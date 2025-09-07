'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé
GĐXH - Tính đến thời điểm cuối giờ chiều 7/9, "Mưa đỏ" chính thức vượt "Mai" của Trấn Thành để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.
Theo số liệu của Box Office Vietnam, "Mưa đỏ" đã cán mốc 551,4 tỷ đồng vào 16h30' ngày 7/9, chính thức soán ngôi Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Như vậy, "Mưa đỏ" từ lúc khởi chiếu đã liên tiếp lập kỷ lục, vượt qua hàng loạt bộ phim có doanh số phòng vé khủng trước đó.
Khán giả chứng kiến "Mưa đỏ" có tốc độ tăng doanh thu mạnh nhất lịch sử khi chỉ cần 17 ngày để leo lên Top 1 phòng vé. Trước đó, theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến thời điểm 10h30 ngày 7/9, bộ phim "Mưa đỏ" chính thức cán mốc hơn 541 tỷ đồng doanh thu sau nửa tháng ra rạp. Chiều tối ngày 6/9, phim "Mưa Đỏ" vượt mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng.
Riêng ngày 5/9, tính đến 20h30, "Mưa đỏ" đã bán ra hơn 206.000 vé trên 4.463 suất chiếu, mang về gần 20 tỷ đồng. Bộ phim "Mưa đỏ" đã chính thức vượt qua "Lật mặt 7" (483 tỷ đồng) của Lý Hải, "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng) và "Bố già" (427 tỷ đồng) của Trấn Thành.
“Mưa đỏ” lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.
"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...
