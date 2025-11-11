Đại Việt Tourist tổ chức tour Châu Á trọn gói giá rẻ, lịch trình hấp dẫn
Với xu hướng ngày càng nhiều du khách Việt lựa chọn khám phá các quốc gia Châu Á. Đại Việt Tourist nổi bật là đơn vị lữ hành uy tín, chuyên cung cấp tour Châu Á trọn gói giá tốt.
Lịch trình hấp dẫn, thiết kế khoa học, dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí hợp lý giúp du khách tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ trên từng hành trình.
Đại Việt Tourist - Đơn vị tổ chức tour Châu Á hàng đầu Việt Nam
Đại Việt Tourist có tên đầy đủ là Công ty TNHH Lữ hành Đại Việt Tourist được điều hành bởi CEO Dương Văn Hùng. Một đơn vị có nhiều năm hoạt động trong ngành đã khẳng định vị thế của mình là một trong những công ty du lịch hàng đầu tại Việt Nam.
Không dừng lại ở các tour trong nước, Đại Việt Tourist còn mở rộng dấu ấn tại khu vực Đông Nam Á và Châu Á, mang đến cho du khách những hành trình trọn gói giá tốt, kết hợp dịch vụ chuyên nghiệp, linh hoạt và trải nghiệm phong phú. Nhờ đó, việc khám phá thế giới trở nên dễ dàng, thú vị và tiết kiệm hơn bao giờ hết.
Sau khi đưa hàng nghìn du khách Việt Nam chinh phục các điểm đến nổi tiếng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Dubai… và nhận được hàng loạt phản hồi tích cực, tour Châu Á của Đại Việt Tourist đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai mong muốn xuất ngoại với chi phí hợp lý nhưng vẫn trọn vẹn trải nghiệm.
Danh sách tour Châu Á nổi bật của Đại Việt tourist
Tour Châu Á của Đại Việt Tourist mở ra cơ hội cho du khách trải nghiệm những điều mới mẻ về cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa, con người và ẩm thực của nhiều nước nổi tiếng trên thế giới như:
Tour Nhật Bản từ Đà Nẵng
Khám phá Nhật Bản, đất nước giao hòa giữa hiện đại và truyền thống với những điểm đến nổi tiếng: Tokyo sôi động, Kyoto cổ kính, Núi Phú Sĩ hùng vĩ, chùa vàng Kinkaku-ji và đền Kiyomizu linh thiêng.
Tham gia tour, bạn sẽ được tham quan hết những địa điểm đẹp nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực đặc sắc, trải nghiệm trà đạo, khoác yukata truyền thống và cảm nhận nét đẹp văn hóa tinh tế của xứ sở hoa anh đào.
• Xem lịch trình tour: https://daivietourist.vn/tour-nhat-ban-tu-da-nang/
Tour Hàn Quốc từ Đà Nẵng
Khám phá Hàn Quốc, đất nước giao hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Hành trình đưa bạn đến những điểm đến nổi tiếng như Seoul năng động, Busan thơ mộng, đảo Nami lãng mạn và Jeju xinh đẹp.
Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cung điện cổ kính, dạo bước trong làng văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực đậm đà và hòa mình vào nhịp sống sôi động của những trung tâm mua sắm hàng đầu châu Á.
• Xem lịch trình tour: https://daivietourist.vn/tour-han-quoc-tu-da-nang/
Tour Thái Lan từ Đà Nẵng
Một thiên đường du lịch nhiệt đối, chinh phục du khách bởi những nụ cười thân thiện, những ngôi chùa tráng lệ và những khu phố nhộn nhịp.
Quý khách sẽ tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời tại Bangkok, Pattaya hoặc Phuket,... hỏa sức tham quan, mua sắm và ăn uống.
• Xem lịch trình tour: https://daivietourist.vn/tour-thai-lan-tu-da-nang/
Tour Singapore Malaysia từ Đà Nẵng
Kết hợp hai quốc gia hiện đại bậc nhất Châu Á trong một hành trình. Du khách sẽ được ghé thăm Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Sentosa, Kampong Glam - những biểu tượng nổi bật của quốc đảo sư tử rồi tiếp tục đến Malaysia khám phá thủ đô sôi động Kuala Lumpur, tham quan Tháp đôi Petronas động Batu huyền bí, thành phố cổ Malacca,...
• Xem lịch trình tour: https://daivietourist.vn/tour-singapore-malaysia-tu-da-nang/
Tour Dubai từ Đà Nẵng
Được ví như "viên ngọc sáng của Trung Đông", Dubai luôn khiến du khách choáng ngợp trước sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Hành trình tour Dubai, du khách sẽ đến với Burj Khalifa, Bảo tàng Tương lai, sa mạc Safari,... tận hưởng những trải nghiệm đẳng cấp 5 sao.
• Xem lịch trình tour: https://daivietourist.vn/tour-dubai-tu-da-nang/
Ưu điểm nổi bật của tour Châu Á do Đại Việt Tourist tổ chức
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước, Đại Việt Tourist là thương hiệu uy tín được hàng nghìn du khách tin chọn.
Lịch trình hấp dẫn & linh hoạt: Các tour Châu Á được thiết kế khoa học, phù hợp với nhiều đối tượng, giúp du khách vừa khám phá trọn vẹn vừa có thời gian nghỉ ngơi thoải mái.
Dịch vụ trọn gói: Bao gồm vé máy bay, xe du lịch, khách sạn, bữa ăn, vé tham quan và hướng dẫn viên. Du khách chỉ cần "xách vali lên và đi", không lo chi phí phát sinh.
Giá cạnh tranh chất lượng đảm bảo: Tour giá tốt, cam kết không phụ phí ẩn. Dù tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn cao.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Hướng dẫn viên am hiểu văn hóa bản địa, điều hành tour chuyên nghiệp, luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng 24/7 trong suốt hành trình.
Đại Việt Tourist tự hào mang đến cho bạn tour Châu Á trọn gói giá rẻ, chất lượng vượt trội, giúp mỗi chuyến đi không chỉ là du lịch mà còn là một hành trình trải nghiệm đáng nhớ. Liên hệ ngay Đại Việt Tourist để nhận ưu đãi tour Châu Á hot nhất hôm nay.
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ĐẠI VIỆT TOURIST
• Trụ sở chính: 24 Nam Thọ 3, Phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
• Hotline: 0982.744.644
• Email: luhanhdaiviet@gmail.com
• Website: https://daivietourist.vn
