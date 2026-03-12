Hà Nội: Bắt giữ đối tượng lẻn vào Bệnh viện Huyết học trộm điện thoại lúc rạng sáng
GĐXH - Lợi dụng thời điểm đêm khuya tại Bệnh viện Huyết học Trung ương (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), đối tượng Đinh Văn Sơn đã thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động nhưng nhanh chóng bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh cùng người dân phối hợp bắt giữ.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cbo biết, vào khoảng 0h15 ngày 9/3, trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về một vụ trộm cắp tài sản đang diễn ra tại khu vực Bệnh viện Huyết học Trung ương.
Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.
Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng và người dân, đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ tại chỗ cùng tang vật là 1 chiếc điện thoại di động vừa trộm được. Danh tính đối tượng được xác định là Đinh Văn Sơn (SN 1993; thường trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh).
Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành bàn giao Đinh Văn Sơn cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
