Cuộc thi nhan sắc có ‘mỹ nhân’ robot đồng diễn cùng thí sinh

Cuộc sống tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh ở MỹGiải trí -
GĐXH - Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều, được các nghệ sĩ: Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Thúy Nga... cùng tổ chức sinh nhật tại Mỹ.
GĐXH - Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều, được các nghệ sĩ: Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Thúy Nga... cùng tổ chức sinh nhật tại Mỹ.
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