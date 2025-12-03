Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Da đầu bong tróc, ngứa liên tục: Chuyên gia chỉ ra cách chọn dầu gội phù hợp mà nhiều người bỏ qua

Thứ tư, 14:08 03/12/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nắng nóng kéo dài, môi trường ô nhiễm, làm việc trong phòng máy lạnh và thói quen gội đầu không phù hợp đang khiến tình trạng bong tróc – ngứa da đầu ngày càng phổ biến. Điều đáng nói, nhiều người lại vô tình chọn sai dầu gội, khiến tình trạng kéo dài hơn thay vì cải thiện.

Vì sao da đầu dễ bong tróc và ngứa dai dẳng?

Theo các chuyên gia da liễu, nguyên nhân phổ biến nhất liên quan đến sự phát triển quá mức của vi nấm Malassezia, vốn sống thường trú trên da đầu. Khi hàng rào da đầu bị suy yếu, tuyến bã tăng hoạt động hoặc dùng sản phẩm tẩy mạnh, loại nấm này có thể kích hoạt các phản ứng gây đỏ, ngứa, bong vảy.

Nghiên cứu đăng trên Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology cho thấy tỷ lệ người gặp gàu và bong tróc có thể lên đến 50%, đặc biệt trong các khu vực khí hậu nóng ẩm như Đông Nam Á. Tại Việt Nam, thói quen gội đầu bằng nước nóng, đội mũ bảo hiểm nhiều giờ và sử dụng sản phẩm chứa sulfate mạnh càng làm tình trạng này phổ biến hơn.

- Ảnh 1.

Gàu bong tróc - đỏ viêm

Sai lầm phổ biến: Tưởng gội càng mạnh càng sạch

Nhiều người nghĩ rằng dùng dầu gội "nặng đô" hoặc gội thật nhiều là cách duy nhất để giảm gàu. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu cho thấy, các công thức chứa chất tẩy mạnh có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da đầu khô – rát và bong tróc nhanh hơn.

Báo cáo từ B&Company (2025) ghi nhận xu hướng người Việt chuyển sang sử dụng sản phẩm không chứa hóa chất mạnh và ưu tiên thành phần thiên nhiên, bởi nhóm sản phẩm này phù hợp hơn với da đầu nhạy cảm và khí hậu bản địa.

Một nghiên cứu khác đăng trên Dovepress (2025) cho thấy chiết xuất thực vật như vỏ cây Salix purpurea có khả năng ức chế nấm gây gàu và cải thiện tình trạng viêm đỏ da đầu – củng cố thêm niềm tin vào các dòng dầu gội có nguồn gốc dược liệu.

- Ảnh 2.

Thương hiệu chăm sóc tóc toàn diện

Antisol – lựa chọn dịu nhẹ được nhiều người nhắc đến gần đây

Trong nhóm sản phẩm dược liệu mới nổi, dầu gội Antisol (iCare Pharma) được nhiều người dùng đánh giá phù hợp với da đầu nhạy cảm. Sản phẩm kết hợp 8 loại dược liệu như Neem, Gurjun, tràm trà, gừng, nghệ và vitamin E, cùng công thức pH trung tính.

• Neem được nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận có khả năng hỗ trợ kháng nấm và làm dịu da đầu.

• Gurjun chứa hoạt chất sesquiterpenes có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

Nhờ tính dịu lành, nhiều người phản hồi rằng tình trạng bong tróc, ngứa và tóc bết giảm đáng kể sau thời gian sử dụng đều đặn.

Đại diện iCare Pharma chia sẻ: "Antisol được nghiên cứu để phù hợp cơ địa người Việt và giúp những người có da đầu nhạy cảm tìm lại cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt hằng ngày".

- Ảnh 3.

Đại diện iCare Pharma chia sẽ về hành trình phát triển thương hiệu

Chăm đúng cách – da đầu khỏe trở lại

Da đầu bong tróc và ngứa không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ, mà còn tác động đến sự tự tin và chất lượng sống. Việc chọn đúng dầu gội – đặc biệt là sản phẩm dịu nhẹ, thiên nhiên và pH cân bằng – là một trong những bước quan trọng để lấy lại sự khỏe mạnh cho da đầu.

Tham khảo ngay TẠI ĐÂY: https://vt.tiktok.com/ZSHcGHHnXdvy3-4pvWl/

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Chăm sóc da - 1 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Giảm cân - 22 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.

Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh xuất hiện diện mạo mới có phần mũm mĩm khiến fan trầm trồ thích thú.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'

Giảm cân - 2 ngày trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm không giấu diếm mà tự tin khoe body thật và cô đang bắt đầu quay trở lại tập gym bắt đầu vào cuộc chơi "không mỡ thừa".

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.

Ngỡ ngàng với sắc vóc ở tuổi 59 của 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh'

Ngỡ ngàng với sắc vóc ở tuổi 59 của 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh'

Đẹp - 2 ngày trước

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ vì ngoại hình trẻ trung hơn quá nhiều so với tuổi thật.

Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, làn da rất dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc và thiếu sức sống. Đây chính là thời điểm mỗi người cần chú trọng hơn đến quy trình cấp ẩm để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da.

Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quả

Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quả

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Da khô là tình trạng da gây ra do bề mặt da bị thiếu nước. Bởi vì da khô là do tác nhân bên ngoài gây ra nên các biện pháp điều trị bên ngoài như kem dưỡng ẩm cho da khô sẽ mang lại hiệu quả cao.

Xem nhiều

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang

GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang
Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Đẹp
Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top