Cuộc thi nhan sắc có ‘mỹ nhân’ robot đồng diễn cùng thí sinh

Thứ sáu, 16:30 04/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 hé lộ sự xuất hiện của robot hình người Mornine tại đêm chung kết cùng màn đồng diễn với các thí sinh.

Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 1.Không chỉ thi sắc đẹp, thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 còn 'số hóa' hành trình khám phá Mộc Châu

GĐXH - Mộc Châu những ngày cuối tháng 8 trở thành điểm hẹn đặc biệt của Miss Galaxy Vietnam 2026 khi các thí sinh chính thức bước vào vòng truyền hình thực tế.

Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của "mỹ nhân" đặc biệt - robot hình người Mornine được kỳ vọng sẽ là màn trình diễn thú vị, mới lạ, tạo dấu ấn khác biệt của Miss Galaxy Vietnam 2026 trong các cuộc thi nhan sắc.

Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 2.

Cùng với sự xuất hiện của robot Mornine, đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 cũng hé lộ hình ảnh sân khấu hoành tráng, được thiết kế hiện đại với hệ thống ánh sáng bạc đặc trưng của công nghệ. Đêm chung kết có sự tham dự của nhiều chuyên gia, nghệ sĩ trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và công nghệ. Đảm nhận vai trò giám khảo đêm chung kết gồm: Trưởng Ban Giám khảo – NSND Lan Hương; Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Saleem Hammad, Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh,..

Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 3.

Những ngày qua, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) đã tích cực tập luyện, sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra vào 20h ngày 5/9/2026 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 4.

Sau một hành trình dài tại ngôi nhà chung, trải qua các vòng thi truyền hình thực tế với những trải nghiệm thú vị về số hóa, tìm hiểu văn hóa bản địa đặc sắc, quảng bá du lịch, sản vật địa phương trên nền tảng số…, các thí sinh đã trở nên tự tin và sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài cuối cùng. 

Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 5.
Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 6.
Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 7.

Hiện tại, mỗi thí sinh đều đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu chung kết.

Một 'mỹ nhân' đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Ảnh 8.

Miss Galaxy Vietnam không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn được định vị là dự án văn hóa – trí tuệ – công nghệ mang tính tiên phong, nơi mỗi thí sinh trở thành đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam chủ động dẫn dắt đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Cuộc thi đồng thời xây dựng một sân chơi kết hợp giữa nhan sắc và công nghệ, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, lĩnh vực công nghệ và nguồn tri thức trẻ, hướng tới hình thành một hoạt động mang dấu ấn quốc gia và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

 

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