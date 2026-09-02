Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2 – 6/9/2026: Một số hộ dân sẽ bị cúp điện 12 tiếng/ngày để phục vụ sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 2 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 2 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 2 – 6/9/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Pastuer trục đường Pastuer thuộc một phần phường Tiến Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 09:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Ủy ban nhân dân Mũi Né 2 thuộc một phần đường Nguyễn Minh Châu phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân Cư Văn Thánh 2 một phần khu phố 6 phường Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Trần Quý Cáp 1 trục đường Trần Hưng Đạo thuộc một phần phường Tiến Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Cảng cá Phan Thiết thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàn Thuyên thuộc một phần đường Hàn Thuyên phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Bến Tàu trục đường Tú Luông thuộc một phần phường Tiến Thành
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tiến Lợi 1 trục đường Trần Quý Cáp thuộc một phần xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 09:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5D thuộc một phần khu phố 11 phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân Cư Văn Thánh 1 một phần khu chung cư Văn Thánh phường Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Gạch Gò Đua trục đường Trần Quý Cáp khu vực ngã ba Tiến Thành thuộc một phần xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp 36HA_B thuộc một phần đường Tuyên Quang phường Phú Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Đinh Tiên Hoàng thuộc một phần đường Đinh Tiên Hoàng phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 2 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện thôn 8, thôn 9, thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện xã Hoài Đức, xã Trà Tân, thôn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 - xã Đức Linh; Một phần khu vực thôn 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 2 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tín - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quý
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Huyện Đội 1, thôn Phú An, Đặc Khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng NMNĐ Thanh Bình, thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 09:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần Thôn Đông Tiến, Xã Đông Giang, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Phú Hòa, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Kim Bình, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Đông Tiến, Xã Đông Giang, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/09/2026 đến 12:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 2 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Một phần thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 11:30:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 09:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 2 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 2 – 6/9/2026.