Đa dạng mặt hàng đồ dùng học tập phục vụ học sinh chào đón năm học mới 2026

Chỉ còn ít ngày nữa là chính thức bước vào năm học mới 2026 – 2027. Thời điểm này, không khí mua sắm sách vở và đồ dùng học tập tại nhiều nơi trên cả nước bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Từ nhà sách, siêu thị đến các sàn thương mại điện tử, các mặt hàng này được bày bán dày đặc, trải rộng từ 'combo học tập' vài chục nghìn đồng đến balo chống gù, học cụ bản quyền và thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có giá hàng triệu đồng.

Đa dạng các mặt hàng phục vụ năm học mới 2026 - 2027 được bày bán.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại một số siêu thị, nhà sách, cửa hàng chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, đồ dùng học tập ở Hà Nội, không khí mua sắm đã khá nhộn nhịp từ đầu tháng 8. Nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nhập hàng từ sớm, tăng lượng dự trữ đối với những nhóm sản phẩm thiết yếu, đồng thời bố trí lại khu vực trưng bày để khách hàng thuận tiện tham khảo, lựa chọn. Các mặt hàng được quan tâm nhiều gồm balo, cặp sách, các loại bút viết, bút màu, vở ô ly, hộp đựng bút, nhãn vở, bọc sách vở, đèn học cùng nhiều dụng cụ phục vụ học tập khác.

Các siêu thị, nhà sách đang tung các chương trình ưu đãi để kích cầu mua sắm.

Theo một số tiểu thương kinh doanh văn phòng phẩm, thời điểm trước năm học mới luôn là mùa mua sắm cao điểm. So với ngày thường, sức mua các mặt hàng học tập tăng rõ rệt, nhất là vở viết, bút, balo, cặp sách và các bộ đồ dùng học tập theo từng cấp học. Nhiều hệ thống bán lẻ đã dành khu vực riêng để bày biện cho hàng tựu trường. Những dãy kệ tập vở, bút viết, hộp bút, balo, bình nước, đồng phục được đưa ra vị trí dễ nhìn, đi kèm bảng giảm giá và quà tặng. Không khí mua sắm tăng dần từ cuối tháng 7, nhất là vào buổi tối và cuối tuần, khi phụ huynh tranh thủ đưa con đi chọn đồ trước thời điểm khai giảng.

"Thời điểm từ đầu tháng 8, các gian hàng chuyên bán đồ dùng học tập và cửa hàng sách đã chủ động nhập thêm hàng để chuẩn bị cho mùa tựu trường. Năm nay mẫu mã khá phong phú, nhiều sản phẩm mới, trong đó phụ huynh quan tâm cả chất lượng lẫn giá thành. Những mặt hàng có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng vẫn được khách hàng ưu tiên", một nhân viên bán hàng tại siêu thị Aeon mall Hà Nội cho biết.

Nhiều phụ huynh và học sinh đi tìm mua đồ dùng học tập để chào đón năm học mới 2026 - 2027.

Theo người bán, xu hướng tiêu dùng cũng có sự thay đổi. Nếu trước đây nhiều phụ huynh chủ yếu quan tâm đến giá thì hiện nay yếu tố chất lượng, độ bền, tính an toàn và sự phù hợp với học sinh ngày càng được chú trọng. Với balo, cặp sách, phụ huynh quan tâm đến trọng lượng, quai đeo, khả năng chống gù, chống thấm; với vở, bút lại chú ý đến chất lượng giấy, mực và độ bền khi sử dụng. Cùng với sự phong phú về mẫu mã, giá các mặt hàng đồ dùng học tập cũng khá đa dạng, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu của nhiều gia đình.

Các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, giá thành nên người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn.

Năm học mới chuẩn bị bắt đầu, nhiều phụ huynh cũng đang tích cực chuẩn bị đồ dùng cho con trước ngày tựu trường. Chị Thu Uyên (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Cứ vào mỗi dịp đầu năm học, tôi sẽ cho các con đi mua sắm những đồ dùng học tập cần thiết để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, năm nay kinh tế khó khăn nên tôi cũng cân nhắc chỉ mua cho các cháu những đồ dùng thực sự cần thiết và giúp ích cho việc học. Hiện nay trên thị trường bày bán rất nhiều đồ dùng với mẫu mã đa dạng, giá thành cũng phải chăng nên phụ huynh và học sinh có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm phù hợp, chất lượng".

Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống, thị trường đồ dùng học tập còn sôi động trên không gian mạng. Facebook, Zalo, TikTok và các sàn thương mại điện tử như Shopee hiện cũng đang trở thành kênh mua sắm được nhiều phụ huynh lựa chọn. Các gian hàng liên tục giới thiệu sản phẩm mới, tổ chức livestream, bán theo combo, giảm giá, tặng sản phẩm hoặc miễn phí vận chuyển.