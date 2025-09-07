Nam diễn viên và vai diễn để đời trong 'Chạy án', sự nghiệp thăng hoa nhưng hôn nhân lại nhiều trắc trở
GĐXH - NSƯT Việt Anh thành công với nhiều vai diễn khác nhau, nhưng Cao Thanh Lâm trong “Chạy án” vẫn là vai diễn để đời của nam diễn viên.
NSƯT Việt Anh và vai diễn để đời trong "Chạy án"
Diễn viên Việt Anh sinh năm 1981, tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân nhưng nhanh chóng quyết định theo đuổi diễn xuất. Anh từng theo học khóa đào tạo diễn viên truyền hình của VFC, sau đó nổi tiếng với nhiều vai diễn trên màn ảnh. Diễn viên Việt Anh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim giờ vàng VTV.
Anh từng đảm nhận các vai ở nhiều thể loại khác nhau, từ chính diện, phản diện đến hài hước, lạnh lùng, soái ca,... Tuy nhiên, mỗi lần nhắc tới Việt Anh, khán giả lại nhớ về một chàng công tử ăn chơi trong "Chạy án", vai diễn để đời và cũng làm nên tên tuổi của nam diễn viên.
Chia sẻ trên sóng VTV mới đây về vai diễn Cao Thanh Lâm trong bộ phim "Chạy án", NSƯT Việt Anh cho biết, đây là bộ phim kỷ niệm anh không bao giờ quên. "Đến giờ đi ngoài đường vẫn có người gọi mình là Cao Thanh Lâm" - NSƯT Việt Anh nói.
Tiết lộ về mối lương duyên với bộ phim "Chạy án", NSƯT Việt Anh cho hay: "Vào một buổi chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại của NSND Khải Hưng. Khi đến gặp, chú có giới thiệu rằng đạo diễn Hồng Sơn đang chuẩn bị bấm máy bộ phim "Chạy án" và muốn gọi đến để xem hợp vai không. Tôi bất ngờ, thậm chí là hơi sốc vì ngồi nói chuyện cùng mình là biên kịch Thuỳ Linh".
"Đọc kịch bản thì tôi thấy nhân vật này nghiện, điều đó rất trừu tượng với tôi nên chỉ có thể lên mạng tìm hiểu xem những người nghiện có biểu hiện như thế nào, còn tất cả màu sắc của Cao Thanh Lâm được tôi diễn theo đúng bản năng. Đó lần đầu tiên tôi được đóng vai chính cùng với áp lực vô cùng lớn là tất cả các tuyến diễn viên vệ tinh xung quanh đều là cây đa cây đề, là các nghệ sĩ gạo cội nên tôi bị choáng" - Việt Anh cho biết.
Cũng nhờ vai diễn Cao Thanh Lâm trong "Chạy án", lần đầu tiên diễn viên Việt Anh nhận được giải Diễn viên truyền hình ấn tượng của Đài THVN. Bộ phim cũng nhận được rất nhiều giải thưởng trong nước như Cánh diều vàng. Đó là điều khiến ekip làm phim ngày ấy rất tự hào.
NSƯT Việt Anh sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân lại trắc trở
Sau thành công của "Chạy án" phần 1 và phần 2, năm 2017, Việt Anh tái xuất với vai phản diện Phan Hải trong "Người phán xử". Nhân vật này là con trai ông trùm Phan Quân. Sau đó, Việt Anh vào vai Lê Đông Hòa - một luật sư tưởng chừng như tử tế nhưng vô cùng nham hiểm trong phim "Mê cung". Năm 2019, Việt Anh tiếp tục vào vai Mai Hồng Vũ trong phim "Sinh tử", nhân vật này luôn tìm cách để thao túng cả một tỉnh bằng những hành vi vi phạm pháp luật.
Năm 2021, ngay sau "Sinh tử", Việt Anh trở lại với bộ phim cùng thể loại mang tên "Hồ sơ cá sấu" vào vai một công chức biến chất. Ngoài các vai phản diện, Việt Anh cũng có những vai là người "tử tế", nhận về thiện cảm với khán giả như: "Hướng dương ngược nắng", "Khi đàn chim trở về"... Dù chỉ là diễn viên "tay ngang", song Việt Anh đã ghi dấu qua nhiều vai diễn trong suốt 20 năm qua. Anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào tháng 3/2024.
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Việt Anh gây chú ý bởi đời tư khi từng 2 lần ly hôn. Năm 2007, anh kết hôn với người vợ đầu tiên khi 26 tuổi, cả hai đã quyết định ly hôn chỉ sau 3 năm chung sống. Hồi tháng 6/2019, sau khoảng thời gian 7 năm gắn bó với người vợ thứ 2, Việt Anh đã "đường ai nấy đi" với hot girl Hương Trần. Hậu ly hôn, Việt Anh vào TP.HCM sống và tiếp tục theo đuổi con đường diễn viên.
Sau ồn ào ly hôn, Việt Anh gây bất ngờ khi quyết định sang Hàn Quốc chỉnh sửa nhan sắc. Là một trong số nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính nên việc anh quyết định phẫu thuật thẩm mỹ khiến không ít khán giả bất ngờ. Kể từ khi phẫu thuật, gương mặt của NSƯT Việt Anh luôn là chủ đề được khán giả quan tâm và chú ý.
Từ năm 2019 đến nay, NSƯT Việt Anh sống độc thân và vướng nhiều tin đồn yêu đương với diễn viên Quỳnh Nga. Cặp đôi không chỉ đóng chung phim mà còn xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện... Chia sẻ trên báo chí, nam diễn viên tiết lộ rằng vẫn đang độc thân, bản thân cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên, một hậu phương và chỗ dựa tinh thần.
(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)
