nhưng Cao Thanh Lâm trong “Chạy án” vẫn là vai diễn để đời của nam diễn viên.

Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước GĐXH - Trong tập 6 Vietnam's Next Top Model, các thí sinh trải qua thử thách đáng nhớ khi tham gia chụp hình dưới, vừa giữ hơi thở, vừa kiểm soát biểu cảm và tạo dáng.

Nam đạo diễn nổi tiếng vừa rời 'vũ trụ VFC' sau 25 năm gắn bó là ai? GĐXH - Đạo diễn Khải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thuộc VTV vừa bất ngờ thông báo nghỉ việc sau 25 năm gắn bó với VFC.



