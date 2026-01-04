Đạo diễn Khải Anh nói gì về công việc mới sau khi rời VTV?
GĐXH - Đạo diễn Khải Anh trước khi bắt tay cùng diễn viên Mai Thu Huyền mở học viện đào tạo về điện ảnh và công nghệ đã có một quyết định bước ngoặt. Đó là anh rời khỏi vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và có hướng đi mới.
Đạo diễn Khải Anh và Mai Thu Huyền sau dự án phim "Những ngọn nến trong đêm" phần 2 đã có sự hợp tác trở lại với một siêu dự án quy mô lớn. Cụ thể, chiều tối 3/1, đông đảo nghệ sĩ Việt đã có mặt tại lễ ra mắt học viện đào tạo về điện ảnh và công nghệ do diễn viên Mai Thu Huyền và đạo diễn Khải Anh đồng sáng lập. Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi của làng nghệ thuật như NSND Khải Hưng, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam, Quang Thắng, Lương Thu Trang, Đan Lê, Hồng Đăng, Khải Anh…
Năm 2025 có thể nói là một năm đầy thách thức và bước ngoặt với đạo diễn Khải Anh, khi anh quyết định rời "vùng an toàn" VFC để đi tìm chân trời mới. Theo đó, anh quyết định cùng Mai Thu Huyền ra mắt học viện đào tạo về điện ảnh và công nghệ làm phim.
Chia sẻ về lý do rời khỏi vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), Khải Anh nói quyết định rời khỏi môi trường quen thuộc để rẽ sang một hướng đi khác xuất phát từ những quan sát rất thực tế về sự dịch chuyển của thói quen thưởng thức nội dung trong giới trẻ hiện nay. Theo đạo diễn, lớp khán giả trẻ đang dần rời bỏ tivi truyền thống, thay vào đó là các nền tảng nội dung số, chủ yếu qua điện thoại, với đặc trưng là thời lượng ngắn, tốc độ nhanh và phụ thuộc nhiều vào thuật toán. Trong bối cảnh đó, những nội dung dài hơi ngày càng khó tiếp cận khán giả trẻ.
Anh cũng chia sẻ nhìn nhận phim truyền hình cũng không nằm ngoài quy luật chung của ngành công nghiệp phim ảnh. Đạo diễn Khải Anh dẫn chứng tại Trung Quốc, cách đây khoảng 10 năm, phim ngắn tập đã bùng nổ và hiện nay thậm chí còn trở thành nguồn bù đắp kinh tế cho truyền hình truyền thống. Việt Nam, theo anh, sớm muộn cũng sẽ bước vào quỹ đạo đó. Dù đã có nhiều đơn vị làm phim ngắn, song sự manh mún, thiếu liên kết khiến thị trường chưa tạo được sức bật. Chính vì vậy, mục tiêu lâu dài của Học viện do anh và Mai Thu Huyền đồng sáng lập không chỉ dừng ở đào tạo, mà hướng tới việc hình thành một lực lượng làm phim ngắn có tổ chức, có hệ sinh thái và được nhiều đơn vị cùng chung tay xây dựng.
Trước quyết định bước ngoặt, đạo diễn Khải Anh nhận được sự ủng hộ của NSND - đạo diễn Khải Hưng và vợ là MC Đan Lê. Thậm chí, MC Đan Lê còn là người ủng hộ và quý trọng cơ hội này. Cô là học sinh khóa đầu của học viện do chồng mình sáng lập. Khải Anh cho biết Đan Lê là người ham học hỏi và cô tự thấy việc học là rất cần thiết trong thời điểm hiện tại.
Bố đạo diễn Khải Anh - đạo diễn Khải Hưng cũng rất ủng hộ con trai và tôn trọng quyết định của anh. Đó cũng là một phần động lực giúp Khải Anh quyết định rời "vùng an toàn" để theo đuổi công việc mới này.
MC Đan Lê chia sẻ niềm vui khi được là học viên mới tại học viên do chồng sáng lập.
Khải Anh là một đạo diễn nổi tiếng của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), anh được biết đến là người làm nên thành công qua các bộ phim: Người phán xử, Ngày ấy mình đã yêu, Nhà trọ Balanha, Yêu hơn cả bầu trời.
