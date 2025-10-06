Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng Nai
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Nghi phạm được xác định là Lê Sỹ Tùng (SN 1992) là người dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (cũ). Tùng bị bắt trên đường đi lẩn trốn.
Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của nghi phạm. Công an tỉnh sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều nay (6/10).
Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin , khoảng 7h sáng ngày 3/10, khi người dân đến đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh thì phát hiện có người tử vong.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường, phát hiện 3 nạn nhân tử vong, gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên).
Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.
Trích xuất camera an ninh của gia đình tại thời điểm xảy ra vụ án mạng cho thấy có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.
Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời, vụ việc được báo cáo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ liên quan.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và Viện Khoa học hình sự (C09) cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng và truy bắt.
