Đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực cầu Ghềnh sau 5 ngày bị gián đoạn

Theo Báo Đồng Nai Online, sáng 11/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chạy tàu thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực cầu Ghềnh sau thời gian 5 ngày bị gián đoạn, do vụ tai nạn sà lan va vào cầu gây hư hỏng xảy ra hôm 6/3.

Theo đó, ngành đường sắt đã tổ chức cho chuyến tàu hàng mang số hiệu H4501 bắt đầu đi qua cầu Ghềnh hướng từ ga Biên Hòa đi ga Sài Gòn với tốc độ 5km/h. Đoàn tàu kéo theo 22 toa hàng với tổng trọng tải 962 tấn đi qua cầu Ghềnh đến TPHCM trong thời gian khoảng 10 phút. Khoảng 30 phút sau, tàu SE6 khởi hành từ ga Sài Gòn ra Bắc cũng đi qua cầu Ghềnh với tốc độ 5km/h.

Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh xảy ra ngày 6/3/2026.

Đoàn tàu đi vào cầu với tốc độ 5km/h. Ảnh: Trần Danh

Ông Nguyễn Quốc Vượng (Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết: Bắt đầu từ thời điểm này, sẽ cho thông tàu bình thường qua cầu Ghềnh với tốc độ 5km/h, kể cả tàu hàng và tàu khách theo cả hai hướng Bắc - Nam. Việc kịp thời thông tàu góp phần giải tỏa rất lớn vận tải hành khách và hàng hóa bị ách tắc trong những ngày qua.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, với tinh thần khẩn trương, ngành đường sắt đã phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động các cán bộ, kỹ sư tập trung lực lượng ngày đêm liên tục có mặt tại hiện trường để khắc phục, sửa chữa ban đầu để sớm thông tàu qua khu vực này. Đến chiều 10/3, ngành đường sắt đã tiến hành thử tải để đánh giá tình hình và tổ chức chạy tàu trở lại.

Theo các cán bộ kỹ sư, mọi thông số kỹ thuật đều đảm bảo. Ảnh: Trần Danh

Liên quan đến vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh, xảy ra ngày 6/3/2026, tại Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai thuộc phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6/3/2026, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu, khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua Cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh làm cho công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Vụ tai nạn đã buộc dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An. Đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia. Đặc biệt, ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong toả hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải có liên quan, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.