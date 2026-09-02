Những quy định về việc mang tiền tệ, vàng khi xuất ngoại hiện nay, người dân cần lưu ý
GĐXH - Người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng nếu mang quá tiền tệ, vàng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2 – 6/9/2026: Một số hộ dân sẽ bị cúp điện 12 tiếng/ngày để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 2 – 6/9/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 2/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước nhiều thương hiệu mức giá không đổi so với phiên giao dịch hôm qua. Trong khi giá vàng thế giới lại giảm.
Tỷ giá USD hôm nay 2/9: Đồng Đô la Mỹ ‘chợ đen’ bán ra 26.031 đồng/USDGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 2/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xe ga 50cc thiết kế nhỏ gọn, không cần bằng lái cực hợp cho học sinh cấp 3Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 50cc sử dụng động cơ xăng trong phân khúc này là những lựa chọn được nhiều học sinh cấp 3 từ 16 tuổi trở lên quan tâm khi có nhu cầu di chuyển hằng ngày.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 2 – 6/9/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2 – 6/9/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Cách giảm hóa đơn tiền điện mỗi tháng mà nhiều gia đình thường hay bỏ quaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến nghị khách hàng chủ động theo dõi sản lượng điện, hiểu rõ những yếu tố tác động đến mức tiêu thụ và hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả để kiểm soát chi phí tiền điện hằng tháng.
Xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu giá chỉ từ 569 triệu đồng đáng mua tại Việt NamGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe hybrid đang gia tăng mạnh tại Việt Nam khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và chi phí vận hành lâu dài.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Ba ngày 1/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 1/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.