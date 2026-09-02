Những quy định về việc mang tiền tệ, vàng khi xuất ngoại hiện nay, người dân cần lưu ý

Thứ tư, 12:35 02/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng nếu mang quá tiền tệ, vàng.

Những quy định về việc mang tiền tệ, vàng khi xuất ngoại hiện nay người dân cần lưu ý - Ảnh 1.

Những quy định mới về việc mang tiền tệ, vàng khi xuất ngoại.

Những quy định mới về việc mang tiền tệ, vàng khi xuất ngoại chính thức áp dụng từ 2/9 - Ảnh 2.Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ?

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