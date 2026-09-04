Cuộc thi nhan sắc có ‘mỹ nhân’ robot đồng diễn cùng thí sinh

Miss Galaxy Vietnam không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn được định vị là dự án văn hóa – trí tuệ – công nghệ mang tính tiên phong, nơi mỗi thí sinh trở thành đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam chủ động dẫn dắt đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Cuộc thi đồng thời xây dựng một sân chơi kết hợp giữa nhan sắc và công nghệ, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, lĩnh vực công nghệ và nguồn tri thức trẻ, hướng tới hình thành một hoạt động mang dấu ấn quốc gia và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.