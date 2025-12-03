Vì sao da đầu dễ bong tróc và ngứa dai dẳng?

Theo các chuyên gia da liễu, nguyên nhân phổ biến nhất liên quan đến sự phát triển quá mức của vi nấm Malassezia, vốn sống thường trú trên da đầu. Khi hàng rào da đầu bị suy yếu, tuyến bã tăng hoạt động hoặc dùng sản phẩm tẩy mạnh, loại nấm này có thể kích hoạt các phản ứng gây đỏ, ngứa, bong vảy.

Nghiên cứu đăng trên Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology cho thấy tỷ lệ người gặp gàu và bong tróc có thể lên đến 50%, đặc biệt trong các khu vực khí hậu nóng ẩm như Đông Nam Á. Tại Việt Nam, thói quen gội đầu bằng nước nóng, đội mũ bảo hiểm nhiều giờ và sử dụng sản phẩm chứa sulfate mạnh càng làm tình trạng này phổ biến hơn.

Gàu bong tróc - đỏ viêm

Sai lầm phổ biến: Tưởng gội càng mạnh càng sạch

Nhiều người nghĩ rằng dùng dầu gội "nặng đô" hoặc gội thật nhiều là cách duy nhất để giảm gàu. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu cho thấy, các công thức chứa chất tẩy mạnh có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da đầu khô – rát và bong tróc nhanh hơn.

Báo cáo từ B&Company (2025) ghi nhận xu hướng người Việt chuyển sang sử dụng sản phẩm không chứa hóa chất mạnh và ưu tiên thành phần thiên nhiên, bởi nhóm sản phẩm này phù hợp hơn với da đầu nhạy cảm và khí hậu bản địa.

Một nghiên cứu khác đăng trên Dovepress (2025) cho thấy chiết xuất thực vật như vỏ cây Salix purpurea có khả năng ức chế nấm gây gàu và cải thiện tình trạng viêm đỏ da đầu – củng cố thêm niềm tin vào các dòng dầu gội có nguồn gốc dược liệu.

Thương hiệu chăm sóc tóc toàn diện

Antisol – lựa chọn dịu nhẹ được nhiều người nhắc đến gần đây

Trong nhóm sản phẩm dược liệu mới nổi, dầu gội Antisol (iCare Pharma) được nhiều người dùng đánh giá phù hợp với da đầu nhạy cảm. Sản phẩm kết hợp 8 loại dược liệu như Neem, Gurjun, tràm trà, gừng, nghệ và vitamin E, cùng công thức pH trung tính.

• Neem được nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận có khả năng hỗ trợ kháng nấm và làm dịu da đầu.

• Gurjun chứa hoạt chất sesquiterpenes có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

Nhờ tính dịu lành, nhiều người phản hồi rằng tình trạng bong tróc, ngứa và tóc bết giảm đáng kể sau thời gian sử dụng đều đặn.

Đại diện iCare Pharma chia sẻ: "Antisol được nghiên cứu để phù hợp cơ địa người Việt và giúp những người có da đầu nhạy cảm tìm lại cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt hằng ngày".

Đại diện iCare Pharma chia sẽ về hành trình phát triển thương hiệu

Chăm đúng cách – da đầu khỏe trở lại

Da đầu bong tróc và ngứa không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ, mà còn tác động đến sự tự tin và chất lượng sống. Việc chọn đúng dầu gội – đặc biệt là sản phẩm dịu nhẹ, thiên nhiên và pH cân bằng – là một trong những bước quan trọng để lấy lại sự khỏe mạnh cho da đầu.

