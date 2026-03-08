Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh quê Vĩnh Long vừa rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Huỳnh Bích Thoại - nữ sinh quê Vĩnh Long, gây tiếc nuối khi quyết định rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025.

Miss World Vietnam 2025 đã chính thức bước vào chặng 2 với các vòng thi quan trọng: Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái và Người đẹp Biển,... Theo ban tổ chức, thí sinh chiến thắng các phần thi phụ này sẽ được đặc cách vào Top 20; riêng giải Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé thẳng vào Top 6.

Mới đây, fanpage cuộc thi đăng tải cập nhật Top 5 Người đẹp được yêu thích nhất, trong đó, nữ sinh Ngân hàng đến từ Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh đã vươn lên vị trí đầu tiên. Nếu giữ vững phong độ, bản lĩnh và tiếp tục nhận được tình cảm yêu mến của khán giả thì người đẹp đến từ Thanh Hóa có thể giành chắc tấm vé vào thẳng Top 6.

Đỗ Thùy Linh đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Người đẹp được yêu thích nhất.

Đỗ Thùy Linh sở hữu gương mặt cân đối, đường nét rõ ràng cùng với làn da sáng và chiều cao 1.70m, đôi chân dài miên man. Vì vậy mỗi khoảnh khắc mỹ nhân Hưng Yên xuất hiện đều tạo cảm giác chỉn chu, hài hòa và dễ nhìn. Đây cũng là lý do mà từ vòng sơ khảo vào cuối tháng 11/2025 đến nay, Thùy Linh nhanh chóng gây ấn tượng với Ban giám khảo và được fan sắc đẹp yêu mến. Thậm chí cô nàng còn lọt top tìm kiếm trên MXH với cụm từ khoá: "Đỗ Thuỳ Linh Miss World 2025".

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, học vấn và kinh nghiệm công việc của Thuỳ Linh cũng đáng chú ý. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính, ngành Tài chính Ngân hàng. Sau đó cô có thời gian làm việc trong môi trường ngân hàng, tích lũy kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính, dịch vụ khách hàng và tác phong chuyên nghiệp.

Hiện tại, Thuỳ Linh đang tiếp tục theo học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Song song với việc đi học và làm đúng chuyên ngành, Thuỳ Linh còn làm người mẫu - KOC - Content Creator.

Ngắm hình ảnh người đẹp quê Hưng Yên trong tà áo dài: