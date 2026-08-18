Da mụn nên ăn rau gì cho mát? Mẹo làm đẹp da đơn giản từ các loại rau quen thuộc

Vì sao bị mụn nên ăn nhiều rau xanh?

Rau là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, C, E,… Nhờ đó mang đến những lợi ích cho làn da mụn như: Trong rau có các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và phenolic giúp trung hòa gốc tự do. Từ đó cải thiện tình trạng mụn và ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm.

Thêm rau vào thực đơn có thể bổ sung lượng nước lớn cho cơ thể. Nhờ đó giúp làm dịu làn da, giảm tình trạng sưng viêm do mụn, đồng thời thúc đẩy quá trình hồi phục của da.

Mặt khác, sự mất cân bằng hormone có thể gây ra tình trạng mụn, đặc biệt là những trường hợp bị mụn nội tiết tố. Ngoài ra, một số dưỡng chất trong rau còn giúp kiểm soát sự cân bằng Estrogen, bao gồm chất xơ, vitamin D, vitamin E, vitamin B, kẽm, magiê, phytoestrogen (estrogen có nguồn gốc thực vật) và canxi-D-glucarate (có trong một số loại trái cây và rau họ cải). Điều này giúp hỗ trợ giảm mụn nội tiết.

Những loại rau củ tốt cho da mụn

Thông tin từ VTC News, làm đẹp da bằng rau củ là một phương pháp làm đẹp lâu dài mà rất nhiều chị em phụ nữ hiện đang tin dùng. Đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, chỉ cần đầu tư thêm chút thời gian, các chị em có sở hữu làn da đẹp và hạn chế mụn.

Chỉ cần khoảng 6-8 chiếc lá bạc hà, rửa sạch và nghiền thật nhuyễn. Đắp chúng lên khuôn mặt của bạn mỗi tối trước khi đi ngủ. Điều này giúp bạn loại bỏ mụn và một vài nhược điểm của da.

Bạc hà

Cây bạc hà có tính kháng khuẩn rất cao, giúp tiêu diệt những vi trùng gây bệnh trên da tại những nơi bị mụn. Vitamin C trong bạc hà giúp da nhanh lành vết thương, không để lại sẹo. Nước ép lá bạc hà là một công cụ làm sạch da, mềm da, chữa viêm nhiễm da, đồng thời trị mụn như các mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn cám…

Chỉ cần khoảng 6-8 chiếc lá bạc hà, rửa sạch và nghiền thật nhuyễn. Đắp chúng lên khuôn mặt của bạn mỗi tối trước khi đi ngủ. Điều này giúp bạn loại bỏ mụn và một vài nhược điểm của da.

Tía tô

Lá tía tô có tác dụng làm ẩm da, dịu da, tăng cường trao đổi chất. Bởi vậy, phụ nữ Nhật Bản thường rất chuộng dùng trà tía tô để pha uống hàng ngày, hoặc dùng trà tía tô để tắm rửa bảo vệ da, dưỡng da tươi mịn, giảm trừ vết nhăn, vết nám, cải thiện khô ngứa da.

Khi da bị mẩn ngứa do tiếp xúc ánh nắng mặt trời, do côn trùng… người ta vò lá tía tô vào chậu nước tắm và dùng bã xát trực tiếp vào da. Trong nha khoa, người ta dùng trà tía tô để súc miệng như một loại nước tẩy sạch răng miệng, làm thơm miệng.

Diếp cá

Không chỉ là một loại rau sống bổ dưỡng, dễ tìm, diếp cá là loại thảo dược lành tính quen thuộc có khả năng chống nhiễm khuẩn, giúp nâng cao sức đề kháng, cho da. Đặc biệt, diếp cá còn có công dụng làm đẹp hiệu quả, làm mát da và điều tiết lượng dầu thừa trên da.

Cách dùng rất đơn giản, bạn có thể lấy 10 lá diếp cá rửa sạch, nghiền nát, rồi lấy bông mềm thấm phần nước cốt lau nhẹ lên da mặt và cổ. Sau đó, dùng các đầu ngón tay vỗ nhẹ khắp mặt khoảng 1 phút để nước cốt diếp cá thấm sâu vào da và rửa mặt sau 15 phút. Với mặt nạ này, bạn có thể để qua đêm. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, bạn chỉ cần rửa mặt nhẹ nhàng.

Không chỉ là một loại rau sống bổ dưỡng, dễ tìm, diếp cá là loại thảo dược lành tính quen thuộc có khả năng chống nhiễm khuẩn, giúp nâng cao sức đề kháng, cho da.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, quả bơ cũng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho làn da. Đây là thực phẩm được nhiều phụ nữ chọn để làm đẹp. Khi ăn quả này sẽ cùng cấp dinh dưỡng từ sâu bên trong. Ngoài ra cũng có thể dùng quả bơ để làm mặt nạ cho da khô. Bạn sẽ tăng khả năng chống lại tia UV cũng như hạn chế vấn đề khô da.

Hạt đậu nành đã không còn xa lạ trong thực đơn làm đẹp. Bên cạnh đó có thể kế đến hạn bí ngô. Sử dụng hạt này để làm mặt nạ sẽ giúp da đào thải bớt đi những chất cặn và bã nhờn. Thêm vào đó tính chất của các loại hạt này khá lành tính sẽ giúp tế bào mới được tái tạo và khỏe mạnh hơn.

Hạt chia là thực phẩm giảm cân bổ dưỡng cho người có cân nặng vượt mức cho phép. Hơn nữa đây cũng là một thực phẩm giàu chất xơ rất tốt cho da. Chúng sẽ giúp da phục hồi nhanh chóng hơn nhờ vitamin, khoáng chất và protein. Duy trì thói quen ăn hạt chia mỗi ngày sẽ giảm quá trình lão hóa hãy viêm nhiễm tổn thương từ mụn gây nên.

Cần làm gì khi bị dị ứng do đắp mặt nạ? GĐXH - Khi da xuất hiện dấu hiệu dị ứng, việc xử lý đúng cách sẽ giúp hạn chế tổn thương và rút ngắn thời gian phục hồi.