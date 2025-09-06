Tú tiếp tục đánh nhau, đi câu cá với Quyên bị rơi xuống hồ
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Quyên năn nỉ Tú cho mình đi câu cá cùng, khi cả hai đang ở trên hồ thì tai nạn xảy ra.
Tập 2 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng đối vơi khán giả. Trong tập phim, Viễn và Hân (chị gái của Bách) chơi thân với nhau và dường như cả hai đều dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Bố mẹ của Viễn và Hân đã nửa đùa nửa thật nói rằng không chừng sau này từ hàng xóm lại biến thành thông gia.
Trong khi đó, Tú vẫn mải chơi và thích đánh nhau. Lần này, Tú lại va chạm với Chiến "đo" và Hoàng "cận" - kẻ phản bội vừa bị nhóm khai trừ. Khi Tú và Bách đang ngồi cuộn dây diều thì bị quả bóng của Chiến đo và Hoàng "cận" đập vào người. Sẵn có hiềm khích từ trước cùng với việc mới xảy ra, Tú cho rằng tất cả là do "liên minh thất bại" Chiến "đo" - Hoàng "cận" đứng sau.
Bị Hoàng "cận" buông lời thách thức, Tú bực tức lao vào định đánh thì Bách ngăn lại. Bách nói đã hứa với bố Tú không để Tú đi đánh nhau nữa. Nghe Bách nói, Tú bảo vậy đừng nói cho bố cô bé biết. Thấy Tú hung hăng, Bách liền nói nêú cần thì Bách sẽ đánh.
Chiến "đo" sau đó đã bị hạ đo ván chỉ bằng một cú gạt chân của Bách. Nhìn thấy thế, Hoàng "cận" chửi Chiến là "thằng ăn hại" và nói không chơi hai đánh một. Tú liền tung một cú đá khiến cặp kính của Hoàng "cận" bay lên và rơi vỡ trong khi mũi Hoàng thì chảy máu.
Nhìn thấy máu chảy, Hoàng "cận" mất hết cả ra oai, vừa hét vừa khóc inh ỏi. Vừa khóc Hoàng "cận" vừa gọi ông cầu cứu. Tiếng khóc và tiếng la hét của Hoàng vang vọng khắp xóm làng.
Mọi chuyện sau đó trở nên ầm ĩ, ông của Hoàng"cận" la mắng và đòi đưa Tú - Bách ra công an. Tất cả kết thúc bằng việc Tú và Bách được bố mẹ đưa về nhà, phạt không cho chơi với nhau 1 tuần. Tú xin đánh thay việc bị cấm không cho chơi với Bách nhưng bố Tú không đồng ý. Không những thế, Tú còn phải viết bản kiểm điểm.
Ở một diễn biến khác, Quyên bị mệt nên được bố mẹ đưa đi khám bệnh. Nghe chuyện, ngày hôm sau Tú qua hỏi thăm Quyên. Biết Tú sau đó sẽ đi câu nên Quyên xin đi cùng. Đầu tiên, Tú từ chối vì Quyên mới bị mệt nhưng Quyên năn nỉ xin đi cùng và Tú đã đồng ý. Cả hai vui vẻ đi câu cùng nhau.
Tuy nhiên, chuyến đi đã kết thúc không vui vẻ khi Quyên vì muốn kéo con cá cắn câu nên ngã xuống hồ. Rất may bố Tú đi gần đó được Chiến "đo" thông báo chạy tới cứu kịp. Tú tất nhiên sau đó đã bị bố phạt nhưng điều cô bé lo lắng nhất là bố mẹ Quyên sẽ cấm Quyên chơi với mình. Nhưng Quyên đã an ủi Tú nói bố mẹ cô bé cũng rất quý Tú.
Tập 3 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 11/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
