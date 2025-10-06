Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng Nai

Thứ hai, 13:28 06/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Nghi phạm được xác định là Lê Sỹ Tùng (SN 1992) là người dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (cũ). Tùng bị bắt trên đường đi lẩn trốn.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của nghi phạm. Công an tỉnh sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều nay (6/10).

Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Hình ảnh đối tượng đột nhập vào nhà các nạn nhân.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin , khoảng 7h sáng ngày 3/10, khi người dân đến đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh thì phát hiện có người tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường, phát hiện 3 nạn nhân tử vong, gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên).

Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Đồ đạc được xác định là của Tùng mang đi trốn (ảnh: MXH)

Trích xuất camera an ninh của gia đình tại thời điểm xảy ra vụ án mạng cho thấy có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời, vụ việc được báo cáo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ liên quan.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và Viện Khoa học hình sự (C09) cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng và truy bắt.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt Nam

Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt Nam

Pháp luật - 10 giờ trước

Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số QT925.3, phát hiện xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý, bắt 2 người Lào.

Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'

Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.

Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Xã hội - 1 ngày trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt

Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt

Xã hội - 1 ngày trước

Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.

Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty

Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty

Xã hội - 1 ngày trước

Được phân công nhiệm vụ đi giao hàng nhưng sau khi nhận tiền của khách, Lê Minh Nhân chiếm đoạt mà không nộp lại cho công ty theo quy định.

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Trong suốt mấy năm qua, cái tên Hoàng Hường gây sốt trên mạng xã hội. Từ những buổi quảng cáo thực phẩm chức năng ồn ào, đến những màn khoe tiền, khoe nhà trên mạng xã hội khiến dư luận choáng ngợp bởi vẻ ngoài giàu sang. Nhưng sự hào nhoáng ấy đã nhanh chóng bị bóc trần khi cơ quan điều tra vừa công bố các sai phạm tài chính nghiêm trọng.

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Quá trình làm việc, L.T.T khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an xã Đông Thái Ninh (Hưng Yên) đã kịp thời ngăn chặn cụ bà 84 tuổi chuyển 130 triệu cho đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.

Bắt thanh niên trộm xe máy giữa vùng lũ

Bắt thanh niên trộm xe máy giữa vùng lũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc mưa lũ gây ngập sâu, một thanh niên ở Hà Tĩnh lợi dụng sơ hở để trộm chiếc xe máy của người dân.

Gã thanh niên đập vỡ kính ô tô của người cùng thôn, trộm 50 triệu đồng

Gã thanh niên đập vỡ kính ô tô của người cùng thôn, trộm 50 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức Hợp đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra vụ phá kính xe ô tô của anh H. và trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quyền. Đáng chú ý, đối tượng này cùng thôn với nạn nhân.

Xem nhiều

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Pháp luật

GĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Pháp luật
Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật
Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Pháp luật
Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top