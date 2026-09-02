Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 2 – 6/9/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 2 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 2 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 2 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Khu vực Chông Chác, Khóm 5 phường 5, một phần Kinh Cầu Xéo.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 60, một phần KCN An Nghiệp.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 03/09/2026 đến 18:20:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Anh Châu, Cty TNHH Broadpeak).

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 03/09/2026 đến 18:50:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp đường Võ Văn Kiệt đến giáp ranh xã An Ninh).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 55, 190 đến đến giáp nhà số 659, 848), Lý Đạo Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện 01 KH Chi nhánh Công ty TNHH Hóa Chất HS Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ngọc Đông – xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 12:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ngọc Đông – xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Châu Thành, khu vực Hòa Mỹ – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ngọc Đông – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Châu Thành, khu vực Hòa Mỹ – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khưu Văn Tững

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 10:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Sóc Bưng – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Ấp Trà Lây 2 (Bố Liên 1 + Trà Lây 2) – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: : Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B và một phần ấp Phước Thuận – xã Mỹ Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Tà Ân A2 - xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Phương Bình (Phương Bình 1 + Phương Bình 2), Ấp Kinh Tế (Ấp Mới) – xã Long Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trà Lây 1, Bưng Cóc, Tá Biên, Đai Úi, Bắc Dần – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Phương Bình (Phương Bình 1 + Phương Bình 2), Ấp Kinh Tế (Ấp Mới); Phương Hòa (Phương Hòa 2, Phương Hòa 3), ấp Tân Thành (Phương Hòa 1, Tân Thành) – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Mương Khai, Mỹ Đức và một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Phước An (Phước An A, Phước An B); Phước Lợi (Phước Lợi A, Phước Lợi B), Phước Trường (Phước Trường A, Phước Trường B), Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Thuận và một phần ấp Phước An – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 12:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Chợ, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, Ấp Phước Hoà B, Văn Sáu, An Phú, xã An Thạnh, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố , ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 08:20:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, xã Cù Lao Dung Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố , ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:40:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, ấp Bình danh, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, ấp An Nghiệp, ấp An Quới, ấp An Bình, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 14:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần khu vực 3, phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Lền Buối, phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Soài Côn, Ca Lạc, phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Bình – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Số 8 – xã Phú Lộc, ấp Kinh Ngay 2 – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Tân Lộc, ấp Trung Thống - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp bao gồm một phần ấp; Ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình; Trung Thống – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấpTrường Phú, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, xã Thới An Hội, một phần ấp Phèn Đen, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Nhơn, An Hòa , một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội; ấp Bưng Túc, một phần ấp An Khương, An Ninh 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Thạnh, xã Thới An Hội, một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Phú, Trường Lộc, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 4, ấp 5A, ấp 5B, xã Đại Hải; một phần ấp Hòa Lợi, Hòa Lộc 1, Ấp 1, 2, 3, một phần ấp Cứ Mạnh, một phần ấp 4, ấp An Bình, An Thới, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Phú, Trường Thọ, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ Huề, Mỹ Yên, Mỹ Phước xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thới, An Thạnh, An Hòa - xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 19/5, ấp Lung Đen, xã Kế Sách; Một phần ấp Nam Hải, Hậu Bối, Số 1, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 8, ấp 9, ấp 12B, ấp 1, một phần ấp 10, xã An Lạc Thôn; ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội; Ấp 12, một Phần ấp 6 - xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 15:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 09:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bưng Thum, xã Long Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bờ Kinh, Ấp Ngọn, xã Trường Khánh, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 2, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh, ấp Lợi Đức, xã Đại Ngãi, ấp Khoan Tang, xã Long Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Đức, ấp Thạnh Đức, xã Đại Ngãi, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 07:15:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sóc Dong, Ấp 4, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Hưng, ấp Hòa Hưng, xã Đại Ngãi, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Đức, ấp Thạnh Đức, xã Đại Ngãi, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Hưng, ấp Hòa Hưng, ấp Lợi Hưng, xã Đại Ngãi, ấp Phú Đa, ấp Phú Thứ, ấp Phú Hữu, ấp Phú Trường, ấp Mây Hắc, xã Trường Khánh, Ấp 4, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cái Đường, ấp Tân Qui A, ấp Tân Qui B, ấp Ko Ko, xã Tân Thạnh, Ấp 4, ấp Sóc Mới, ấp Bưng Thum, ấp Bưng Long, ấp Bưng Tròn, xã Long Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 15:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường, ấp Cái Xe, ấp Tân Hội, ấp Tân Qui A, ấp Tân Qui B, ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp Tân Lịch, ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh, ấp Phú Trường, ấp Trường An, xã Trường Khánh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 08:15:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường, ấp Cái Xe, ấp Tân Hội, ấp Tân Qui A, ấp Tân Qui B, ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp Tân Lịch, ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh, ấp Phú Trường, ấp Trường An, xã Trường Khánh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 06/09/2026 đến 15:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tân - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp A2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Trà Cú - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đông, phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long An, Tân Bình, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 3, khu vực 7, phường Ngã Năm; Ấp tân Bình, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Mương Khai, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Kinh Mới, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Trà Lây, xã Mỹ Hương, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp THọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Châu Thành, ấp Xà Lan, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Đại Nôn - Xã Liêu Tú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Ông - Xã Liêu Tú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng chuyên dùng Nguyễn Văn Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách nhàng chuyên dùng Bùi Minh Khoa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Ninh - Xã Thạnh Thới An

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/09/2026 đến 16:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tắc Bướm và ấp Tiên Cường - Xã Thạnh Thới An

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/09/2026 đến 11:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh An 3 - Xã Thạnh Thới An

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/09/2026 đến 12:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp