Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước
GĐXH - Trong tập 6 Vietnam's Next Top Model, các thí sinh trải qua thử thách đáng nhớ khi tham gia chụp hình dưới, vừa giữ hơi thở, vừa kiểm soát biểu cảm và tạo dáng.
Tập 6 Vietnam's Next Top Model sẽ phát sóng lúc 20h, Chủ nhật ngày 7/9 trên VTV9 hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn khi các thí sinh tham gia thử thách chụp hình dưới nước. Chụp hình dưới nước đã quen thuộc với các khán giả của Vietnam’s Next top Model, nhưng ở lần trở lại này, thử thách được khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới, độc đáo và sáng tạo hơn.
Một số thí sinh không giấu nổi sự lo lắng khi thú nhận không biết bơi hay mất bình tĩnh hoàn toàn dưới nước. Không chỉ tập trung vào những diễn biến kịch tính ở thử thách chụp hình dưới nước, các người mẫu trẻ tuổi không chỉ thể hiện rõ hơn cá tính của mình mà còn phải chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các quyết định quan trọng, có ảnh hưởng đến cục diện cuộc đua.
Tính đến trước tập 6, Vietnam's Next Top Model đã cho thấy sự nỗ lực bứt phá của một số thí sinh từng rơi vào vòng nguy hiểm ban đầu như Mỹ Ngân, Trà My nhưng đồng thời cũng cho thấy sự chưa được như kỳ vọng ở một số nhân tố có kinh nghiệm với nghề người mẫu.
Mi Lan hay Mai Hoa đang nổi lên như những "ngựa ô" giàu triển vọng, tuy nhiên trước thử thách mới liệu rằng cả hai còn giữ vững được phong độ? Các thí sinh đều phải nỗ lực để chứng minh bản thân, vượt qua môi trường khắc nghiệt để có bức hình đẹp nhất. Bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể rơi vào vòng nguy hiểm và có nguy cơ bị rời khỏi nhà chung.
