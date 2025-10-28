Chuyên gia lý giải vì sao miền Trung đặc biệt mưa lớn, nhiều nơi chìm trong biển nước

Thời tiết miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến hết ngày 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ trên 700mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500mm, có nơi trên 800mm.

Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Nguy cơ xảy ra mưa lớn, lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Đêm 29/10 và ngày 30/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm 30/10, mưa lớn xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Lý giải nguyên nhân gây mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, trên VTC News, ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1.500 - 5.000m, đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung. Các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.

Dự báo trong 2 ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế từ nay đến hết ngày 29/10, khu vực Trung Bộ vẫn còn mưa lớn.

Nước lũ tràn vào Bệnh viện TW Huế chiều 27/10. Ảnh: Hoàng Dũng



Các điểm có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn ở miền Trung

Theo bản tin dự báo lũ của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Kim Long là 5,05m (20 giờ ngày 27/10), trên báo động (BĐ)3 1,55m.

Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Bồ (thành phố Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Mực nước lúc 2 giờ ngày 28/10 trên một số sông như sau: Trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,76m, trên BĐ3 0,26m. Trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long là 4,74m, trên BĐ3 1,24m. Trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,16m, trên BĐ3 1,16m. Trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 17,81m, trên BĐ3 2,81m; tại trạm Câu Lâu là 5,20m, trên BĐ3 1,20m. Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 4,71m, dưới BĐ2 0,29m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên BĐ3 1,2m, sau xuống; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m, sau đó dao động ở mức cao; sông Hương tại trạm Kim Long xuống dần và ở trên mức BĐ3 0,6m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới BĐ3 0,2m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ2 0,7m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức BĐ3 0,6m; sông Hương tại trạm Kim Long ở mức BĐ3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3 0,1m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức BĐ3 0,6m; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ1.

Ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các xã – phường có nguy cơ ngập lụt:

Thành phố Huế: Các khu vực có nguy cơ ngập lụt gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc; cùng quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc.

Thành phố Đà Nẵng: Các khu vực có nguy cơ ngập lụt gồm: xã Nam Phước, xã Xuân Phú, xã Duy Nghĩa, xã Thăng An, phường Điện Bàn, phường Hội An Tây, phường Hội An Đông, phường An Thắng, xã Điện Bàn Tây, xã Điện Bàn Bắc, xã Hòa Tiến, xã Đại Lộc, xã Vu Gia, xã Thu Bồn; phường Ngũ Hành Sơn, phường Cẩm Lệ, phường Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, phường Quảng Phú, Tam Xuân, phường Hương Trà, phường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch.

Tỉnh Quảng Ngãi: Các khu vực có nguy cơ ngập lụt gồm: Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn.